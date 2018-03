Pintér Attila telepakolta légiósokkal a kezdőt, majd rájuk fogta a vereséget

Pintér Attila, a nevében is az utánpótlásnevelést hirdető Puskás Akadémia vezetőedzője szombaton kilenc idegenlégióssal a kezdőben küldte pályára csapatát. Igaz, a találkozó 64. percében, amikor gyors egymásutánban előbb a Paks 11-esből megduplázta az előnyét, a Felcsút szépített, majd a Paks újabb 11-esből beállította a végeredményt, már négy magyar is a pályán volt.

A mester most mégsem bennük, hanem a légiósaiban találta meg a bűnbakot. Nem volt nagy véleménnyel a csapatjátékról. "Itt nem lehetett futballról beszélni. Összevissza rugdalták a labdát, ez nem profi labdarúgás" - mondta. "Itt el kell gondolkodnia egy-két külföldi úriembernek, hogy mit tesz ezért a klubért, és mit nem" - mondta Pintér, aki az elmúlt években tudatosan idegenlégiósokra építette a csapatát, akár válogatott játékosok rovására is. (Via M4)