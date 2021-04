Nyitnak az iskolák, nyit a szuperliga

Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

Jó reggelt! Kis szerencsével délutánra elérjük a tíz fokot.

COVID-21

Fotó: Mónus Márton/MTI/MTVA

A hétvégén átlépte a 25 ezret a koronavírusban elhunytak száma. Az elmúlt hét volt a leghalálosabb a járványban Magyarországon, de már csak a halálozási adatok romlanak, a többi javulást mutat.

Február vége óta a múlt héten regisztrálták a legkevesebb új fertőzöttet.

Öt héttel ezelőtti szintre csökkent a kórházban ápolt koronavírusos betegek száma.

Jelentősen, egy hónappal ezelőtti szintre csökkent a lélegeztetőn lévők száma is.

A ma kezdődő héten minden bizonnyal a halálozási adatok is elkezdenek javulni, és talán hosszú-hosszú hetek után nem Magyarország lesz az ország, ahol lakosságarányosan a világon a legtöbb áldozatot szedi a koronavírus.

Egy kisvárosi kórház orvosa szerint

„közelítünk ahhoz a betegszámhoz, ami ezzel a személyzettel uralható, nem annyira kapkodós az ellátás”.

Már csak az a kérdés, hogy a ma kezdődő iskolanyitás, amit néhány nap múlva követ a vendéglátóhelyek teraszainak megnyitása, mennyivel nyújtja el a harmadik hullám leszálló ágát.

BEBETONOZOTT KÍNAIAK

Fotó: LIU YING/Xinhua via AFP

Kínai hitelből készül a magyar felsőoktatás óriásberuházása, a Fudan egyetem, aminek építését a kormány már oda is ígérte egy kínai cégnek. Ahogy a témát feldolgozó hétvégi Magyar Jeti-adás fogalmazott, ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy mi fizetünk azért a Kínai Kommunista Pártnak, hogy legyen egy egyetemük az EU-ban.

A riport legerősebb részében a pénzügyi konstrukcióról először író újságíró arról beszél, hogy a kínai egyetemmel foglalkozó kormányülésen elhangzott:

„gyerekek, ezt mindenképpen meg kell csinálni, be kell betonozni, hogy senki ne tudja leállítani.”

Hogy a kormánynak mennyire fontos a Fudan ügye, jól mutatja, hogy péntek éjjel leváltották azt a Fürjes Balázst, aki eddig a kínai egyetem és az azzal összefolyó Diákváros ügyeit intézte. Nagyon úgy tűnik, hogy Fürjes legfőbb bűne az volt, hogy nem az említetett bebetonozást tartotta első számú feladatának.

A Fidesz valószínűleg úgy kalkulál, hogy a hatalmas összegű hitel felvétele és egy fontos budapesti városfejlesztési projekt kínai igények szerint formálása csak azokat a fővárosiakat érdekli, akik egyébként is az ellenzékre szavaznának a jövő tavaszi választásokon.

Karácsony Gergely gyakorlatilag kiállt Fürjes mellett, az egész beruházásnak otthont adó Ferencváros polgármestere, Baranyi Krisztina pedig helyi népszavazást kezdeményezne róla. Ezeknek nem biztos, hogy lesz gyakorlati foganatja, az pedig végképp kétséges, hogy sikerül-e országos politikai ügyet csinálni belőle.

HETI NYITÁS

Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Ma visszatérnek az intézményekbe az óvodások és az alsósok. Hogy valójában közülük hányan mennek be, majd kiderül, mindenesetre kicsit talán optimistán hétfőtől a tanítási időszaknak megfelelően közlekednek a BKK járatai.

Jogvédők szerint bizonyos esetekben a pedagógus is jogszerűen maradhat otthon, és a szülő is otthon tarthatja a gyereket. Az EMMI is elismerte, hogy az iskolák elrendelhetnek rendkívüli szünetet, ha kevés diák jelenik meg személyesen a tanításon. Viszont ezeket a napokat a jogszabály szerint be kell pótolni, akár hétvégénként, akár megnyújtva a tanítási évet.

Kásler Miklós utasítása szerint az óvodákban a csoportokat nem szabad összevonni, az iskolákban pedig nem lehet keverni a jelenléti és az online oktatást. A valóságban azonban valószínűleg minden intézményben egyedi megoldások fognak születni ebben a különleges helyzetben.

A nyitás következő lépésére 3,5 millió beoltottnál kerül sor, az utóbbi napok oltási tempójából kiindulva ezt csütörtökön érhetjük el. Ekkor nyithatnak a teraszok, de ez nem azt jelenti, hogy meg is nyitnak – sok helyen nem fogják tudni addig feltölteni a készleteket és visszahívni a szétszéledt konyhai alkalmazottakat, pincéreket.

Ahol gyorsan meg tudnak nyitni, oda nagy forgalmat is várnak. A nemzetközi tapasztalatok alapján a teraszok 120 százalékon fognak pörögni, még úgy is, hogy az étlapokon jelentős lesz a drágulás. Egy év alatt sokat emelkedett az élelmiszerek ára, a fogyasztásra kiéhezett vendégeket látva pedig a vendéglátósok meg fogják próbálni kicsit visszahozni 12 hónap veszteségeit. Magyarország legrosszabb étterme viszont ezt már nem érte meg.

OROSZ NAPOK

Fotó: ALEXEY NIKOLSKY/AFP

A hétvégén felgyorsultak az események Oroszország körül. A legfontosabb kérdéseket továbbra is az Ukrajna keleti határánál felvonultatott katonák kapcsán kell feltenni, akikhez most csatlakozik 15 hadihajó is a Fekete-tengeren.

Az elmúlt napokban súlyosabbra fordult a hetek óta éhségsztrájkoló Alekszej Navalnij állapota, aki olyan rossz állapotba került, hogy orvosai szerint bármelyik pillanatban meghalhat. A januárban önként hazatérő ellenzéki aktivista bátorsága és önfeláldozása így utólag még lenyűgözőbb.

Az amerikai külügyminisztérium szerint súlyos következményei lehetnek Navalnij esetleges halálának, de nem biztos, hogy ez meg fogja hatni Putyint. Közben pedig zajlanak a szokásos kémjátszmák Moszkva és a nyugati hatalmak között:

ORBÁN ÉS KÖNYVEI

Nem könnyű választani az Orbán kegyelméből felemeltetett konzervatív gondolkodók szellemi teljesítményei között, de mi segítünk: rangsoroltuk a rendszer irányítóinak és rajongóinak legjobb rendszeralapozó műveit.

Herczeg Márk áttekintette, alaposan megvizsgálta és górcső alá vette a tíz legnagyobb orbánista tudományos munkát, a legjobbtól a legkiválóbbon át a legtökéletesebben keresztül a legorbánibbig. Ilyen gyönyörű idézetekkel:

„Az Orbán-szabály olvasása közben szinte érezni, ahogy a politológus szerző maga is rádöbben: Orbán Viktor sosem a hatalomhoz elegendő többséget akarja megszerezni, hanem mindig arra törekszik, hogy egymással szót értő, egymást tisztelni képes barátok, bajtársak közösségét állítsa maga mögé. Ha kell, türelemmel és bölcsességgel, ha kell, megejtő és határozott példamutatással.”

FUTBALLFORRADALOM

Florentino Pérez a Real Madrid és Haldun al-Mubarak a Manchester City elnöke a két csapat BL-elődöntőjén 2016 április 26-án az Etihad stadionban Fotó: OLI SCARFF/AFP

Új futballsorozatot indítana tizenkét európai klub, jelentették be közös közleményükben, vagyis tényleg valóra válhat a régóta lebegtetett Szuperliga terve. Hamarosan csatlakoznak hozzájuk még hárman, így összesen tizenöt állandó résztvevője lesz a sorozatnak. Rajtuk kívül évről évre még öten jutnának be az adott évi teljesítményük szerint.

Az alapítók: Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, Milan, Arsenal, Chelsea, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United és Tottenham, a tervek szerint hozzájuk csatlakozna a Bayern, a Borussia Dortmund és a PSG. A Szuperliga első elnöke Florentino Pérez, a Real Madrid elnöke. Közleményükben arról írnak, hogy a járvány végképp bizonytalanná tette az európai labdarúgás gazdasági modelljét.

Korábban a FIFA és az UEFA, vagyis a nemzetközi és az európai labdarúgó szövetség is elítélte a Szuperliga tervét. Utóbbi vasárnap megismételte korábbi fenyegetését, miszerint a Szuperligában játszó futballistákat minden más versenysorozattól és a válogatottjuktól is el fogják tiltani. Az UEFA ezután az angol, a spanyol és az olasz szövetséggel együtt fogadkozott, hogy minden erejükkel akadályozni fogják a klubokat tervük megvalósításában.

Megkapja második oltását egy ellátott a Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató Hajléktalanokat Ellátó Egyesített Intézményében Hódmezővásárhelyen 2021. február 18-án. Fotó: Rosta Tibor/MTI/MTVA

Miért bántja a fület az a szó, hogy oltakozik? – Az olyan kifejezések, mint az oltakozik, réges-régi magyar részekből állnak, és szabályosan vannak megalkotva, egyesek szerint viszont nem léteznek. Milyen határt súrolnak vagy akár lépnek át? Milyen titok rejlik itt? Kálmán László nyelvész az oltakozás nyomában.

Valakinek egy ágyékkötő, valakinek egy cicanadrág, valakinek egy meleg, sárga pulcsi jelenti az életet – A Worn Stories (Ruhákba szőtt történeteink) című netflixes sorozat szembemegy minden átalakítóműsorral, miközben megmutatja, hogy a ruhák a divaton és a praktikumon túl sokkal többet is jelenthetnek.

Egész Kambodzsát felzaklatta, hogy egy ír művész mosolygósra photoshopolta a vörös khmerek áldozatainak portréit – Matt Loughrey fogta magát és megszínezte, sőt mosolyokkal is ellátta a hírhedt Tuol Szleng börtön áldozatainak fekete-fehér, kísérteties fotóit, hogy „emberibbé tegye” őket. A leszármazottak és túlélők szerint viszont ezzel meggyalázta a meggyilkolt rabok méltóságát és meghamisította tragikus történelmüket.

Az ördög műve, az istenek eledele: a csodálatos kucsmagomba – Itt a tavasz, itt a gombaszezon, és ha az embernek jó szeme és óriási szerencséje van, kucsmagombára lelhet az erdő szélén, ami még a tapasztalt gombakirályok számára sem egyszerű feladat. Nero római császár egyenesen rajongott az értékes és ízletes gombáért, Észak-Amerikában pedig szabályos őrületté fokozódott a kucsmagomba-vadászat.

ÉS EGY PODCAST

Old Shatterhand felkéri Winettout egy egyszerűbb kézműtét elvégzésére. Részlet az 1964-es francia-német-jugoszláv Karl May-filmből.

Megdöbbentő: és akkor Orbán eltűnik, mint a Manic Street Preachers gitárosa... Mutatjuk! – Óráid vannak hátra, Mourinho! Olvas még valaki indiánregényeket? Mi a közös May Károlyban és Lázár Jánosban? Peter Thiel Szily László ellen. Én az ausztrál kovbojkalapról elnevezett fülöp-szigeteki kuplerájban. Átfogás, kimerítés, podcast.