Miközben tombol a járvány, új szerződést tettek az egészségügyi dolgozók elé, amit sokan nem írtak alá.

Kásler Miklós is lebegteti a szigorításokat.

Erőteljesen felpörgetik az oltásokat.

Továbbra is aggasztóan alakul a járvány harmadik hulláma. Kedden általában alacsonyabb számokat jelentenek, de még így is:

130-an haltak meg, amire január elseje óta nem volt példa,

6000-nél többen vannak kórházban, ez a december végi szintnek felel meg,

581-en vannak lélegeztetőgépen, ahogy december közepén,

meredeken nő a fertőzöttek száma, az elmúlt héten naponta átlagosan 4000-rel.

„Nincs helyünk, de lássuk el, ugye?”

- szólt a rádióba egy mentőtiszt kedd reggel a tatabányai kórház bejáratánál. Az ottani sürgősségin is többen úgy döntöttek, nem írják alá a kormány által felkínált új munkaszerződést, inkább távoznak. Sokan így tettek a Szent Imre Kórház intenzív osztályán és számos más intézményben, az országos kórház-főigazgató szerint több mint ötezren. A szegedi klinika több osztályán május végéig maradnak, hacsak nem teljesítik addig a követeléseiket. A járvány szempontjából ez a lehető legrosszabbkor jött.

Komáromi polgármester: Nagyon súlyos a helyzet a városunkban

Videóban kérte az embereket, tartsák be a szabályokat. Február végén volt olyan nap, amikor több fertőzöttet találtak, mint Zalában, Veszprémben vagy Tolnában megyeszinten.

Balassagyarmaton bezár a bölcsőde, az óvodák, az iskolában pedig digitális oktatást vezetnek be

A polgármester többször riadót fújt a felfutó fertőzésszámok miatt.

Újabb szigorítások jöhetnek

Konkrét intézkedés továbbra sincs, de Müller Cecília után Kásler Miklós is kilátásba helyezte. Szerinte ha 100 százalék a teljes szigor, most 70 százalékon állunk.

A kormány egyeztetett az uniós országokkal az oltási igazolásról, majd itthon mást fogadott el

Magyarországon nem kell feltüntetni a védőoltás típusát.

16 éves a koronavírus legfiatalabb halálos áldozata Magyarországon

Hétfőn hunyt el, Müller Cecília tájékoztatása szerint súlyos alapbetegségben szenvedett.

Mégis van minek örülni

Már több mint 700 ezer embert beoltottak Magyarországon, 250 ezren a második adagot is megkapták. Járványmellékletünk új, vakcinákról szóló oldalán azt is megbecsültük, mikorra olthatják be a népesség 50, 70, 90 százalékát a jelenlegi tempó alapján. És táblázatba foglaltunk minden alapinformációt, amit a vakcinákról tudni kell: mennyire hatékonyak, kik kaphatják meg, hogyan engedélyezték őket.

Erőteljesen felpörgetik az oltásokat

Nem spájzolják a vakcinaadagokat a második körös oltásokra, hanem ami jön, azt elhasználják. Egy hét alatt 480 ezer embert oltanának be, ami óriási előrelépés lenne, de nem szabad ettől várnunk a harmadik hullám rövid távú megfékezését. Április 11-re mindenkit beoltanának, aki regisztrált.

Pfizer, AstraZeneca: Egyetlen oltás 80 százalékban megvéd a súlyos betegségtől

Három-négy hét után, közölte az angliai közegészségügyi szolgálat.

Márciusban beoltanák az ügyészségi és bírósági dolgozókat

Zajlik az igényfelmérés, bár nem teljesen világos, az oltási terv melyik kategóriájába tartoznak.

Szlovákia vett kétmillió adag Szputnyik V-t, remélik, a felét meg is kapják egy hónapon belül. Az első szállítmány megérkezett.

Dánia és Ausztria az unión kívül, Izraellel tárgyalnak vakcinagyártásról.

Szerbiában már beoltottak egymillió embert, de még ez is kevés a korlátozások elengedéséhez: ahogy lazul a fegyelem, a szakértők szigorítást javasolnak.

Franciaország engedélyezte az AstraZenecát 65 éven felülieknek. Nálunk egyelőre csak 60 év alatt adják.

Srí Lankán külön szigeten temetik el a koronavírus áldozatait.