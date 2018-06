Egyre inkább úgy tűnik, hogy Patyi András kerülhet majd a különbírósági rendszer élére

Az Menedzsment Fórumon jelent meg egy cikk arról, hogy a Médiatanácsban dolgozó Koltay András válthatja Patyi Andrást a Nemzeti Közszolgálati Egyetem élén, Patyi ugyanis a készülő különbírósági rendszer élére kerülne.

Patyi kinevezése nem új ötlet. 2016-ban, amikor a kormány először dobta be a különbíróságos terveket, kétharmad hiányában akkor sikertelenül, szintén Patyi Andrást várták szakmai körökben a szervezet élére. Az akkor keringő tervezetből is valami ilyesmit lehetett kiolvasni, a főbírói poszt követelményeit ugyanis éppen úgy írták meg, hogy a csak néhány éves bírói tapasztalattal rendelkező Patyi is alkalmas legyen.

Patyi lehetséges kinevezése viszont valószínűleg nem fogja eloszlatni a különbírósággal kapcsolatos félelmeket.

Ez a testület döntene az olyan peres ügyekben, amikor valakinek az állammal van jogvitája. Ha nem tetszik az adóhivatal, a médiahatóság, a közbeszerzési tanács vagy a választási bizottság döntése, akkor ezekben a kérdésekben minden valószínűség szerint a most alakuló különbíróságok döntetnének majd.

Patyi az elmúlt években a Nemzeti Választási Bizottság vezetőjeként nem arról volt híres, hogy szembeszállna a kormány vagy a Fidesz akaratával, így a személye jósol túl sok jót a magyar állammal pereskedni kényszerülő állampolgároknak. Ez a testület volt például, amelyik simán elfogadta, amikor egy sor kopasz verőember segítségével próbálták megakadályozni az MSZP vasárnapi zárvatartásról szóló népszavazási kezdeményezését 2016-ban. Idén áprilisban pedig Orbán Viktor frissen újraválasztott miniszterelnök tett ki egy videót arról, ahogy Patyi iszonyú kínosan kér tőle bocsánatot, amiért az NVB megbírságolta, amiért óvodásokkal kampányolt. Persze a választási kampányban más szolgálatokat is tett a testület a hatalomnak.

A magyar igazságszolgáltatás átalakításának irányairól például itt lehet bővebben olvasni.