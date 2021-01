Szusszan a magyar egészségügy

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Fellélegezhet a magyar egészségügy, csökken a kórházban ápolt koronavírus-fertőzöttek száma.

A kormány azonban továbbra sem a köztájékoztatás bajnoka.

Izraeli hírek szerint remekül működik az oltás.

5 hónapos a gyógyulás utáni átlagos immunitás.

Miután csütörtök reggel az operatív törzs 118 koronavírus-fertőzött haláláról számolt be, meghaladta a 11 ezret a járvány eleje óta koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma Magyarországon. 11 066 ilyen haláleset történt itthon 2020 márciusa óta. Tehát, ahogyan a lenti ábrán is látszik, a napi halálesetek száma még mindig magas, de biztatóan csökken.

A kórházban és lélegeztetőn lévők számával ugyanez a helyzet, a naponta regisztrált új fertőzöttek száma azonban az utóbbi napokban ismét megugorni látszik, csütörtökön 1926 pozitív tesztet jelentettek. Azt azonban ennyiből még nem lehet kijelenteni, hogy ezek a napi számok megfordítanák a decemberben a napi új fertőzöttek számában is beálló csökkenést/stagnálást.

A kórházban ápolt fertőzöttek számának csökkenése miatt az egészségügy is fellélegezhetett, a 444-nek nyilatkozó orvosok bíznak abban, hogy ez a kórházba kerülő betegek túlélési esélyeit is növeli. Az viszont, hogy a kórházba került betegek közül hánnyal végzett kórházi fertőzés, még mindig nem nyilvános adat, az Orvosi Kamara kérései ellenére sem.

Szakmány Tamás, a Walesben koronavírusos betegeket ápoló, Erzsébet királynő által is kitüntetett magyar orvos is azt rótta fel elsősorban a magyar hatóságoknak, hogy nem publikálnak megfelelő adatokat a járványról. Szakmány szerint a magyar adatközlésből még szakmabeliek is képtelenek követni a főbb trendeket, holott ez kulcskérdés lenne a járvány kezelésében.

Sajnos a kormány az oltással kapcsolatos kommunikációjában sem töri magát a mindenre kiterjedő, korrekt tájékoztatásért, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter rendszeres heti online sajtótájékoztatóján még Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő ismételt kérdésére sem árulta el, lehet-e majd a háziorvosoknál is regisztrálni a vakcinára.

Az sem világos, milyen egészségügyi kapacitással rendelkezik Magyarország az oltások beadására. Míg korábban Orbán Viktor miniszterelnök azt mondta, egyetlen hétvége alatt be tudnának oltani mindenkit, Gulyás Gergely ma 10-12 napról beszélt.

Közben viszont kormányhatározatban utasították Szijjártó Péter külügyminisztert, hogy szerezzen még oltást, az EU-s csomagon felül. Az Európai Bizottságnak ezzel egyébként semmi baja nincsen.

A kormány mással is tanújelét adta, hogy az Európai Unióban unortodoxnak számító vakcinagyártókkal is szívesen tart kapcsolatot, ezúttal a kínai Sinopharmmal állapodtak meg, és már csak az OGYÉI engedélyére várnak. Ha ez megvan, Gulyás Gergely szerint akár egy egymillió dózist tartalmazó szállítmányt is rendelhetnek a kínai cégtől.

Jó hírek a nagyvilágból

Izraeli hírek szerint működik a védőoltás, a fertőzés terjedése már az első dózis beadása után is érezhetően lelassult.

Brit kutatások szerint a koronavíruson átesett személyek többsége legalább 5 hónapra immunissá válik a fertőzésre, ami meghaladja a szakértők várakozásait. Ugyanakkor megjegyezték azt is, hogy a gyógyult állapot sem jelent feltétlen védelmet, ezért a fertőzésen átesetteknek is érdemes betartani a járványvédelmi szabályokat.

Megfelelő szervezettséggel tényleg gyorsan lehet haladni az oltások beadásával - ahogy ezt Nagy-Britannia példája is mutatja.

Ferenc pápa és Benedek expápa megkapták az oltás első dózisát a Vatikánban.

Rossz hírek a nagyvilágból

8 hónap után regisztráltak újabb koronavírusos halálesetet Kínában, közben a fertőzöttek száma is emelkedésnek indult.

Portugáliában is nő a fertőzöttek száma, ezért 1 hónapra szigorú, országos karantént rendeltek el.

A koronavírus-járvány ellenére tovább nőttek az ingatlanárak az Európai Unióban. (Bár ez az ingatlantulajdonosoknak jó hír, csak azoknak rossz, akik saját lakásra ácsingóznak.)

5 százalékkal esett a német GDP 2020-ban, jórészt a koronavírus-járvány hatásai miatt. A német gazdaság teljesítőképessége pedig sajnos csak egész EU gazdasági helyzetére kihat.

Csehországban hatósági személyek rokonoknak, csókosoknak intéztek oltásokat, de a miniszterelnök szerint ez elfogadhatatlan. A botrány miatt lemondott a cseh közegészségügyi intézet vezetője.