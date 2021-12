Ritka nagy mázlija van mostanában az olvasói fotókkal a Fidesz médiájának

Vagy a reneszánszát éli az olvasói fotózás Magyarországon, vagy valami egészen más magyarázata lehet annak, hogy a Fidesz sajtójában szinte naponta jelennek meg felvételek valamelyik ellenzéki politikusról, amit aztán megfelelő narratívában valamennyi kormánypárti média átvesz, maga a kormánypárt pedig azonnal kommentál.

Az olvasói fotó abszolút létező műfaj, telefon mindenkinél van, el lehet kapni olyan pillanatokat, amit a résztvevők (maradjunk a közszereplőknél) nem akartak volna megosztani a nyilvánossággal.

Mi is kaptunk már ilyen képeket. Három és fél éve például Orbán Viktor barátjáról, Mészáros Lőrincről és Orbán Viktor vejéről, Tiborcz Istvánról, vélhetően egy találkozójuk után, bár simán lehet, hogy csak összefutottak az utcán. Mint később kiderült, témájuk bőven lehetett, sőt, azóta is van, újra és újra.

Tiborcz István és Mészáros Lőrinc 2018. május 15-én a MOM Parkban lévő Leroy Bistro előtt beszélget a találkozójuk után. Fotó: olvasónk/444

Most augusztus végén pedig egy olvasónk vette észre Rómában egy étteremben Orbán Viktor és családját. Csak a kép megjelenése után közölte a miniszterelnök sajtófőnöke, hogy Orbán Viktor hivatalos programra érkezett Rómába, mégpedig a katolikus törvényhozók 12. alkalommal megrendezett éves találkozóján vesz részt. Aztán repülési adatokból derült ki, hogy Orbánékat Horvátországban vehették fel a magyar honvédség gépével, reptették Rómába, majd visszafelé is Horvátországot érintve tért vissza a gép Magyarországra, bár az erre vonatkozó kérdésekre nem válaszoltak, mert „a hivatalos utak nyilvánosak, de a magánprogramok nem”.

Orbán Viktor kormányfő háttal, fehér ingben, jobbra tőle Lévai Anikó, vele szemben pedig Orbán Gáspár honvédtiszt csütörtök este egy római étteremben Fotó: Máté, olvasónk

Vagyis tudnak ezek az olvasói fotók kifejezetten érdekesek és hasznosak lenni, egy baj van velük, hogy kiszámíthatatlanul és viszonylag ritkán érkeznek igazán jók, hiszen teljesen esetleges, ki mibe fut bele.

Innen nézve óriási szerencséje van a Fidesz médiájának, hogy most szinte naponta publikálnak olyan felvételeket ellenzéki politikusokról, amiket állításuk szerint olvasóktól kaptak.

Karácsony a buszsávban

Ilyen volt például az a videó, amit az Origo szerint felháborodott olvasójuktól kaptak arról, hogy Karácsony Gergely főpolgármester szolgálati autója az Erzsébet hídon az álló sort kikerülve a buszsávban jut előre. Szép felismerés az olvasótól, hogy Karácsony szolgálati autója cselezget, mert bár lehetett látni pár helyen, nem annyira közismert jármű. Sokan talán nem is tudták volna, ki buszsávozik ott.

A felvétel mindenképpen kínos a főpolgármesterre nézve, valamennyi kormánypárti média rá is erősített az üzenetre (a köztévé honlapja még meg is szavaztatta az olvasóit), hogy a budapesti közlekedést romba döntő Karácsony nem a többi autóssal szív a dugóban, hanem trükközik. Karácsony kénytelen volt is magyarázkodni és jelezte, hogy leszidja majd a sofőrjét.

Karácsony ugyanakkor utalt Kövér Lászlónak az egy éve elhangzott, de a Direkt36 révén csak nemrég nyilvánosságra került beszédére, amiben Kövér arról beszélt titkosszolgálati vezetőknek, hogy az ellenzék jelenti a legnagyobb nemzetbiztonsági veszélyt. (Az persze külön szépsége a történetnek, hogy valaki szintén rögzítette Kövér beszédét is az Alkotmányvédelmi Hivatal új épületében.)

Bajnai és Gansperger egy lesifotón

Képzeljük el, hogy egy szép nyár végi napon sétálunk a XIII. kerületi, Váci út 152–158. alatti Experidance Udvarnál, ahol két ember beszélget egy autónál állva. Egyikük ismert, volt miniszterelnök is, Bajnai Gordon. A másik Gansperger Gyula, akiről még akkor is kevesen tudták, hogy kicsoda, amikor előbb a Fidesz-főkönyvelője, majd a privatizációs ügynökség vezetője volt az első Orbán-kormány alatt. Keveset szerepelt, azóta pedig szinte eltűnt. De ki nem készítene egy képet erről a két emberről?

Márpedig ilyen kép készült, és meg is jelent a sajtóban. A fotót a Városháza-ügyben titokban rögzített hangfelvételeket nyilvánosságra hozó, magát Anonymusnak nevező alak küldte el egyebek között az Origónak. A jelentősége az, hogy ezzel is lehetett erősíteni, hogy Bajnai és Gansperger tényleg szoros viszonyban állnak egymással, és a Városháza megvásárlása körül kavarnak.

Bajnai azt mondta, hogy Gansperger kérésére - aki régi kollégája, de évek óta nem beszéltek - valóban volt egy találkozó a nyár végén, amin az egyik leggazdagabb magyarországi befektető család akart bemutatkozni neki. Szerinte egyszerűen tőrbe csalták. „A találkozóra a nyár végén került sor, a cégcsoport székhelyén. Vélhetőleg itt készült a Fidesz-médiában ma publikált fotó (amely leginkább a felvétel készítőit leplezi le: nyilvánvalóan egy gondosan előkészített titkosszolgálati jellegű megfigyelési akció, tudatos provokáció zajlott)”.

A Telex beazonosította, hol készült a fotó: a XIII. kerületi, Váci út 152–158. alatti Experidance Udvarnál. Erre a címre az orosz(-magyar) milliárdos Rahimkulov Ruszlán és cégtársa, Zentai Péter több cége is be van jegyezve.

A 24.hu-nak adott interjúban Bajnai így foglalta össze mindezt: „Maradjunk a tényeknél. Egy: elhívtak egy találkozóra. Kettő: amikor megérkeztem, készült egy lesifotó, amin látható Gansperger Gyula és látható vagyok én. Három: ezt követően a beszélgetésünket valaki kiváló minőségben felvette. Négy: hetekkel később kikerült a nyilvánosság elé ennek az egyórás beszélgetésnek egy szinte szavanként összevágott ötperces hazug változata. Öt: mindez egy a Városházával kapcsolatos, módszeresen felépített karaktergyilkos hazugságkampányba szervült. Mindezek alapján számomra egyetlen pillanatra sem kérdés, hogy ez az egész szervezett, titkosszolgálati módszerekkel, rákészülten, törvénytelenül elkövetett akció volt.”

A Fidesz természetesen nagy erőkkel tartja fókuszban a Városháza-ügyet. Nem tűnik úgy, hogy tartanának attól, hogy a Pegasus-botrány felvet kérdéseket egy olyan ügyben, amelyet titokban rögzített hangfelvételekre alapoznak.

Az eredetileg a Városháza tervezett eladásáról szóló, mostanra aztán már ezerfelé elágazó történetben (főszereplő: Gansperger Gyula) Karácsony Gergely többször is hivatkozott már arra, hogy „titkosszolgálati eszközökkel, az orosz kompromat-módszer szerint szerveztek hazug lejárató kampányt a városvezetés ellen, közelebbről: fideszes pénzemberek meg akarták szerezni maguknak, vagy más Fidesz-oligarcháknak a Városházát.” A módszer használata ugyanakkor nem jelenti azt, hogy valóban a titkosszolgálat készítette volna a hangfelvételeket.

A főpolgármester orosz hátteret is sejtet - legutóbb kedden írt erről - , az ügy kivizsgálására létrehozott fővárosi vizsgálóbizottság orosz típusú dezinformációs kampányokról is tájékozódik.

Hogy valóban oroszok vannak-e a háttérben (a Bajnaival folytatott megbeszélésen résztvevő Rahimkulov családon túl), azt azért nagy magabiztossággal nem lehet állítani. A hvg egy ennél egyszerűbb megoldásról írt. Cikkük szerint magánnyomozókat bíznak meg fideszes körökből ellenzéki politikusok magánéletének feldolgozására, és tudnak olyan, ma már a magánnyomozói piacon tevékenykedő egykori titkosszolgákról, akik az előválasztáson győztes politikusok feltérképezésére kaptak megbízást.

Kutyasétáltatás közben kiszagolt házkutatás gyanúja

Nem kis szerencse kellett ahhoz, hogy Vácon, a Nádas utca 2. szám alatt

egy kutyáját sétáltató olvasó kiszúrja, hogy mintha házkutatást tartanának. Márpedig a Mandinerrel megtörtént ez a mázli. A kutyáját sétáltató olvasó azt vette észre, hogy fehér autókból civil ruhás emberek szállnak ki és mennek be az épületbe. A Mandiner azt írja, hogy a felvételek a Cseh Katalin momentumos politikus cégügyeihez köthető telephely közelében készültek, és szerintük „olvasónk számára a házkutatás lehetősége azért lehetett reális, mert különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás büntette miatt, ismeretlen tettessel szemben indított nyomozást a NAV”. (A Mandiner állítása szerint a Cseh Katalin által korábban vezetett cég és a hozzá köthető egyéb cégek összesen csaknem 4,8 milliárd forintot zsebeltek be uniós pályázatokon.)

A Mandiner megkereste a NAV-ot, és abban is szerencséjük volt, hogy a folyó ügyekben nem mindig készségesen tájékoztató adóhatóság megerősítette, hogy a helyszínen valóban a testület nyomozói tartottak kutatást.

Márki-Zay, Bige

A héten TV2 mutatott be egy felvételt, ami egy fővárosi étteremben készült, Márki-Zay Péter ellenzéki miniszterelnök-jelölt és Bige László, a Nitrogénművek Zrt. milliárdos tulajdonosa beszélgetnek az asztalnál. Nagy leleplezés ebben nincs, Bige többször jelezte, hogy támogatni fogja anyagilag Márki-Zay kampányát, a politikus pedig nem tagadta ezt, azt mondta, hogy ő az ördöggel is összeáll Orbánnal szemben, pláne, hogy a Fidesz állami százmilliárdokból kampányol, nekik viszont vállalkozóktól kell kuncsorogniuk.

A kormánypárti hírműsor hosszasan ecsetelte, hogy milyen drága bort és ételeket is árulnak a Sas utcai portugál étteremben, majd jött az átkötés „a rezsicsökkentést támadó baloldali politikuson nem látszott, hogy különösebben aggódott volna a számla miatt, hevesen bólogatott és nevetgélt a gazdákat megkárosító műtrágyakirállyal”.

A műsor elején egy olyan felvételt mutogattak, amit simán készíthetett bárki az étteremben lévők közül. Az ebéd végén viszont a TV2 stábja várta Márki-Zayt. A miniszterelnök-jelölt a Telexnek azt mondta, hogy számára az a különös, hogy miként bukkant fel az étteremnél a TV2 stábja. Eredetileg ugyanis egy másik étteremben találkoztak volna a milliárdossal, de arról a helyszínen kiderült, hogy már bezárt, így spontán választották ki a portugál éttermet. Márki-Zay arra utalt, hogy valamelyiküket követhették vagy lehallgathatták. Ő egyébként pár ezer forintért ebédelt, amit Bige fizetett. (Eszerint nem bontattak félmilliós vörösbort.)

Ne zárjuk ki azt a lehetőséget sem azért, hogy valaki az étteremben lévők közül riadóztatta a TV2-t. De ez már tényleg ritka mázlisorozat része.