Trumpnak vége, Putyinnak sztriptízbárja van

Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

Jó reggelt! A télen gyorsan túlestünk, ma már 7 fok is lehet Budapesten.

4 legfontosabb cikkünk most

Küldd bátran tovább a Reggel 4-et ismerőseidnek. Itt tudnak feliratkozni rá, ha tetszik.

FINAL COUNTDOWN

Magyar idő szerint szerdán délután hatkor, amikor Washingtonban dél van, véget ér Donald Trump amerikai elnöksége, ő pedig lelép Floridába. Maradjunk annyiban, hogy izgalmas négy év volt.

Fotó: SAUL LOEB/AFP

Szerdán egy nagy esemény még mindenképpen lesz, és nem Joe Biden pandémiás, így tömeg nélküli beiktatására gondolok. Trump még mindig nem hozta nyilvánosságra a listát a nevekkel, akiket elnöki kegyelemben részesít. Ezt hagyományosan az utolsó pillanatra szokták hagyni, hogy a sajtó és a közvélemény már ne a mindenféle barátoknak és üzletfeleknek osztogatott megbocsájtáson, hanem már az új elnökön csámcsogjon. Trump esetében azonban valószínűsíthető, hogy olyan kaliberű bűnözők is lesznek a listán, akiknek a neve el fogja homályosítani Bidenét. Az már kiszivárgott, hogy Steve Bannon kegyelmet kap.

A kedd Washingtonban még az elmúlt években megszokott tempóban telt. Melania Trump búcsúvideójában felejthetetlennek is nevezte ezt a négy évet, amiben tulajdonképpen igaza is van. Arról nem beszélt, hogy ő lett minden idők legnépszerűtlenebb first ladyje.

Mike Pompeo külügyminiszter pedig egyik utolsó intézkedésével keményen népirtásnak nevezte azt, amit a kínaiak az ujgur kisebbséggel csinálnak. Amiben van igazsága, csak nem szokás ilyen, a két nagyhatalom viszonyát felforgató döntéssel kényszerpályára szorítani a másnap érkező új adminisztrációt.

Amely új adminisztráció még bármilyen lehet, de szimbolikus döntések azért már sokat sejtetnek az új irányból. Biden már ki is nevezett egészségügyi minisztere helyettesének egy transznemű orvost, az első munkanapján pedig meg fogja vonni egy nagy port kavart olajvezeték építési engedélyét.

VAKCINAHÍRADÓ

Nyárig be kell oltani a felnőtt lakosság 70 százalékát, közölte kedden az Európai Bizottság. A jó hír, hogy ezek szerint ők úgy tudják, ehhez lesz is elég vakcina addigra a kontinensen. A rossz az, hogy egyes szakértők szerint az új vírusvariánsoknak köszönhetően valójában ennél is több embert kell majd beoltani az áhított nyájinmunitáshoz.

Intenzív osztály Barcelonában Fotó: Albert Llop/NurPhoto via AFP

Hogy Magyarországon mi lesz, az egy másik kérdés. A kormány továbbra is szurkálja Brüsszelt, és kínai és orosz vakcinákról beszél, de valójában egy lépéssel sem vagyunk közelebb ahhoz, hogy ezekkel bárkit is beoltsanak. Sőt, vannak hírek arról is, hogy a magyar kórházakban rendszeresen ki is dobnak felhasználatlan vakcinákat, mert nincs kinek beadni a már kiolvasztott, így gyorsan romlandó dózisokat.

Az oroszok ugyan azt állítják, hogy van egy új, 100 százalékos hatékonyságú vakcinájuk, de azért valószínűbbnek tűnik, hogy ha a kormány tényleg rászánja magát, akkor inkább a kínai oltóanyagot kezdjék el használni. Erről pécsi virológusok is azt mondják, hogy ha engedélyezik, beadatnák maguknak. Össze is szedtünk mindent, amit a kínai szerről tudni lehet.

NAVALNIJ VISSZAVÁG

Négy év amerikai szappanopera után igazi élmény néhány napig egy orosz drámával foglalkozni. Amiben egészen hollywoodi fordulatok vannak. Hiába van Moszkvában letartóztatva Alekszej Navalnij, most tudott a legnagyobbat ütni a Putyin-rezsimen.

Az ellenzéki aktivista munkatársai kedden látványos, több órás videót tettek közzé, amelynek főszereplője Oroszország legnagyobb lakóingatlana, Vlagyimir Putyin birtoka a Fekete-tenger partján.

Az épület, különösen belsőépítészeti megoldásai még a diktátorligában is bámulatosak. Van benne kaszinó, medence, színházterem, sztriptízbár, mindez olyan stílusban, mintha az NDK bézs lélektelenségét ötvözték volna néhány milliárd dollárral.

A közvélemény fantáziáját ezek a képek ragadták meg a legjobban, de Navalnijék munkája nem mint bútorkatalógus érdekes igazán, hanem mint oknyomozó munka, amely feltárta Putyin gazdasági kapcsolatait, azt a bonyolult cég- és szívességi hálót, aminek köszönhetően felmérhetetlen vagyonára szert tett, és ahogy azt kezeli. A strómanjai mind ősrégi ismerősök, esetenként még fiatal KGB-s napjaiból.

Kedden az orosz internet csak erről szólt, most még megtippelhetetlen, hogy ezzel az anyaggal Navalnij mekkora kárt tudott okozni Putyinnak. Az viszont biztos, hogy hülyét csinált belőle, amit most már egy sikeres mérgezéssel sem lehet helyrerázni. Ez a videó a világ egyik legparanoiásabb, páratlan biztonsági intézkedések mögött élő diktátorának legbelső titkairól pedig egyértelmű üzenet máshol élő kollégáinak: róluk is bármi nyilvnosságra kerülhet.

HOSSZÚ COVID

Fotó: FRANCOIS LO PRESTI/AFP

Két magyar kutató a KSH adatai mögé nézve elemezte, hogy milyen hatással volt a járvány a magyar gazdaságra, a magyarok pénztárcájára. Kiderült, hogy:

A fiatalok és a kisvállalkozók szenvedték meg leginkább a válságot

A nagy cégeknek gyorsabban fájt, a kis cégeknek tovább. A külföldi tulajdonú és több munkást alkalmazó cégek árbevétele a járvány első hónapjaiban, amikor világszerte leállt az ipari termelés, 50 százalékkal visszaesett.

Valószínűleg kisvállalkozások tömege bukott bele a járványba, de itt még nehéz tisztán látni.

2020 második negyedévében a dolgozók 7 százaléka úgy volt foglalkoztatott, hogy egy órát sem dolgozott, pedig 2010 óta a munkaerő-felmérésben ez általában 2 százalék alatt volt.

A járvány legrosszabbul a pályakezdőket érintette, az ő foglalkoztatási rátájuk 32,4 százalékponttal esett vissza.

A válság sokkal durvábban érintette a kevésbé képzett dolgozókat, ezzel tovább mélyítve a gazdasági egyenlőtlenségeket.

Külön érdekes kérdés, hogy mit tesz a járvány a hazai idegenforgalommal, különösen pedig hogy mikor állhat talpra. Kedden előbb az éttermek és szállodák szakmai szövetsége közölte, hogy ők úgy tudják, pünkösdig nem lesz semmiféle nyitás, majd a turisztikai ügynökség közölte, hogy ez rémhír, szerda reggelre pedig már inkább vissza is vonták az eredeti nyilatkozatot. Az igazság azonban az, hogy valójában senki nem tudja, hogy meddig tart a zárás itthon és Európában, és teljesen hihető, hogy az idén május végére eső pünkösdig senki ne mehessen sehova.

További járványhírek:

KULTÚRHARC

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Ha más területeken nem megy olyan flottul a kormányzás, esetleg egy világjárványnak több mint tízezer áldozata van az országban, meg kell próbálni elterelni a figyelmet. Erre pedig nem nagyon van jobb módszer az olyan, hergelésre kiválóan alkalmas, szimbolikus ügyeknél, amelyek összességét kultúrharcnak nevezzük.

Nem véletlen tehát, hogy kedden a magyarországi kultúrharcnak három menete is volt.

A budapesti kormányhivatal szerint tisztességtelen gyakorlat volt mesekönyvként árulni a Meseország Mindenkié című könyvet,

Rétvári Bence közölte, azért szerepel egy tankönyvi kvízben, hogy a férfiak üzletről és politikáról beszélgetnek, míg a nők az érzelmekről, mert ez a jellemző.

Vejkey Imre KDNP-s politikus szerint pedig a keresztények elleni támadás, hogy elbukta a Jézussal viccelő karikatúra miatti perét.

NEHÉZ SZÜLÉS

Szily László megnézte Mundruczó Kornél új filmjét, a Pieces of a Womant, aminek magyar címe nincs is, viszont már a fél virág körberajongta, és mindenféle díjra esélyes. A film témája a törzsi indulatokat kiváltani képes otthonszülés, egyik ihletője pedig az egyik legszélsőségesebb megítélésű magyar ember, Geréb Ágnes bába.

Igazi angolszász világsztárok a főbb szerepekben, a producerek egyike maga Martin Scorsese, és Mundruczó most bemutatta, hogy képest tök profi amerikai filmet rendezni. De ez egyalátlán nem az a lesajnáló legyintés, amit néha jelenteni szokott.A Pieces of a Woman tipikusan az a film, ami után nem lehet csak úgy lefeküdni, hanem még beszélni is akar róla az ember, a 25-30 perces, mesterien megcsinált nyitójelenetet pedig filmes iskolákban fogják tanítani.

Még két mozgókép: