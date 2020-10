Soros az EU Bíróság ítéletéről: A CEU-nak már késő

Rendkívüli hírlevél Amit azonnal tudni kell

Az Európai Unió Bíróságának hétfői döntése, miszerint Magyarország megsértette az uniós jogot a magyar felsőoktatási törvény 2017-es, Lex CEU-nak is nevezett módosításával, győzelem az EU alapvető értékeinek, de a CEU-nak már túl későn született - mondta az Euronews-nak Soros György, az egyetem alapítója.

Már nem tudunk visszatérni Magyarországra, mert az érvényben lévő törvények nem felelnek meg az akadémiai szabadság követelményeinek

- tette hozzá az üzletember.

Soros György szerint a magyar kormány jelenleg is folytatja az EU jogainak a lábbal tiprását, a legutóbbi áldozata a világhírű Színház- és Filmművészeti Egyetem. Az EU-ban folyó vitához arról, miként biztosítsák, hogy az uniós támogatásokat a tagállamok a jogállamisággal összhangban használják fel, a lap szerint annyit tett hozzá: felszólítja az EU-t, hogy legyen Magyarország a „tesztalany”.

Hétfőn délután sajtótájékoztatón reagált az EU Bíróság friss ítéletére Michael Ignatieff, a Bécsbe költözött CEU hamarosan leköszönő rektora is.

„A bírósági döntés lehetőséget biztosít arra, hogy a Budapesten működő campus továbbra is Magyarország felsőoktatásának fontos része maradjon” - mondta Ignatieff. Az egyetem vezetői bejelentették azt is, hogy a megmaradt budapesti campuson egy új egyetemi intézetet is nyitnak, a CEU Demokrácia Intézetet, ami a demokráciát fogja kutatni, és tovább viszi az egyetem bizonyos programjai, például a Bibó István Szabadegyetem munkáját.

Címlapkép: Soros György egy beszédet hallgat az Európa Tanács párizsi ülésén 2018 májusában.