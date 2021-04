Ereszkedve, de még mindig nagyon magasan

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Hogy áll a járvány az iskola- és terasznyitás előtti héten?

Egy hónap után 10 ezer alá csökkent a kórházban ápolt fertőzöttek száma. Ahogy az ábrán látszik, nemzetközi szinten még mindig nagy nyomás alatt van az egészségügy. 1156-an vannak lélegeztetőn, és mint a kormányinfóról kiderült, 1523-an intenzív osztályon. Ezek szintén csökkenő tendenciát mutatnak. Az új fertőzöttek száma megint emelkedik, és nagyjából minden ötödik teszt pozitív. Csütörtökön 256 halottról számoltak be.

Fotó: Created with Datawrapper

A legalább egyszer oltottak száma közelíti a 3,1 milliót, előző nap 54 ezren jutottak vakcinához. További adatok, grafikonok a járványoldalunkon.

„Látod magad előtt azokat, akik kapaszkodnak a saját oxigénmaszkjukba”

Máté-Horváth Nóra intenzív terápiás szakorvos beszélt az iszonyatos terhelésről, az ellátási problémákról és arról, miért nem akarnak nyitást az orvosok.

A hétfőre tervezett iskolanyitással újra belobbanhat a járvány

Bár először a középiskolák, majd a felső tagozatok újraindítását is lefújta a kormány.

Kemenesi Gábor szerint lehet még negyedik hullám

Ősszel, mert az oltás és a járvány várható nyári visszaszorulása hamis biztonságérzetet adhat. A pécsi virológus hanyagolná a több ezer fős rendezvényeket. (Júniusban a tervek szerint telt házas európa-bajnoki focimeccseket rendeznek Budapesten.)

Gulyás: Nem kell harmadik dózis a kínai vakcinából...

A miniszter szerint üzleti érdekek állnak a mögött, ha elterjesztik egyik-másik vakcináról, hogy kevésbé hatékony. Aztán azt mondta, a Szputnyik még a nyugati vakcináknál is jobb. Hét kérdésünkből ezúttal hármat olvastak be a kormányinfón.

...a korai iskolanyitást ellenző Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete pedig ellenzéki politikai szervezet

Az Orvosi Kamarával ehhez képest csak „hektikus” a kormány viszonya, mondta Gulyás egy interjúban.

Kásler felfüggesztette az onkológiai népegészségügyi szűrővizsgálatokat

Mert egyre nő a fertőzöttek, fertőzésgyanús esetek és a kórházi ellátást igénylő betegek száma.

Az ovisokat és az iskolásokat is ingyen tesztelik a 18. kerületben

Máshol országos, széles körű, rendszeres tesztelést kapcsolnak az iskolanyitáshoz, nálunk nem.

A járvány hullámaival változik, mennyire vagyunk szolidárisak az egészségügyi dolgozókkal

Civil és jótékonysági szervezetek beszélgettek arról, hogyan segíthetünk a krízishelyzetben.



Fotó: Created with Datawrapper

Nőtt az oltási kedv, de a fiatalok még mindig ódzkodnak tőle

Az Ipsos mérése szerint 58 százalék oltáspárti. A 18-39 évesek közt még az oltáspártiaknak is csak 57 százaléka regisztrált.

Várandósság és vakcinák: az MTA hasznos összefoglalója

Mikor oltassa be magát, aki terhes? És az, aki szoptat? Mi történik, ha az anya koronás lesz? Megfertőződhet a magzat?

Mire jó a védettségi igazolvány? - kérdezték a Belügyminisztériumot

„Idő előtti” a kérdés - válaszolták.

Mi van, ha valaki első körben AstraZenecát kap, aztán Pfizert?

Kiterjesztik az erről szóló brit kutatást. Akár még tartósabb is lehet az immunitás.

Megtízszerezte árbevételét a kínai vakcinák beszerzésénél közvetítő cég

A Danuia Pharma egyetlen alkalmazottal ért el álomszerű eredményt.

Csehország és Lettország is lecsapna Dánia nem használt AstraZeneca-készleteire.

Nem elég az oltás és a tesztelés a harmadik hullám letöréséhez a német egészségügyi miniszter szerint.

Szlovéniában az érettségizőket is előreveszik az oltások során.

Küldje el nekünk a laboratóriumi teszteredményét, ha megnézette, hogy az oltás beindította-e az immunválaszt!

A megirom@444.hu címre. Fontos, hogy ne gyorsteszteket küldjenek, mert azok ebben az esetben nem megbízhatóak, hanem olyan eredményeket, amiket vérvétellel, laboratóriumokban végeztek el. Jelezzék, ha már átestek az oltás előtt a betegségen, hogy milyen típusú vizsgálatot kértek, mikor és milyen vakcinát kaptak, és az oltás után mennyi idővel végeztették el a tesztet. Várjuk azokat az eredményeket, amik kimutattak antitestet és azokat is, amik nem.

Ez nyilván nem egy tudományos kutatás, ugyanakkor érdekes lehet az eredménye, amit aztán több labort és szakembert megkeresve kiértékelünk majd, mire érdemes figyelni, mire jó és mire nem.

Hogy milyen adatokra van szükségünk, mit tárolunk ezekből, és hogyan vigyázunk az Önök személyes adataira, arról itt olvasható a tájékoztatónk.