A nyitogatás napja

Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

Jó reggelt! Ma is hideg lesz.

4 legfontosabb cikkünk most

Küldd bátran tovább a Reggel 4-et ismerőseidnek! Itt tudnak feliratkozni rá, ha tetszik.

NYITOGATÁS

Fotó: MIGUEL MEDINA/AFP

Kedden a várakozásoknak megfelelően beoltották a kétésfélmilliomodik magyar állampolgárt, ezzel elértük a kormány által meghatározott mágikus határt, és megkezdődhet az előre bejelentett nyitás. Az örömhírt szokás szerint Orbán Viktor jelentette be, természetesen háborús metaforákba bonyolódva.

A már ma érvénybe lépő új járványügyi szabályozás szerint:

A kijárási tilalom este 8 helyett este 10 órakor kezdődik és reggel 5 óráig tart.

Az üzletek már reggel 5-kor kinyithatnak és egészen este 9:30-ig nyitva is lehetnek.

Az üzletek, köztük azok, amelyeknek zárva kellett lenniük március 8. óta, egy újfajta, négyzetméter alapú szabály szerint kinyithatnak. Ez azt jelenti, hogy átlagosan tíz négyzetméterenként egy vásárló tartózkodhat az adott bolttérben.

Kinyithatnak a fodrászok, a kozmetikák és más szolgáltatók.

Szinte már csak a vendéglátóhelyek, éttermek és szállodák nem kaptak lazítást, de ezt a tempót elnézve már nekik sem kell sokat várniuk. Az iparkamara mindenesetre azt kéri, hogy legalább a beoltottakat engedjék be ezekre a helyekre is. És nem lehet még meccsre sem menni, de a kormány már azt tervezi, hogy júniusban akár teltház előtt rendeznék meg Budapesten az Eb-mérkőzéseket.

A lazítás miatt most azok a fiatalok találkozhatnak többet, akik nincsenek beoltva, vagy nemrég kapták meg az első adag vakcinát, ami nem hat ennyi idő után. Nem véletlenül figyelmeztetett arra Rusvai Miklós is, hogy nagyon messze van a nyájimmunitás, és még korainak tűnik ez a nyitás. A járvány harmadik hulláma továbbra is tetőzik, a kórházakon óriási a terhelés, ami tovább fokozódhat, ha új lendületet kap a vírus.

Annak megítéléséhez, hogy egy ilyen új lendületnek mekkora az esélye, jó lenne legalább azt tudnunk, hogy pontosan hogy áll a járvány Magyarországon. A hosszú hétvége által megkavart számok miatt az nem mond semmit, hogy kedden olyan kevés fertőzöttet jelentettek, mint legutóbb február közepén.

Ennél többet árul el, hogy enyhén csökkent a koronavírus koncentrációja a szennyvízben, ami azt jelzi, hogy nagyon lassú javulás jöhet. Ennél többet nem tudhatunk meg, a kormány a parlamenti képviselőket sem engedi be a kórházakba, nem hogy azokat az újságírókat, akiket már a Magyar Orvosi Kamara is beengedne.

FELFOGHATATLAN SZÁMOK

Fotó: INDRANIL MUKHERJEE/AFP

Már több mint hárommillióan haltak meg a világon a járványban.

Ez hozzávetőlegesen annyi, mintha Jamaica vagy Örményország teljes lakossága meghalt volna.

Az első kétmillió halálos áldozathoz a koronavírus kínai felbukkanásától számítva több mint egy évre volt szükség. A harmadik millióhoz már csak három hónap kellett.

A kontinensek közül Európában haltak meg a legtöbben. 51 országában csaknem 1,1 millió ember vesztette életét a járvány miatt.

A legtöbb haláleset egy országban az Egyesült Államokra jutott. Ott 555 ezer ember halt meg, 19 százaléka az összes covidhoz köthető halálozásnak.

Most Brazíliában halnak meg a legtöbben egy nap, már több mint négyezren. Indiában pedig átlépte a százezret a napi új fertőzések száma. Ez eddig csak az Egyesült Államokban történt meg.

FUTBALLKULTÚRHARC

Fotó: SOEREN STACHE/dpa Picture-Alliance via AFP

Kedden az történt, amire számítani lehetett: a Hertha Berlin felbontotta Petry Zsolt kapusedző munkaszerződését. A német klub határozott, de kulturált közleményben tudatta, hogy Petry nyilatkozata a melegekről és a bevándorlókról nem egyeztethető össze a Hertha Sokszínűségi Chartájával, ezért köszönik a magyar szakember eddigi munkáját, de ezentúl meglesznek nélküle.

A 444 látogatottságán is látszódott, hogy ez a hír jobban érdekli a magyar olvasókat, mint a járvány aktuális állása, a kormánypropaganda pedig erre rátett egy lapáttal. Az ő értelmezésükben Petry a nyugati liberális véleményterror újabb ártatlan, meghurcolt áldozata.

Én viszont arról írtam cikket, hogy bár egy ideális munkahelyről senkit nem kellene eltávolítani a véleményéért, valójában elég kevés ideális munkahely van, és a foci világa biztosan nem az. Meglepően gyakran fordul elő, hogy egy klub egy alkalmazottjától annak nézetei és nyilatkozatai miatt válik meg. Ami Petryvel történt, az nem valami különleges esemény, és biztosan nem fogja megrázni a nyugati civilizáció alapjait. Kis balszerencsével viszont a magyar focinak sokat árthat.

További magyar megszólalók a kultúrharcban:

Nemcsák Károly: Meggyőződésem, hogy a Színművészetire ráfért ez a változás.

Kovács Ákos: Józan észt is semmibe vevő eszmék törnek előre, tönkreteszik azt, aki mást merészel gondolni.

1 000 000 000 DOLLÁR

Jeff Bezos, az Amazon atyja 2012-ben bemutatja a Kindle Fire HD Familyt Fotó: JOE KLAMAR/AFP

Lehet, hogy a koronavírus százmilliók életét tette tönkre anyagilag, de nem a milliárdosokét: 86 százalékuk a járvány ellenére is sokkal, de sokkal gazdagabb lett. A Forbes rendes évi milliárdoslistájából más is kiderült:

A világ leggazdagabb embere negyedik éve Jeff Bezos, az Amazon tulajdonosa.

Jelenleg a világon 2755 milliárdos van.

A lista szereplői összesen több mint 13,1 ezermilliárd dollárt érnek, ami több mint másfélszerese a tavaly mértnek.

A legtöbb milliárdos az Egyesült Államokban él, utána pedig Kínában, harmadik India, negyedik Németország, ötödik Oroszország. Városokat tekintve viszont Pekingben van a legtöbb dúsgazdag ember.

A listán 368 női milliárdos szerepel, ez 36 százalékkal több a tavalyi évhez képest.

Mészáros Lőrinc a 2035. helyet szerezte meg 1,5 milliárd dolláros vagyonnal, míg Csányi Sándor 1,2 milliárd dollárral a 2378. helyen áll.

De nem csak Mészáros és Csányi tudnak ilyen sikereket elérni nemzetközi mezőnyben. Szijjártó Péter Kazahsztánban kapott díszprofesszori címet.

KÉT NAGYHATALOM

Fotó: JOE RAEDLE/Getty Images via AFP

Közel három hónapja már nem Donald Trump az Egyesült Államok elnöke, de még mindig derülnek ki egészen megdöbbentő dolgok az elmúltnégyévről. Most például azt tudtuk meg, hogy Trump kampánya a legolcsóbb direktmarketinges trükkel verte át saját támogatóit.

Tavaly ősszel, amikor nagyon pénzszűkében voltak, támogatóikat tudatosan átverve szereztek többletforrásokat a költséges újraválasztási kampány finanszírozására. Ha valaki pénzt ajánlott fel, a formanyomtatványon alapbeállításként előre ki lett pipálva a „visszatérő támogatás” rubrika, vagyis a felületes támogatók tudtukon kívül egyszeri utalás helyett felhatalmazást adtak a stábnak arra, hogy újra és újra levonják a felajánlott összeget

Oroszországban kicsit mások a módszerek. Őrizetbe vették Navalnij orvosát, amikor kórházi kezelést követelt neki a büntetőtábor előtt. Navalnij egészségügyi állapota egyébként egyre romlik, 38 fokos láza van és állandó köhögéssel küzd, miközben abból a részlegből, ahol a büntetését tölti, három embert vittek kórházba tuberkolózis miatt.

GYŰLÖLET ITT, GYŰLÖLET OTT

Könyvtárakat írtak már tele cigányellenességről, a kisebbségekkel szembeni hátrányos megkülönböztetésről, és ezek magyarországi vonatkozásairól is terjedelmes szakirodalom elérhető. Ezeket a kutatásokat azonban általában fehér, középosztálybeli kutatók jegyzik, és egy viszonylag szűk tudományos közösség fér csak hozzájuk, társadalmi hatásuk finoman szólva is limitált.

Ezen próbáltak most túllépni egy olyan kutatással, amelyben kamerát kapott egy csapat roma fiatal, hogy megmutassák, milyen helyzetekbe keverednek nap mint nap a származásuk miatt. Az elkészült kisfilmek kínos tükröt tartanak a kirekesztő többségi társadalom elé: a fiatalok albérletvadászat, vásárlás vagy szórakozás: sem tudnak szabadulni a hátrányos megkülönböztetéstől a cigány magyarok. Ahogy egyikük fogalmazott:

„Még most is elkap a hév, az ideg, a rossz érzés, kellemetlen érzés, hogy emberszámba nem vesznek.”

És egy másik szomorú példa: a közszolgálati média ott tart, hogy egy történelmi ismeretterjesztő cikkben kommentár nélkül idéz hiteles történelmi forrásként nyilas háborús bűnösök által szerkesztett szélsőséges lapokat a hirado.hu. Ráadásul címbe emelik a népirtásokat támogató szélsőjobboldali sajtó egyik 1944-ben előszeretettel használt kifejezését, a terrorbombázást.