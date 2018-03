Fidesz: Ha győz az ellenzék, Budapest olyan lesz, mint Bécs, Berlin, Róma, London

A Fidesz szerda délután reagált arra a nyilatkozat-cunamira, amelyet Lázár János bécsi videója okozott. Ez az az a videó, amelyben a miniszter azon szörnyülködött, mennyivel több bűnözés, a kosz és a piszok azokban a bécsi negyedekben, ahonnan „a fehér, keresztény osztrákok elköltöztek”, és a bevándorlók átvették az irányítást.



A videóra azóta már reagáltak osztrák politikusok is, egyikük például azt üzente, „a magyar városoknak csak azt kívánhatom, legyenek olyanok, mint Bécs”.

Ezután a Fidesz kiadta a következő közleményt:



“Mi mindig is az egyenes beszéd hívei voltunk: a migránst migránsnak, a no-go zónát no-go zónának kell nevezni, sőt nyíltan beszélni kell mindarról, ami Európában zajlik. Az ellenzék és mások hiába próbálják letagadni a valóságot, az emberek is látják, hogy Brüsszel és a Soros-hálózat migránsokkal árasztják el Európát. Az európai nagyvárosok: Bécs, Firenze, Brüsszel, Berlin, Párizs, Róma, London, Stockholm stb. a bevándorlás első áldozatai. Európa nagyvárosaiban állandósult a terrorveszély, ugrásszerűen megnőtt a bűncselekmények és a nők elleni erőszakos támadások száma, no-go zónák vannak. Ha április 8-án Soros emberei alakítanak kormányt, Budapestre és Magyarországra is ez a sors vár.”

Érdemes megjegyezni, hogy Lázár János tavaly még arról beszélt, hogy Ausztria biztonságosabb, mint Magyarország. Bécset pedig egyébként a világ legélhetőbb városaként tartják számon.