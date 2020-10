Egy rendszerváltás nehézségei

Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

Kellemes péntek reggelt! A jövő héten csak négy munkanap lesz.

Ez a Reggel 4, a 444 napindító hírlevele.

Választások

Csütörtökön Magyarországnak lett egy új miniszterelnökjelöltje. Pálinkás József atomfizikus, az MTA volt elnöke, az első Orbán-kormány oktatási minisztere új pártot alapított Új Világ Néppárt néven, és azt is bejelentette mellé, hogy az ellenzéki előválasztáson miniszterelnökként indulna el.

Egy újabb törpepárt bejelentkezése magában nem nagy hír, még attól sem, hogy ezúttal nem egy baloldali formációról van szó, hanem valamiféle Nyugdíjas-Momentum csoportosulásról. A szoftjobbos, szoftkonzervatív Pálinkás bejelentkezése viszont már csak azért is érdekes, mert az egyesült ellenzék első nagy sikerét éppen egy hasonló alapállású karakter, Márki-Zay Péter érte el. Egy ilyen politikusra a baloldali és liberális szavazók is hajlandóak voksolni, és kiábrándult fideszesek számára is vonzó lehet. Ha fogadni kellene, akkor Pálinkásra nemhogy következő miniszterelnökként, de még következő magyar miniszterelnök-jelöltként sem tennék, de ez már nem az a kor, amikor bármit lehetetlennek lehet nevezni egy választás előtt.

Nem csak az ellenzéki oldalon van mozgolódás, hanem másfél évvel a 2022-es választás előtt a Fidesz csapata is kezd összeállni. Néhány nappal a budai Gulyás Gergely-Fürjes Balázs csere után kiderült, hogy Kocsis Máté sem indul majd a Józsefvárosban. Helyette az a Sára Botond próbálkozhat, aki 2019-ben nem csak a polgármesteri, de az egyéni választókerületi képviselőhelyet is elbukta. Most ő a Budapesti Kormányhivatal vezetője.

Nem kapcsolódik szigorúan 2022-höz, csak a budapesti Karácsony-kormány meccs része, de:

Átvenné a Biodóm befejezését a fővárostól a kormány.

Karácsony többek közt erre reagálva kijelentette: „a kormány megpróbálja gyámság alá helyezni Budapestet”.

Oxigén

Nem nagyon van ember, akik többet tud a milliárdokért vásárolt közel 17 000 hazai lélegeztetőgép sorsáról, mint Haszán Zoltán, Most azt írta meg, hogy talán túlzás lenne ezeket hazainak nevezni, tekintve hogy jelentős részükért ugyan már fizettünk, de még mindig nincsenek itt.

Az általa korábban kikért szerződésekben szereplő dátumok alapján a 300 milliárd forintért vásárolt eszközöknek már régen meg kellett volna érkezniük Magyarországra. Ehhez képest a KSH adatai szerint idén szeptemberig összesen csak 193,7 milliárd forintért importáltunk lélegeztetőgépeket. Lehet, hogy a többi vámolásra vár, vagy szándékosan nem is hozzuk be az országba, abban bízva, hogy sikerül minél hamarabb túladni ezeken a gépeken, amikre Magyarországon biztosan nem lesz szükség.

Covid-20

Elutasította a Nemzeti Választási Bizottság a DK kezdeményezését, hogy népszavazást lehessen tartani a még nem is létező koronavírus-vakcinárró, ami a WHO legfrissebb számításai szerint majd csak 2022-ben lesz a tömegek számára elérhető. Az NVB szerint ez egyébként is a kormány hatáskörébe tartozó kérdés, így nem lehet népszavazást tartani róla.

Annak viszont semmi akadálya, hogy ezentúl a 200 fősnél nagyobb idősotthonokban kötelező legyen biztosítani a gépi lélegeztetést, ahogy azt Kásler Miklós egészségügyi miniszter elrendelte. Már ha azt nem tartjuk akadálynak, hogy ezekben az otthonokban nincs meg feltétlenül a szaktudás ezek a gépek biztonságos kezelésére.

Máshol:

U.S.A.

Joe Biden 2020. június 30-án a delawari wilmingtonban válaszolt kérdésekre a koronavírusról és a gazdaságról szóló beszéde után. Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Amerika 18 nap múlva elnököt választ, és a közvéleménykutatások szerint komoly hátrányban lévő Donald Trump most már mindent bevet a fordítás érdekében. A legújabb dobást a nyíltan trumpista bulvárlap, a New York post szállította, egy egészen gyanús sztorival Joe Bidenről. Illetve Joe Biden fiának számítógépéről és az azon talált emailekről egy necces ukrán üzletemberrel.

A cikk annyira gyenge lábakon állt, hogy a legtöbb mainstream amerikai sajtótermék nem is szemlézte. Ennél is érdekesebb viszont, hogy a kampány szempontjából legfontosabb két közösségimédia-cég, a Facebook és a Twitter is korlátozta a sztori terjedését, arra hivatkozva, hogy az sérti a kamuhírekre vonatkozó szabályozásukat. Szokatlanul erős állásfoglalás ez olyan cégektől, amelyek eddig inkább azt kommunikálták, hogy ők csak technológiai platformok, és nem felelősek a felületükön megjelenő felhasználói tartalomért.

Az ezzel kapcsolatos szólásszabadság-vitától függetlenül sem valószínű, hogy a NY Post sztorija fordítaná meg a választást. Talán ha Trumphoz hasonlóan Joe Biden elkapja a koronavírust - alelnökjelöltjének két stábtagja már megfertőződött. Annak viszont pártszimpátiától függetlenül lehet drukkolni, hogy a november 3-i választás és utórezgései békések legyenek, mert Amerikában éppen kitört a fegyvervásárlási láz.

A rendszerváltás nehézségei

A nyugdíjasok október 12-i minszki tüntetését fenyegető karhatalmista Fotó: STRINGER/AFP

A külföldi tudósítók nagy része hazament, a világ pedig inkább a járványra és az amerikai elnökválasztásra figyel, de Belarurszban ugyanúgy megoldatlan a helyzet, mint két hónapja, Hiába próbálkozik Lukasenka mindennel az ellenzék leszalámizásától az éles lőszerrel fenyegetéssel, nem sikerül konszolidálnia választási csalással megtartott hatalmát. Persze az ellenzéknek sem sikerült áttörést elérnie, de most az eddigi legnagyobb dobásukra, általános sztrájkra készülnek. A jelszó:

„lezárjuk az utakat, nem dolgozunk a gyárakban, bojkottáljuk az állami boltokat”.

Máshol:

Az év fája

Fotó: Ökotárs

Az Ökotárs Alapítvány 2010 óta szervezi meg minden évben az év fája versenyt, ahol a döntőbe jutott remek fákra az interneten lehet szavazni. Idén a fenti mélykúti júdásfa nyert, 5091 szavazattal. A furcsa név onnét ered, hogy a népi hiedelem szerint a júdásfa virágai Krisztus vérét szimbolizálják, a lapos magvak pedig a júdáspénzre utalnak.

Ember és természet összhangjáért rajongóknak pedig azt is érdemes tudniuk, hogy egy amerikai cég fejlesztett egy robotdelfint, ami még akrobatamutatványokra is képes. Reményeik szerint ezekkel lehetne kiváltani az állatkertekben fogságban tartott tengeri emlősöket. 3-5 millió dollár közt van egy robotdelfin ára, a kádba talán túlzás lenne venni.