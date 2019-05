A Google után az Intel, a Qualcomm és a Broadcom is bojkottálja a Huaweit

Egyre komolyabb csapásokat mér az amerikai kormányzat a kínai Huaweire, amely gyanújuk szerint a világ mobiltelefonos hálózatainak működésében létfontosságú eszközeiben rejtett hozzáférést adott a kínai titkosszolgálatnak. A hétvégén négy nagy amerikai technológiai cég is jelezte, hogy az amerikai kormány utasításainak megfelelően megszakítja üzleti kapcsolatait a céggel.

Elsőként a Google jelentette be, hogy gyakorlatilag kizárja a Huaweit az Android-piacról. Megvonták a cég hozzáférését a szoftverhez, így a Huawei mostantól csak az operációs rendszer legalapabb, szabad forráskódú változatát használhatja, gyakorlatilag saját rendszert kell fejlesztenie telefonjaira. A Huaweit kizárták a Google Play Services-ből és a Play Store-ból is, ezzel gyakorlatilag kizárták az androidos ökoszisztémából.

Hasonló súlyú csapást jelent a cégre, hogy az Intel is csatlakozott a bojkotthoz. A Huawei az Intel csipjeit használja laptopjaiban. A Bloomberg értesülései szerint a Huawei mostanra három hónapra elegendő csipkészleteket halmozott fel, ez abban az esetben elég lehet, ha az amerikai bojkott célja csupán a nyomásgyakorlás a két kormány közti tárgyalásokon.

Az Intel mellett két másik csipgyártó, a Qualcomm és a Broadcom is bojkottálja a Huaweit. Ezek elsősorban mobiltelefonokhoz gyártanak csipeket. Ez annyiban nem jelent nagy csapást a kínaiakra, hogy a Huawei telefonjaiban saját fejlesztésű csipjeit használja. A cég amúgy a hírek szerint egy ideje már saját operációs rendszert is fejleszt, pont arra az eshetőségre tekintettel, hogy akkor is tudjon valamit telepíteni eszközeire, ha az amerikai szoftvergyártók bojkottálni kezdenék őket. (Via The Verge)