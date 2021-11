Tüntettek Lengyelországban, mert a szigorított abortusztörvény okozhatta egy nő halálát

Kedden Lengyelország több városában is tüntetések zajlottak, miután információk derültek ki arról, hogy hogyan halt meg egy terhessége 22. hetében járó nő még szeptemberben. A tüntetők szerint a nő az első áldozata a tavaly év végén szigorított abortusztörvénynek, amit a lengyel alkotmánybíróság is jóváhagyott. Varsóban az alkotmánybíróság, illetve a kormányzó PiS épülete előtt is tüntettek.

Fotó: MICHAL FLUDRA/NurPhoto via AFP

Jolanta Budzowska, egy orvosi műhibaperekkel foglalkozó ügyvéd pénteken írt a közösségi médiába egy nőről, aki kórházba került, mert nem volt elegendő magzatvize. Az ügyvédnő elmondása szerint az orvosok megvárták, amíg a magzat elhal, a nő pedig ezután belehalt a vérmérgezésbe. Budzowska szerint a nő halála az alkotmánybíróság rendelkezésének következménye.

Fotó: MICHAL FLUDRA/NurPhoto via AFP

Hétfőn az ügyvéd, illetve az elhunyt nő családja újabb részleteket hozott nyilvánosságra. Ez alapján a nő 30 éves volt, szeptember 22-én halt meg Pszczyna város kórházában. Elmondásuk szerint a kórházba került nő arról tájékoztatta őket, hogy az orvosok kivárásra játszottak, meg akarták várni, amíg elhal a magzat, és nem szakították meg azonnal a terhességét. A család és az ügyvéd közlése szerint a katowicei ügyészség nyomozást indított az ügyben.

Lengyelországban 1993-ban hoztak meg egy rendkívül szigorú törvényt, ami csak három esetben engedélyezte az abortuszt: ha a terhesség nemi erőszak eredménye, ha a nő élete vagy egészsége veszélyben van, vagy ha a magzatnak veleszületett rendellenessége van. De az alkotmánybíróság tavaly év végén a kormányzó ultrakonzervatív Jog és Igazságosság párt nyomására tovább szigorított a feltételeken. Arról, hogy ennek milyen következményei voltak az országban, idén nyáron részletesen írtunk.)

Elméletileg a kórházba került nő terhességét meg lehetett volna szakítani, hiszen a nő élete veszélybe került. De jogvédők szerint a szigorítás után az orvosok nem mernek ilyen esetekben sem cselekedni, mivel félnek az esetleges eljárásoktól és szankcióktól. (AP)