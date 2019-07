Ejtették a vádat Kevin Spacey egyik zaklatási ügyében

Az ügyész ejtette a vádat Kevin Spacey ellen abban a zaklatási ügyben, ahol a színészt azzal gyanúsították, hogy 2016-ban a Massachusetts állambeli Nantucket szigetén egy bárban alkoholt vett egy akkor 18 éves fiúnak, majd fogdosta őt. Massachusettsben 21 éves kortól lehet legálisan alkoholt fogyasztani.

Fotó: NICOLE HARNISHFEGER/AFP

A vádat azután ejtették, hogy a színészt zaklatással vádoló férfi nem akart vallomást tenni azokról a szöveges üzenetekről, amikről a védelem azt állította, hogy Spacey ártatlanságát igazolnák. Ugyanakkor a férfi tagadta, hogy törölte volna az üzeneteket vagy manipulálta volna azokat a képernyőfelvételeket, amiket a nyomozóknak átadott. Amikor a védelem emlékeztette, hogy a bizonyítékok módosítása bűncselekmény, megtagadta a vallomástételt. A telefonról pedig azt mondta, hogy elveszett. Végül az ügyészség szerdán emiatt ejtette a vádakat.



Ebben az ügyben decemberben emeltek vádat Spacey ellen, aki egy bizarr YouTube-videóval reagált. Frank Underwood karakterébe bújva szólt a Let Me Be Frank(Hadd Legyek Őszinte) címet viselő felvétel nézőihez. A háromperces videóban leszögezi: nem fogja megfizetni annak az árát, amit nem követett el. Emellett felteszi a kérdést a nézőknek, hogy bizonyíték nélkül is elhiszik-e a vádakat, ítélkeznek-e felette tények hiányában.

Rajta kívül még Anthony Rapp is szexuális zaklatással vádolta a színészt, azt mondta, hogy csak 14 éves volt, amikor Spacey 26 évesen rámászott az ágyában. Spacey később azt mondta, hogy nem emlékszik az esetre, de bocsánatot kért. Tavaly a rendőrség hat zaklatási ügyben nyomozott Spacey ellen, többek között felmerült, hogy még a House of Cards stábját is zaklatta. (Guardian/APNews)