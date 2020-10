Borsodi tanulságok és egy közös kultúrharc

Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

Kellemes kedd reggelt! Ma is esni fog. Szakadatlanul.

Ez a reggel 4, a 444 napindító hírlevele.

Sorsunk Borsod

A vasárnapi borsodi időközi választás eredménye kellően szoros lett ahhoz, hogy mindkét fél a maga kedvére magyarázhassa. A Fidesz dolga persze egyszerűbb, hiszen nyertek. Ellenzéki oldalról – kicsit hunyorítva – viszont lehet azzal érvelni, hogy bár valóban nőtt a különbség 2018 óta a kormányoldalhoz képest, a mostani 5 százalékot lehet azzal magyarázni, hogy ha nincsenek a kamupártok plusz a Mi Hazánk hívei, akik két éve még az ellenzékre, most viszont a kormányra szavaztak, bármi történhetett volna. És az ellenzék továbbra is mentegetőzhet a kormányzati úthengerre mutogatva: csak Facebook-hirdetésekre többet költöttek a fideszes Koncz Zsófia kampányában, mint amit a törvény megenged.

Az eredményt sokáig lehet elemezni, a legbizarrabb választ viszont már sikerült is megadni rá: Új Világ Néppárt néven pártot alapított Pálinkás József, az Akadémia volt elnöke, Orbán Viktor egykori minisztere. Nyilván ezt már jó ideje tervezték, de mégiscsak szimbolikus, hogy ez a választás utáni hétfőn léptek a nyilvánosság elé. A párt másik ismert arca a mostanában sokat szereplő és okosakat mondó Lantos Gabriella egészségügyi szakértő. Ha tudnám, mi szükség van 2020 őszén egy újabb pártra, isten bizony ideírnám.

Covid-20

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Igen, ezen is családok megélhetése múlik, de az utóbbi hónapokban annyian voltak kénytelenek meghúzni a nadrágszíjat, hogy talán megengedhető örülni a Vörösmarty téri karácsonyi vásár elmaradásának. A 3000 forintos töki pompost és a 2000 forintos forralt bort megvásárló turisták nélkül egyébként sem lett volna sok értelme, de most a Főváros hivatalosan is bejelentette, hogy a koronavírus-járvány adventi időszakra várható tetőzése miatt nem rendezik meg.

A kormány viszont nem halaszt el semmit, és a tesztelési kapacitás növelése helyett inkább számháborúba kezdtek. Miközben a szlovákoknál már az utcán is kötelező maszkot viselni és hat embernél több nem tartózkodhat egy helyen, nálunk Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár arról beszélt, hogy az iskolákban elegendő a jelenlegi védekezés, és az október 23-án kezdődő őszi szünet is alkalmas arra, hogy „kisöprődjék” a vírus a fertőzött iskolákból. Pedig egyre gyakoribbak az olyan hírek, amik óvatosságra intenének, most például a lakók ötödének pozitív lett a tesztje a Baross Utcai Idősek Otthonában.

Máshol:

Kínában egy komplett kilencmilliós várost tesztelnek le öt nap alatt.

Anglia egyes részein csak a közvetlen rokonaikkal találkozhatnak majd az emberek.

És csak most tudta meg egy kínai fogságban senyvedő kanadai diplomata, hogy odakint zombiapokalipszisszerű járvány van. Michael Kovrigot koholt vádakkal, bosszúból tartják börtönben, január óta nem volt kapcsolata a külvilággal – és egyébként az 1990-es években Budapesten énekelt egy punkegyüttesben.

U.S.A.

Három hét múlva kedden Amerika elnököt választ. Az eddig is Joe Biden előnyét jelző közvélemény-kutatások az utóbbi napokban még nagyobb különbséget mutatnak a két jelölt között. Az utóbbi napokban ritka az olyan felmérés, amin Donald Trump országosan csak egyszámjegyű hátrányban van Bidennel szemben. Most már ott tartunk, hogy 1936 óta nem volt elnöki kihívó, aki akkora előnnyel fordulhatott volna rá a célegyenesre, mint a Demokraták mostani jelöltje.

Fotó: OLIVIER DOULIERY/AFP

Ez három dolgot jelenthet. Egyrészt hogy Joe Biden a normalitáshoz visszatérést ígérve simán megveri azt a Trumpot, akinek elnöksége alatt 200 000 amerikai halt bele a koronavírusba, miközben ezek a haláleseteknek szignifikáns része elkerülhető lett volna.

Vagy azt, hogy a teljes amerikai közvéleménykutató szakmának elment az esze, ráadásul sikeresen vezették meg a szinte teljes gazdasági és médiaelitet, valamint a világ politikai közvéleményét, amely már Biden-győzelemre készül. Ha így van, az olyan kudarca lesz az amerikai „szakértő” „elitnek”, amiből nehezen állnak fel.

És persze ott a harmadik lehetőség: Donald Trump három hét alatt fordít, vagy legalábbis azokban az államokban, Floridában és a Közép-Nyugaton, ahol eldől, ki lesz Amerika 46. elnöke. Orvosai szerint Trump ismét negatív koronavírus-tesztet produkált, és az elnök a november 3-ig hátralévő napokat országjárással és heves kampányolással tervezi tölteni.

Közös kultúrharc

Az egyre inkább ultrakonzervatív csoportok befolyása alá került lengyel kormány több európai kollégát is megkeresett azzal, hogy társuljanak velük egy, a családok jogait védő nemzetközi egyezmény megalkotásában. Az isztambuli egyezmény konzervatív alternatívájának szánnák, a heteroszexuális párok és a gyerekeik jogait védenék, leginkább az LMBTQ-közösségek kárára.

A lengyelek nem árulták el, mely kormányoknak küldtek az együttműködésre felkérő levelet, a horvát, a szlovén, a cseh és a szlovák kormány azonban megerősítette, hogy ők kaptak ilyet. Megkérdeztük a magyar kormányt is, hogy érkezett-e hozzájuk megkeresés, de nem válaszoltak. Nyilván igen. A kifulladó migránsellenes propaganda helyett a magyar kormány elkezdett a szexuális kisebbségek ellen fordulni, és nagyon jól fog jönni nekik, ha ezt a háborút nem egyedül, hanem egy kelet-európai ultrakonzervatív front részeként vívhatják meg.

Bűnözőket védtek

Szadir Zsaparov sajtótájékoztatója Biskekben 2020. október 10-én. Fotó: VYACHESLAV OSELEDKO/AFP

Mi történik, ha egy gyenge intézményi lábakon álló, súlyos demokratikus deficittel küzdő rendszer összeomlik? Az, ami most Kirgizisztánban. Herczeg Márk írta meg, hogy az országban az ellenzék által elutasított eredményű választás után most úgy néz ki, egy konkrét bűnöző jutott hatalomra. Nem olyan, aki a politikai véleménye miatt járta meg a börtönt, hanem aki emberrablásért.

Máshol:

Az év botránykönyve

Frédéric Martel a római könyvbemutatón Fotó: TIZIANA FABI/AFP

Minden évnek megvan a maga botránykönyve – amit jellemzően franciák írnak – de Frédéric Martel Szodomája ebből a mezőnyből is kiemelkedik. Urfi Péter már írt a katolikus egyház homoszexuális főpapjait bemutató könyvről, de most sikerült interjút is készíteni a minden bizonnyal eléggé elfoglalt szerzővel.

A Szodoma eddig 20 országban került bestsellerlistára, több száz cikk jelent meg róla, és heves vitákat váltott ki Chilétől Lengyelországig, Martel 30 országot járt be több kontinensen, hogy elkészítsen 1500 személyes interjút, amik alapján arra jutott, hogy a katolikus főpapság jelentős része rejtett homoszexuális. Interjúnkban az utóbbi öt pápa közül kettőről állítja ezt, és azt is leszögezi, hogy minél többet szidja egy püspök a homoszexualitást, annál valószínűbb, hogy meleg.

Nem kifogás

Sokak számára megnyugvást hozhat egy új tudományos elmélet, amely szerint a diszlexiának nem genetikai, hanem nyelvi okai lehetnek. Eddig a genetikai magyarázat volt az elfogadottabb, az új indoklás szerint viszont azok a nyelvek beszélői hajlamosabbak diszlexiásak lenni, amelyekben az írott nyelv és annak kiejtése nem követ szigorú szabályokat. A diszlexia jellemzően azokat sújtja, akiknek az anyanyelvéhez latin betűs ábécé és nem fonetikus írásmód társul. Ilyen például az angol. Ezzel szemben a japán vagy a kínai anyanyelvűek közt lényegesen kevesebb a diszlexiás.