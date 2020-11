Mélyorbánista koronatörténetek

Bud Spencer-i értelemben vett vidám tömegbunyóval köszöntik a New York ázsiai lakói a szerda reggelt.

Pedig sajnos kevéssé vidám a helyzet, már ami a járványt illeti. Meredeken emelkedik minden görbe, aminek nem kéne. Visszatér Koronás Károly, tavaszi hősünk is, aki elvileg már hónapok óta gyógyult, de még mindig vissza-visszatérnek a tünetei, és kifejezetten gyengének érzi magát, pulzusa a legenyhébb terheléstől is száz fölé ugrik. Tavasszal sokan olvasták Károly három részes covidnaplóját, amikor bemutatta, hogyan is fut le a betegség egy egészséges, felnőtt férfinál. Kórházba nem kellett mennie, otthon, tehát viszonylag enyhe tünetekkel úszta meg, de így is rendkívül igénybe vette szervezetét a vírus, és sehogyan sem akarnak teljesen elmúlni a tünetek.

Pedig Hollandiában már nyitnak a sztriptízbárok. Nálunk a fideszes érdekeltségű kaszinók meg be sem zártak.

Csehországban is javulni kezdett a helyzet, de ez számunkra inkább aggasztó sajnos. A csehek hozzánk hasonlóan nagyon simán megúszták a tavaszi első hullámot például a szomszédos és gazdaságilag szinte belföldnek számító Németországhoz képest. Ősszel viszont egészen drámai módon kezdett terjedni a járvány, a tavaszi háromszázról október elejére ezer fölé ugrott a koronavírus miatt elhunytak száma, mára pedig több mint 6500-an haltak meg a járványban. A nyáron még határozottan korlátozás ellenes Babis-kormány október elején kemény intézkedéseket határozott el, bezárta az iskolákat, szórakozóhelyeket, vendéglőket, lelőtte a sport- és kulturális eseményeket, és napközben is korlátozta a polgárok mozgását. Az intézkedések hatása november elejére mutatkozott: két hónapnyi gyors emelkedés után csökkenni kezdett a kórgházban kezelt cobidbetegek száma. Ma már kevesebben vannak kórházban ott, mint Magyarországon. A cseh példa így tűnik igazán riasztónak, hiszen szigorúbb intézkedéseket vezettek be, és sokkal korábban, a kórházban ápolt fertőzöttek száma nálunk még mindig meredeken nő, sőt Kásler miniszter szerint decemberre 27-30 000 infektológiai ágyra lehet szükség, ez a cseh csúcs több mint háromszorosa.

Nagyon magyar, iletve nagyon orbánista történet az elképesztő nyomás alatt küzdő egészségügyből.

A nyíregyházi kórház intenzíves főorvosa két napja az ATV híradójában azt mondta, hogy a négyszáz covidbeteget kezelő kórház annyira túlterhelt, hogy az intenzív osztály már nem tud az elvárt színvonalon teljesíteni. Ezt aztán több lap, híroldal is átvette. Kedden a kórház vezetése felháborodott közleményben utasítja vissza „az orgánumok” (valójában: saját főorvosa) állításait, dezinformációkról és tudatos félretájékoztatásról puffogva.

A kormány – például a katonai irányítás bevezetésével is – próbálja az egészségügyet teljesen elszigetelni a sajtótól, Európában példátlan módon szinte alig szivárog ki információ az intézményekből.

Egy másik, még orbánisztikusabb történet Orbánisztánból: „Parragh László” a Várban két hete irányba állított kamarai elnök még mindig az iparűzési adó teljes elengedésében, tehát az önkormányzatok anyagi ellehetetlenítésében látja a gazdasági kilábalás egyetlen módját. Mostmár Cser-Palkovics András székesfehérvári polgármester is kemény szavakkal próbálta helyre tenni a nyilván nem saját magától ötletelő Parraghot. A történetben az a mélyorbánista, hogy Cser-Palkovics befolyásos, veterén fideszes politikus, aki nyilván pontosan tudja, hogy nem Parraghgal van itt vitája, mégis játssza a minidrámát, ahelyett, hogy fél óra alatt átautózna a 811-es úton Felcsútra, és bekopogna egy takaros hétvégi házba a stadion mellett.

De nem kell aggódni, vettünk a Honvédségnek Brazíliától két benga állat KC-390-es teherszállító gépet, amivel már hadműveleti körülmények között is képesek leszünk 23 tonnás, nagyméretű terhek, katonai felszerelések, járművek és személyi állomány (80 felszerelt katona vagy 60 ejtőernyős) célba juttatására.



A hét (a hónap) nem koronás vagy csak kevéssé koronás sztorija is folytatódik: tovább rókafogtacsukázik Orbán, Kaczyński és az EU. A jogállamisági mechanizmus beiktatása miatt megvétóztuk a költségvetést, ez világos. De innentől kezdve már semmi sem az. Az EU így nem tudja megkezdeni a nehezen kialkudott gazdaságélénkítő pénzosztást. A nyugati országok nagy része és az Európai Parlament döntő többsége nem engedi, hogy a mechanizmus nélkül induljon az új költségvetés. Minden szereplőnek vétójoga van. Püff.

Most valami olyasmin kezdtek gondolkozni az EU-ban, hogy megszívatnának bennünket egy jogi trükkel. Szétválasztanák a jogállamisági mechanizmust és a költségvetést. Hogy oké, új költségvetés nem lesz, de akkor régi szerint működik tovább az EU, aszerint jönnek a támogatások is, de ettől függetlenül, sima szavazattöbbséggel bevezetnék a jogállamisági mechanizmust, amit erre a régi költségvetésre alkalmaznának, tehát elvehetnék a támogatási pénzeinket, ha nem viselkedünk jól. Ez a terv. Vagy valamiféle pozícióépítés a december 10-i csúcsra, amikor nagy alkudozás lesz.

Aki még nem hallgatta meg új, a járvány utáni világ alakulásával foglalkozó podcastsorozatunk első részét, az tegye meg!

További jó szerdát mindenkinek. Éjszaka még mailben találkozunk! Már a Kör tagjaival.