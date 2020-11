Orbán Viktor férfi, és a migránsok miatt megvétózza a válságkezelésre szánt uniós támogatásokat

Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

MIGRÁCIÓ MINDENEK FELETT

A héten durvult el igazán a magyar és a lengyel kormány szembenállása a többi EU-s tagállammal, amelyeknek többsége hétfőn megszavazta a jogállamisági mechanizmust. Ezzel az adott ország demokratikus működésétől, korrupció elleni fellépésétől tennék függővé az uniós támogatások szétosztását. Orbán és Kaczyński viszont ezt annyira nem akarja, hogy megvétózza az EU-s költségvetést és benne a koronavírus miatt összerakott gigantikus gazdaságélénkítő csomagot, amely már januártól nagy segítség lehetne Magyarországnak is.

A magyar miniszterelnök szerda reggeli közleményében kifejtette, hogy ez az egész a migránsokról szól: „Ma Brüsszelben csak azt az országot tekintik jogállamnak, aki beengedi a migránsokat a hazájába” - indokolta, hogy miért ragaszkodik minden áron a jogállamisági feltételek elvetéséhez. Szerinte ezeknek az a célja, hogy „a tagországoknak járó pénzeket a bevándorlás támogatásához kössék, és a migrációt ellenző országokat költségvetési eszközökkel megzsarolják”.

Hat magyar ellenzéki pártvezető ezen a ponton szükségesnek tartotta „kinyilvánítani az Európai Unió valamennyi nemzete, állampolgára és az Európai Unió vezetése számára, hogy Orbán Viktor és kormánya nem egyenlő Magyarországgal”. A magyarokat pedig annak a kinyilvánítására hívták fel, hogy „az Orbán-kormány nem az ő nevükben rombolja az európai együttműködést, akaratukkal és érdekeikkel ellentétesen akarja megfosztani az európai és a magyar polgárokat a nekik járó európai támogatásoktól.”

A sztorit hamarosan folytatjuk.

A NAP IROMÁNYA

A Magyar Országgyűlés fejléces papírján olvasható a törvényjavaslat, amely az alaptörvénybe írná, hogy Orbán Viktor férfi, Mészáros Lőrinc férfi.

TISZTELT HÁZ!

De a fenti módosító csupán tétova előjáték ahhoz a tébolyhoz, amely a magyar parlamentet kerítette hatalmába az alaptörvényről, illetve hát a lopásokról és a genderről megrendezett, éjszakába nyúló vita során.

Czinkóczi Sándor úgy nyilatkozott, hogy élvezte a hat órán tartó tudósítást a rontásokról és laposföld-hívőkről, de ez csak újabb bizonyíték arra, hogy nehéz ép lélekkel átvészelni az ilyesmit. Nem mintha ne lehetne akár hisztérikusan is röhögni a kiválogatott videókon, de figyeljük magunkat közben, hogy a belőlünk feltörő, gurgulázó hangok ne változzanak át zokogássá.

KÉT HÍR EGYMÁS MELLETT

Több önkormányzat elkezdte felülírni az ingyenes parkolásról szóló rendeletet A magyarországi koronavírusos halálesetek negyede a légszennyezettségre vezethető vissza

Talán nem kell ehhez részletes magyarázatot fűzni. A tegnapi nap legfontosabb koronás hírei összegyűjtve, értelmezve az esti hírlevélben.

A NAP KÉPE

Az összes európai ország közöl területi adatokat a koronavírusos betegekről, kivéve Magyarországot - írtuk réges-régen, a járvány elején, márciusban. Sok minden változott azóta, de a magyar hatóságok kényszeres titkolózása nem. Kezd olyan lenni a kormányzati koronavírus honlap, mint haladó diktatúrákban a pártsajtó: nem az a lényeg, hogy mi van benne, hanem az, hogy mi nincs - írtuk október közepén.

Tegnap pedig végre elkészült a tökéletes illusztráció ehhez az őrjítő jelenséghez. Müller Cecília a központi tájékoztatón tájékoztatott, hogy „a magyarországi települések 88 százalékán azonosítottak koronavírusos fertőzést.” A kormányzati honlap ezt a fenti képpel illusztrálta, amely nem kattintható, nem nagyítható, nincsen rajta egyetlen adat sem, többek között a fertőzöttek és az elhunytak számát sem lehet keresni.

TRUMP NEM ALKUSZIK

Fotó: JIM WATSON/AFP

Az amerikai elnök továbbra is ragaszkodik hozzá, hogy elcsalták a választást, de ezzel a véleményével egyre inkább egyedül marad. A világ vezetői - beleértve a magyar miniszterelnököt és számos illiberális elvbarátját - már rég gratuláltak Bidennek, az országot működtető hivatalnokok, köztük a koronavírus kezeléséért felelős szakemberek pedig készülnének az előttük álló kritikus hónapokra - de Trump csak nem akar felállni az asztaltól.

Reggel azzal kezdtünk, hogy kirúgta kiberbiztonsági hivatalának igazgatóját, aki szerint nem történt informatikai csalás a választás során, este pedig nagyobb cikkben írtunk róla, hogy már saját csapatának egyes tagjai is visszavonulnának, miközben a rögeszmés elnök lassan a republikánusok közeljövőjét veszélyezteti.

KORSZAKOS KÖZLEMÉNY

A Külgazdasági és Külügyminisztérium által közreadott képen Menczer Tamás, a minisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára (j) fogadja és egy Puskás-mezt ajándékoz Mehmet Muharrem Kasapoglu török ifjúsági- és sportminiszternek (b) az esti Magyarország-Törökország Nemzetek Ligája válogatott labdarúgó-mérkőzés kapcsán a Parlamentben Fotó: KKM/Szilva Tamás/MTI/MTVA

Tegnap esti győzelmével a magyar labdarúgó-válogatott megnyerte csoportját a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban, és feljutott az élvonalba. Előtte történt valami, nem is könnyű megfogalmazni, hogy mi, mindenesetre álljon itt kommentár nélkül és teljes terjedelmében az MTI-hír, amelyet a külügy volt szíves eljuttatni szerkesztőségünkbe.

Magyar-török - Menczer: Magyarország és Törökország is büszke sportnemzet

A Magyarország-Törökország Nemzetek Ligája válogatott labdarúgó-mérkőzés kapcsán Budapestre látogatott Mehmet Muharrem Kasapoglu török ifjúsági- és sportminiszter; a vendéget a Parlamentben fogadta Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára. A tárca közleménye szerint a tárgyaló felek kölcsönösen megállapították, hogy a rendkívül jó magyar-török kapcsolatok sorából a sport sem hiányzik, ezen a téren is szükséges az együttműködés, és a jövőben is hasznos lehet a sportolók, edzők, sportszakemberek cseréje, egymás tapasztalatainak kicserélése. Az államtitkár tájékoztatta török partnerét, hogy Magyarországon 2010 óta a sport kiemelt stratégiai ágazat, ennek eredménye a mindennapos iskolai testnevelés bevezetése, a sportinfrastruktúra fejlesztése, uszodák, tornacsarnokok vagy például a nemzeti stadion, a Puskás Aréna megépítése is. A miniszter és az államtitkár egyetértettek abban is, hogy a sport a társadalom fontos jellemformáló ereje, mindkét ország büszke sportnemzet. Szóba került, hogy Magyarországon és Törökországban is kiemelt figyelmet fordítanak a hagyományőrző sportágakra. 2021-ben Törökország lesz a házigazdája a Nomád Világjátékoknak. Ezt az eseményt a Hagyományőrző Sportágak Világszövetsége (Word Ethnopsort Confederation) rendezi, amely szervezetnek Necmeddin Bilal Erdogan az elnöke, vele a Külgazdasági és Külügyminisztérium folyamatos kapcsolatban van. Menczer Tamás és Mehmet Muharrem Kasapoglu egy dologban nem értett egyet, ez pedig a magyar-török mérkőzés remélt végeredménye, de megegyeztek, hogy bármi is lesz a szerdai találkozón, ez a két ország kapcsolatát semmilyen módon nem fogja befolyásolni - közölték. (MTI)



EGY CIKK A QUBITRÓL

