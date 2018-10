Orbán reakciója Vajna Tímea magángépes útjára: A Jobbik cicaügyben inkább forduljon Vonához

Orbán Viktor miniszterelnököt hétfőn többen kérdezték a Parlamentben azonnali kérdések órájában.

Jobbik: Miért nem világítják át Orbánt?

Orbán: Világosak a jogszabályok

A jobbikos Gyöngyösi Márton arról beszélt, hogy a miniszterelnöknek is át kellene esnie nemzetbiztonsági átvilágításon, hiszen az ország legnagyobb hatalmú embere. Gyöngyösi szerint kérdés, miért falaz neki ebben a Fidesz: netán beszervezték vagy korrupciós bűncselekményekben érintett?

Orbán Viktor azt mondta, világos és egyértelmű jogszabályok vannak, és a magyar miniszterelnököknek kötelező azoknak alávetniük magukat, ő is ezt szokta tenni.

Gyöngyösi szerint Orbán környezetében olyan emberek bukkantak fel, mint az FBI által körözött Ghaith Pharaon, aki Tiborcz Istvánnal is közös bizniszben volt. Jobb lenne, ha erre Orbán válaszolna, és nem várná meg, amíg a kartonját külföldi titkosszolgálatok, például az orosz küldi el neki.

Orbán azt mondta, a becsmérlésre nem fog becsmérléssel válaszolni. Azt mondta, a nemzetbiztonsági átvilágítás és a lusztráció két különböző dolog, a közjogi méltóságok pedig az Alkotmányvédelmi Hivatal folyamatos megfigyelése alatt állnak.

MSZP: Fideszes rongyrázás a várba költözés?

Orbán: Az MSZP legutóbbi három kormányfője multimilliárdos volt

Bangóné Borbély Ildikó „Fideszes rezidenciává válik a Vár?” címmel kérdezett. Azt mondta, a beruházás a titkolózás és a fölösleges állami urizálás jelképe lesz a budai vár. A Fidesz takarékos államról beszél, miközben urizál, stadionok, jachtok, kastélyok jellemzik, miközben ezrével lakoltatnak ki magyar családokat – mondta az MSZP-s képviselő. Mint mondta, 12-ről 30-ra nőttek az előzetes költségek.

Orbán azt mondta, nagy különbség van a nemzeti gondolkodás és az osztályharcos gondolkodás között. Orbán azt mondta, náluk nem az dönti el az emberek értékét, hogy honnan jönnek, hanem hogy hova tartanak. Azt mondta, félreértés történhetett, hiszen ő nem költözik sehova, a Cinege utcában lakik, rezidenciát pedig senki sem vesz igénybe, sem ő, sem a miniszterei.

Bangóné megkérdezte, mit gondolna ma magáról a 30 évvel ezelőtti önmaga, hogy naponta a magyar nép képébe nyomja az urizálását.

Orbán azt mondta, urizálás ügyében megérti, hogy rossz az MSZP lelkiismerete, hiszen multimilliárdos volt az utolsó három miniszterelnökük, de ettől kíméljék meg a Fideszt. Ami a várat illeti: a kommunisták azt lerombolták, mondván, a múltat el kell törölni, a Fidesz viszont fölújítja, így a várra mindannyian büszkék lehetünk a következő évszázadban.

LMP: A Fideszt nem érdekli a leszakadó vidék?

Orbán: A kistelepülések a Fideszre szavaztak

Keresztes László Lóránt a leszakadó vidékről kérdezte Orbánt, de előtte még elmondta, hogy kedden tizennyolcadszor is benyújtják az állambiztonsági múlt feltárását célzó javaslatát, amit a Fidesz mindig leszavaz. Az LMP társelnöke arról érdeklődött, lemondtak-e a leszakadó vidéken élőkről Orbánék.

Orbán azt mondta, a magyar kormány számára az ország minden térsége egyformán fontos, ráadásul ami a falukat illeti, sokan vannak a fideszes képviselők között, akik falvakból jöttek, és a falusiakat képviselik. A Fidesz-KDNP 1300 milliárd forintos adósságtól szabadított meg 2000 magyar települést, amik a szocialista kormányzások idején adósodtak el – mondta. Orbán azt mondta, 2018-ban minden korábbinál több szavazatot kapott a Fidesz a kistelepülésekről, az LMP pedig alig.

Keresztes azt mondta, azok a fiatalok, akik nyugati emigrációba kényszerültek a falvakból, azok a Fidesz ellen szavaztak. Az adósságátvállalásról annyit mondott, az adósságot egyszerűen szétterítették a lakosság között. Azt is kérdezte, hol van a jövő évi költségvetésben a Modern Falvak Programra szánt pénz?

Orbán azt mondta, két program fut: Modern Városok Program és Magyar Falu Program, mindkettőnek megvannak a forrásai. A legfontosabb az elmúlt 8 évben az volt, hogy munkahelyeket hozott létre a kormány a falvakban, részben piaci, részben közfoglalkoztatással. Szerinte érdemes lesz a jövőben is faluban élni. Sajátos támogatást ígért, alsóbbrendű utak felújítását, illetve óvodák és bölcsődék építését. Bár tudja, hogy az LMP egy városi párt, mégis arra kéri őket, hogy támogassák a falvak felújítását – mondta Orbán Viktor.

Párbeszéd: Mi folyik itt?

Orbán: Rémhírterjesztés

Szabó Tímea „Mi folyik itt?” címmel kérdezett arról, hogy Óbudán a Dunába rendkívül veszélyes, súlyosan rákkeltő anyagok folynak. A szivárgásról évek óta tudnak a hatóságok, de nem történt meg a kármentesítés, mondván, túl drága. Pedig a kormányzati tartalékokban lenne rá forrás. Szabó Tímea azt kérdezi, tovább halogatják-e még ezt.

Orbán azt mondta, a kormány a szükséges tájékoztatást a hatóságoktól bekérte. Orbán szerint a kormányhivatal és vízművek azt mondta, az ivóvíz biztonságos, mert Budapestet a Csepel-szigetről és Szentendréről látják el ivóvízzel. „Kérem, tartózkodjanak a rémhírterjesztéstől” – mondta.

Szabó válaszolni kezdett, de a mellette ülő Németh Szilárd folyamatosan közbeszólt. Miután a levezető elnök helyre tette a beszóló fideszeseket, Szabó azt mondta, az elmúlt 8 évben semmit sem tettek a szivárgás ellen, és ez biztos, hogy veszélyes a budapestiekre nézve.

Orbán azt mondta, neki az a dolga, hogy az alaptalan rémhírterjesztéssel szemben a magyar közvélemény a tények tudatában lehessen. (Ha ezt valóban így gondolja, akkor van még dolga bőven.)

A miniszterelnök azt mondta, a hatóságok ellenőrzést végeztek, és a Fővárosi Vízművek közölte, a vizsgálati eredményeik mért értékei továbbra is határérték alatt maradtak, minden tekintetben megfelelnek a szigorú előírásoknak.

Jobbik: Nem érzi pofátlanságnak a NER-oligarchák feleségeinek és macskáiknak magánrepülőzéseit, amikor 3,5 millió szegény magyar van?

Orbán: Vona Gábor illetékes cicaügyben

A jobbikos Szilágyi György arról kérdezte Orbánt, hogy mennyire hiteles a kormány politikája. Szilágyi azt mondta, Orbán egy hónapja azt válaszolta, hogy 30 éve fogad el olyan luxusutazásokat, mint a magánrepülőzés, és el is fogja fogadni. Szilágyi azt mondta, betartotta a szavát, hiszen az elmúlt egy hónapban több külföldi meccsre is elment, kérdés, hogy magángéppel ment-e. Szilágyi felidézte, hogy Garancsi István mellett Schmidt Mária és Adnan Polat török oligarcha is vele ment. Szilágyi elmondta, hogy nemcsak kap, hanem ad is ajándékokat Orbán Garancsinak, hiszen több drága közbeszerzést is elnyert, illetve Orbán ki is tüntette. Szilágyi megkérdezte, hogy ugye Orbán egyetért abban vele, hogy nem feltételezhetik, hogy korrupcióba keveredhetett Garancsival kapcsolatban?

Orbán szerint a miniszterelnök semmilyen díjat nem tud odaítélni semmilyen vállalkozónak, hiszen nincs ilyen kormányzati díj. Orbán azt is mondta, hogy a székesfehérvári közbeszerzésről, amit Szilágyi Garancsihoz kötött, még nincs döntés, tehát az összes tényállítás nélkülözte a valóságalapot.

Szilágyi szerint pofátlanság, hogy 3,5 millió ember él szegénységben, Orbán pedig luxusutakra megy a közpénzből felhizlalt NER-oligarchákkal. Említette, hogy Vajna Tímea magángéppel vitte gyógyíttatni Amerikába a macskáját, ez az egész felháborító. (Andy Vajna kormánybiztos és kaszinótulajdonos, aki Orbán kegyeiből lett milliárdos a feleségének születésnapi ajándékként azt adta, hogy magánrepülővel vihette orvoshoz a macskáját Los Angelesbe, Hadházy Ákos független képviselő szerint egyébként valószínűleg feleslegesen.)



Orbán szerint nem minden összefüggés volt világos a számára, például hogy mi köze van neki bármely magyar állampolgár macskájához, de a jobbikos Szilágyi cicaügyben nyugodtan forduljon Vona Gáborhoz.

Az Origo korábban többször azzal támadta Vona Gábort, hogy szereti a cicákat, és ezt azzal a hazugsággal kötötte össze, hogy a Jobbik volt elnöke homoszexuális lehet, ami miatt pert is vesztettek. Orbán Viktor szintén többször arra utalgatott a Parlamentben, hogy Vona Gábor nőies, hogy miért csinálja ezt, arról itt írtunk.

Orbán végül megint elmondta, hogy eddig is és ezután is el fog menni olyan sporteseményekre, ahol magyar sportolók érdekeltek.

MSZP: Miért nem Miskolcra vitték a BMW-gyárat?

Orbán: Több beruházást is érkezik Miskolca

Varga László azt kérdezte, Orbánék megpróbálták-e a BMW-vel folytatott tárgyalásokon felvetni, hogy a gyárépítés inkább Borsod megyében legyen, ne Debrecenben, ami nem szorul rá annyira, mint mondjuk Miskolc. Mikor lépnek fel végre érdemben Borsod megye fejlesztése érdekében? – kérdezte.

Orbán azt mondta, a kormánynak az alkotmány és a szívük is előírja, hogy minden település fontos. Orbán azt mondta, több beruházást is vitt Miskolcra, és még akkor is vittek beruházást Miskolcra, amikor Varga László MSZP-s képviselő is ott volt, és a saját bőrén is tapasztalhatta. Orbán azt mondta, megérti, ha magyar városok egymással versengenek, de ebben a versenyben nem Miskolc versengett Debrecennel, hanem Magyarország Szlovákiával.

Varga azt mondta, Orbán nem válaszolt a kérdéseire, arra kéri, válaszoljon. Orbán azt mondta, javasolja Vargának, lapozza fel a BMW-s beruházás szlovákiai sajtóvisszhangját, és abból meg fogja érteni, hogy zajlott a küzdelem. Orbán azt mondta, 2019-ben lesz majd Miskolcban áttörés a fejlesztések terén, most szinte minden fejlesztés többe kerül, mint a 3 évvel ezelőtti tervezések során volt. Orbán azt is elmondta, hogy Kelet-Magyarországon több kormányzati fejlesztés és támogatás volt, mint nyugaton.