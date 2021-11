Hozzácsapták Vidnyánszkyék alapítványához a Színháztörténeti Múzeumot is

Kedden a parlament megszavazott egy salátatörvényt, aminek az egyik része arról szólt, hogy az állam az SZFE-t fenntartó és átalakító alapítványnak adja az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézetet és annak ingatlanjait. A törvénnyel az állam két XII. kerületi és egy I. kerületi ingatlantól mondott le a Színház- és Filmművészetért Alapítvány javára, amit Vidnyánszky Attila vezet.

Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet épülete a Krisztina körúton Forrás: Google

Az I. kerületi egy kivett irodaház, a XII. kerületben pedig egy kivett múzeumot és egy kivett beépítetlen terület kap meg az alapítvány. Az intézmény ugyanis két egységből áll: az I. kerületben, a Krisztina körúton az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, a XII. kerületi ingatlanban pedig a Bajor Gizi Színészmúzeum működik. Ezzel együtt az ingatlanokban elhelyezett, állami tulajdonú, kulturális javaknak nem minősülő ingó vagyontárgyak is az alapítvány tulajdonába kerülnek.



A Bajor Gizi Színészmúzeum épülete a Stromfeld Aurél úton Forrás: Google

Emellett Vidnyánszkyék alapítványa, a Színház- és Filmművészetért Alapítvány megkapja ingyenes vagyonjuttatásként a vidéki színházelőadásokért felelős Déryné Programot lebonyolító céget, a Déryné Művészeti Nonprofit Kft.-t is. Ebben a programban egymilliárd forintot osztanak ki Vidnyánszky Attila vezetésével, hogy budapesti színházi előadásokat vidékre utaztassanak, ami nagy dilemma elé állította a független társulatokat.

Kitömve

Vidnyánszkyék alapítványa áprilisban, a nagy alapítványi osztogatásnál az Uránia mozi 15 millió forintos állami részesedésével gazdagodott.

szfe színház- és filmművészeti egyetem vas utca upor lászló Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A kormány 2020 nyarán döntött arról, hogy a Színház- és Filmművészetért Alapítvány fenntartásába adja az addig állami Színház- és Filmművészeti Egyetemet (SZFE). Miután kiderült, hogy az erősen kormánypárti Vidnyányszky Attila lesz az alapítvány kuratóriumi elnöke, és mellé az egyetem egyetlen jelöltje sem került be, tiltakozás kezdődött, a hallgatók ősszel elfoglalták az egyetemet, és nem engedték be az új vezetést. Végül a járványügyi intézkedések miatt kellett távozniuk. Az irányváltás miatt több oktató és hallgató is otthagyta az intézményt.