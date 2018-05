Rábukkantunk Tiborcz Istvánra a kastélyokat vásárló cégháló mögött, aztán a sztori Ghaith Pharaonhoz vezetett

Még 2014-ben mutattuk be az egyik legszebb magyarországi kastélyt, a Schossberger-család turai palotáját. Akkor még csak a páratlanul szép épület vonzott bennünket a Pest megyei kisvárosba, nem tudtuk, hogy egy év múlva a turai kastély a fideszes új elit fényűzésének egyik legfontosabb szimbólumává válik majd.

2015 végén ugyanis gazdát cserélt az ingatlan. A vevőről semmit nem lehetett tudni, egy addig teljesen ismeretlen vállalatbirodalom sejlett fel az ügylet mögött. Turaiak pletykálták ugyan, hogy a vevők mögött a miniszterelnök veje, Tiborcz István áll, de erre semmilyen bizonyíték nem volt.

2015 decemberében végre rábukkantunk egy nyomra: Tiborcz korábbi üzlettársa, Hamar Endre ügyvéd képviselte a vevőket.

Nem sokkal később a 444 bukkant rá arra is, hogy a turai kastélyt megszerző cég 100 ezer forintos bejegyzési illetékét maga Tiborcz István fizette be.

Természetesen számtalan csatornán próbáltuk elérni a szemtelenül fiatal milliárdost. Sarkadi Zsolt, miután a bejegyzési illetékről szóló bizonylatból a cégbíróságon megtudta Tiborcz bankszámlaszámát, még utalt is Orbán vejének 444 forintot csak azért, hogy az utalás közleményében is fel tudja tenni a kérdéseit, hátha Tiborcz legalább azokat elolvassa. Azóta sem kaptunk tőle választ, de reméljük, a 444 forintot valami jó dologra költötte.

A nyomozás nem állt meg, elkezdtük felfejteni a turai kastélyt megszerző cég testvérvállalkozásainak ügyeit. Az Átlátszó megtalált egy villát a Városligeti fasorban, amit szintén ez, a Tiborczhoz köthető cégcsoport vásárolt fel, mi pedig megtaláltuk a legnagyobb értékű ingatlanukat,

megírtuk, hogy a József nádor téren álló régi Postabank-székházat is ők vették meg.

Ez az ingatlanvásárlás, és az, hogy lelepleztük az ügylet mögött Tiborczékat, gyökeresen felforgatta a rákövetkező hónapokban a magyar belpolitikát.

Ez volt ugyanis az az ingatlan, amit a Tiborcz-féle cégcsoport a 444 cikkének megjelenése után nem sokkal nem másnak adott el, mint

Ghaith Pharaonnak, a több országban banki csalás, nukleáris technológiával visszaélés és terrorizmus finanszírozása miatt körözött szaúdi milliárdosnak.

Innentől dőlt a dominó:

A Tiborcz-féle cégcsoport azóta több ingatlant is megszerzett és többet el is adott, 2017 októberében pedig Tiborcz István egy sértődött interjúban ismerte be, hogy végig ő állt a cégek mögött, és azt hazudta, erről korábban egy újságíró sem kérdezte. Ez persze nem igaz, megnézheti a két évvel ezelőtti számlatörténetét is, meg fogja találni a 444 forintunkat.

Ötödik születésnapunk alkalmából egy hónapon át fel-felidézünk néhány multaságos/emlékezetes/emlékezetesen mulatságos pillanatot a 444 első öt évéből, és gyűjtjük a muníciót a következő ötre.

