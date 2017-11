A marihuána után a varázsgombát is legalizálhatják Kaliforniában

Kaliforniában 2018-ban legalizálják a marihuánát rekreációs használatra is, de lehetséges, hogy nem csak a marihuána használata lesz könnyebb, hanem a varázsgombáé is. A San Franciscótól délre fekvő Marina város polgármestere és felesége ugyanis aláírásgyűjtésbe kezdtek annak érdekében, hogy az állam tartson népszavazást a varázsgomba termesztésének, birtoklásának és használatának dekriminalizálásáról is.

Ha sikerül összegyűjteni 365 880 aláírást 2018 áprilisáig, akkor jöhet is a népszavazás.

Kevin Saunders, Marina polgármestere szerint most jött el az idő a varázsgomba legalizálására, az amerikaiak ugyanis egyre megosztottabb társadalomban élnek, és egy csomóan ki vannak akadva Trump meg a Brexit miatt. A varázsgomba ezeken segíthetne, ahogyan Saundersnek is segített 32 éves korában leküzdeni a heroinfüggőségét.

A gombával egyébként rengeteg területen kísérleteznek, eredményesen vetették be például poszttraumás stressz szindróma és depresszió kezelésére is, több szakértő pedig a legbiztonságosabb drognak tartja. (Guardian)