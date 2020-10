Asztalra csapó orvosok

Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

Kellemes csütörtök reggelt! Ma semmi érdekeset nem produkál az időjárás.

Ez a Reggel 4, a 444 napindító hírlevele.



ORVOSHIÁNY

Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Asztalra csapott az orvosi kamara, pontosabban azok az általuk képviselt orvosok, akik azt állították az érdekvédelmi szervezet felmérésében, hogy elfogadhatatlan számukra az egészségügyi szolgálatról szóló új munkaszerződés.

A válaszoló 8 ezer orvos 77 százaléka nyilatkozott úgy, hogy nem írja alá az egészségügyi szolgálatról szóló új munkaszerződését.

A közellátásban dolgozó orvosok több mint kétharmada névvel vállalta, hogy az új jogviszonyt nem fogja aláírni.

A megkérdezett szakorvosok 52 százaléka két vagy több állásban dolgozik jelenleg.

37 százalékuk azt mondta, a magánegészségügyben kíván elhelyezkedni, a válaszadók több mint egyharmada viszont inkább az ország, vagy az ágazat elhagyását választaná, ha a törvény a kormány által tervezett formájában életbe lépne.

A kamara szerint

„ezek a számok megmutatják, hogy a törvény jelenlegi formája, egyeztetés nélkül meghozott elemei alkalmatlanok annak a közös célnak az elérésére, hogy a betegellátás egyszerre legyen tiszta, biztonságos és átlátható”.

A MOK most azt kéri, hogy kormány módosítsa a törvényt a javaslataik szerint, az ágazat dolgozóival egyeztetett módon. Nem úgy tűnik, hogy erre nagy lenne a fogadókészség, az EMMI reakciójában arról beszélt, hogy minden idők legnagyobb béremelését tervezik, és

„az orvostársadalom egy részének bizonytalansága abból fakad, hogy az ellenzék és egyes médiumok tudatosan félremagyarázták a törvényt.”

A kormányt nyilván frusztrálja, hogy az orvosok egységesen tudnak fellépni, és jó alkupozícióban vannak. Hiába ismételgeti Müller Cecília, hogy Magyarországon lesz elég kórházi ágy a járványban, a szűk keresztmetszetet nem ezek jelentik, hanem az egészségügyi személyzet. Nem véletlenül rendelnek ki már orvostan-, sőt, fogorvoshallgatókat a koronavírus-tesztelés támogatására.

LENGYEL

Miért és kik mentek most utcára Lengyelországban az abortusztörvény ellen tiltakozva? Neuberger Eszter két lengyel aktivista nővel készített interjút, amiből kiderül, hogy

A mostani megmozdulások két nagy újdonsága a fiatalok óriási száma, és a korábban elképzelhetetlen, nyíltan egyházellenes hangok.

A lengyel társadalom 60-70 százaléka támogatja az abortusz liberalizálását.

A szigorú törvény mögött csak részben áll az egyház, nagyon fontos az utóbbi években megerősödött gender-ellenes, ultrakonzervatív mozgalom is.

Ha a tüntetések nem maradnak abba, lehet, hogy komolyabb rendőri fellépés, esetleg még több letartóztatás következhet. De valószínűbb hogy a hatalom egyszerűen megpróbálja figyelmen kívül hagyni az egészet, és kivárni, amíg magától lecseng a tiltakozási hullám.

Szerdán Budapesten is volt tüntetés a lengyel nők mellett. A magyar kormány azonban egyértelműen a lengyel kollégák szövetségese, most éppen közösen létrehozott jogi intézettel vágnának vissza a nyugati liberálisoknak.

MARÉKNYI ÁLLAM

Az elnökválasztás eredményére várakozók a manhattani Times Square-en 2016. november 9-én, kora hajnalban. Fotó: Michael Reaves/AFP

Rossz hírem van mindenkinek, aki abban bízik, hogy öt nap múlva, november 3-án, vagy legkésőbb másnap megtudhatjuk, ki nyerte az amerikai elnökválasztást. Ami eddig szinte mindig sikerült, az most jó eséllyel nem fog összejönni. Leginkább azért, mert

Idén nagyságrendekkel több szavazat érkezik levélben, mint bármikor korábban.

Van olyan állam, ahol még a napokkal november 3. után beérkező levelek is érvényesek.

Van olyan állam, ahol az iszonyatosan sok levélszavazatot csak urnazárás után szabad elkezdeni számolni.

És simán lehet, hogy lesz olyan állam, ahol a szoros meccset csak minden levélszavazat megszámolásával lehet eldönteni.

Pennsylvaniában, ahol talán az egész elnökválasztás eldőlhet, a helyi hatóságok úgy tippelik, hogy a választást követően „napokon belül”, vagy legalább a választás napját követő hétvégéig összesíteni tudják az eredményt. Úgyhogy jövő kedden csak az éjszakázzon Magyarországon, aki nagyon rajong az amerikai belpolitikáért. Akit csak a végeredmény érdekel, aludhat nyugodtan.

PATAKPART

Az újszülöttjüket magukra hagyó anyák nem sok együttérzést kapnak a közvéleménytől. Pedig M. Gabriella történetét olvasva elég nehéz együttérzésen kívül bármi mást érezni.

Gabriella tavaly áprilisban Gödöllőn egy patakparton szülte meg gyerekét, otthagyta, majd hazament kutyát sétáltatni. A csecsemőt szerencsére megtalálták, és sikerült is megmenteni és nevelőszülőkhöz adni. Anyja három hónapot ült előzetesben. Az ügy bírósági tárgyalásán most kiderült, hogy

Gabriella állami gondozott volt, ahogy mind a hat testvére is.

A szüleihez 24 évesen költözött vissza, alkalmi munkákból él, havonta nagyjából 25 ezer forintot tud összeszedni.

Egy volt munkatársától lett terhes 2018 őszén, de a kínai férfival azóta sem beszélt.

Nőgyógyásznál sosem járt, saját bevallása szerint benne is csak a legutolsó héten tudatosult, hogy gyereket vár.

A változásoknak nem tulajdonított komolyabb jelentőséget, a menstruációjával mindig is gondok voltak, a súlyával pedig különösebben nem foglalkozott.

Bár a szülei tudhattak az állapotáról, ők sem segítettek neki.

Gabriella végül két év felfüggesztett börtönt kapott, és a szülői felügyeleti jogokat is megvonták tőle. Az ülés végén a bírónő megjegyezte neki, hogy ha esetleg újra terhes lenne, akár őt is felhívhatja, ha kell, elmondja, mit lehet tenni ilyenkor.

COVID-20

Hiába írtuk meg, hogy fél éve meghalt egy koronavírusos férfi, aki azóta sincs benne a hivatalos statisztikában, Müller Cecília kifogott rajtunk. Szerinte igenis szerepel az elhunytak listáján a 68 éves férfi, de nem árulta el, hol. Ez is egyfajta kommunikációs hadjárat, meg az is, amit a szlovák egészségügyi minisztérium csinál: bemutattak egy nyilván szándékosan elrettentő videót arról, hogy milyen valakit lélegeztetőgépre kötni.

Magyarországon szerdától új karanténszabályok léptek életbe. Ezeknek továbbra sem része az iskolák bezárása, és nagyon érdekes megvizsgálni, hogy máshol milyen intézkedéseket hoznak ezügyben. Úgy tűnik, hogy míg a környező országokban bezárják az oktatási intézményeket, addig a nyugat-európai országok, bármilyen súlyos is a járványhelyzet, inkább ódzkodnak a digitális oktatástól.

Máshol:

VICCES KÉP

Ritka lehet az annyira lefutott verseny, mint a Comedy Wildlife Photography idei kiadása. A vicces természetfotókat díjazó zsűri nyilvánvalóan nem adhatta másnak az első helyet, mint az ideges, beintő teknősnek.

NAGYOT KÜZDVE

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

25 év után először játszott hazai Bajnokok Ligája-meccset a Ferencváros, és bár nem indult jól, végül reményt keltően fejeződött be a visszatérés.

Az első félidő egyértelműen a Dinamo Kijevé volt, és az ukránok a félidőben már 2:0-ra vezettek. A második félidőben azonban a Fradi a semmiből szépített, majd amikor a meccs legvégén emberelőnybe került, az egyenlítést is összejött. Az világosan kiderült, hogy a magyar bajnok ennek a négyesnek a leggyengébb láncszeme, de ekkora küzdéssel az Európa Ligába jutást jelentő harmadik helyet el lehet csípni. A csoport másik meccsén Juventus–Barcelona 0:2.

ÉS EGY CIKK, AMIT NEM MI ÍRTUNK

How Syria's disinformation wars destroyed the co-founder of the White Helmets – 2019 októberében öngyilkos lett James Le Mesurier, a szíriai polgárháborúban számtalan életet megmentő, Fehérsisakosok néven ismert szervezet vezetője. A Guardian most egy kimerítően alapos cikkben járta körül, hogy mi késztette erre a férfit – leginkább az, hogy a szírek és orosz szövetségeseik folyamatosan próbálták lejáratni.