Nagyfater elszabadul: Donald J. Trump éppen végleg szakít a civilizált viselkedéssel

Donald J. Trump egy hónapja úszta meg az impeachmentet. Az Amerikai Egyesült Államok milliárdos celebből lett 45. elnöke mindig is a valóságshow-antihős imidzséről, a pofátlan hazugságairól és általában is a nyílt tahóságáról volt ismert. (Csak egy példa: már 2015-ben azt mondta, hogy Hillary Clinton, amikor 2008-ban legyőzte a demokrata párti elnökjelöltségért folyó versenyben Barack Obama, meg lett faszozva.)

Donald J. Trump elnök üvöltve öleli az amerikai zászlót a CPAC-en, Marylandben 2020. február 29-én. Fotó: Tasos Katopodis/AFP

De amióta a szenátus megerősítette az elnöki pozíciójában, egyrészt olyan bosszúba kezdett, amivel már az amerikai jogállamot bontja le, másrészt pedig szintet lépett az összevissza-beszélésben és az óvodás csúfolódásban is.

Az elnök – aki magát Rockyként szeretné láttatni – már az alkotmányos vádeljárás bukása után újra elsütötte ezt a videót, majd pár napra rá megint, azzal hogy „ezt sosem lehet megunni”:

Ez a poén múlt szombaton már úgy nézett ki Trump észak-karolinai fellépésén, hogy a konzervatív, republikánus párti közönséggel teli stadion azt harsogta, hogy „Még 10 év!”, Trump pedig azt mondta, a most kétszer négy évben maximalizált elnöki ciklust 25 évre fogják növelni. (Ez valószínűtlen, ugyanis alkotmánymódosítás kellene hozzá.)

Amikor pedig Pete Buttigieg és Amy Klobuchar kilépett a demokrata párti jelöltségért folyó versenyből, Trump azt mondta, mindketten Bident támogatták. „Tudod miért? Alkut kötöttek! Tudod. Quid pro quo. Ezért. Quid quo pro. Impeach-eljék őket! Impeachelni kellene őket!” – mondta, aminek jogilag semmi értelme nincs.

Mini Mike és a többiek

A Trumphoz hasonlóan szintén New York-i multimilliárdos, Michael Bloomberg felfüggesztette a demokrata párti elnökjelöltségért folytatott kampányát, miután nagyon rossz eredményt ért el az ún. szuperkedden. A 190 centiméter magas Trump a 178 centiméter magas Bloomberget következetesen Mini Mike-nak nevezte, és 162 centisnek titulálta. Egy ilyen videót is retweetelt:

Meg egy ilyet:

Néhány napja arról standupolt, hogy Elizabeth Warren a vitában nagyon legyőzte „Mini Mike”-ot, és el is játszotta:

Trump a Twitteren azzal is szívatta, hogy egy videón lenyalta az ételt az ujjáról („Mini Mike, don’t lick your dirty fingers. Both unsanitary and dangerous to others and yourself!”), de aztán törölték a posztot. Végül ezzel reagált Bloomberg egyik videójára:

De az összes demokrata jelöltet óvodás módon csúfolja rendszeresen: Bident Sleepy Joe-nak, Elizabeth Warrent az indián öröksége miatt Pocahontasnak, Bernie Sanderst Crazy Bernie-nek, Pete Buttigieg-et pedig csak úgy hívta, hogy Bootedgeedge.

Már egy világjárvány is lehet hoax

A február végi dél-karolinai kampánybeszédén arról is beszélt, hogy a koronavírus-járvány „a demokraták hoaxsza”, amivel el akarják őt mozdítani a posztjáról. „Támadtak Oroszországgal. Oroszország, Oroszország, Oroszország. Nem nagyon jött be nekik. Aztán megpróbálkoztak az impeachment kamuval egy tökéletes telefonbeszélgetés kapcsán. És ez most az új kamu” – mondta, majd pár mondattal később azért hozzátette: szerencsére Amerikának a világ legjobb járványügyi szakemberei és orvosai állnak rendelkezésére. „Nagyon, nagyon komolyan kell ezt vennünk. A legrosszabbra készülünk. A modern történelem legagresszívabb akcióját hajtjuk végre, hogy a betegség terjedését megelőzzük. Készen állunk. Készen. Totálisan készen állunk” – mondta Trump.

Azt is mondta, hogy az Egészségügyi Világszervezet szerint a koronavírus halálozási aránya 3,4 százalék, de szerinte nem ez a jó szám, ez csak a megérzése, de egy csomó beszélgetésen alapul, hogy jóval 1 százalék alatt van:

Trump a Twitteren köszönetet mondott az indiai miniszterelnöknek a látogatása után, majd retweetelte magát azzal, hogy: „Totally correct!”

Most úgy néz ki, hogy ennek az embernek az akkor 78 éves Joe Biden vagy a 79 éves Bernie Sanders lesz a kihívója az őszi választáson, ahol eldől, ki vezesse még 4 évig a nyugati világ vezető katonai és gazdasági hatalmát.