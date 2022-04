Hülyét csinált magából az NVB az érvénytelen voks mellett kampányoló civilek megbírságolásával

Múlt vasárnap a kormány homofób ("gyermekvédő") népszavazásának négy kérdésére a választók kérdésenként átlagosan 1,74 millió érvénytelen szavazatot adtak le. A kérdésekre minden ötödik szavazati joggal bíró magyar érvénytelenül szavazott (a nem szavazók aránya stabilan 33, az érvényesen szavazatoké 46 százalék körül alakult), tízből 3 résztvevő érvénytelenül szavazott. A népszavazás mind a 4 kérdésre nézve érvénytelen volt.

Magyarországi népszavazáson soha, megközelítőleg sem szavaztak még ennyien érvénytelenül, a korábbi csúcstartó a 2016-os kvótanépszavazás volt, akkor a voksok hat százaléka volt érvénytelen.

Ha a választással egyszerre tartott propaganda-népszavazáson sok ellenzéki szavazó érvényesen, a kormány által várt nem helyett igennel szavaz, a referendum elérte volna az érvényességi küszöböt. Civil szervezetek egy alkalmi szövetsége épp ezért kezdett kampányolni, hogy a népszavazáson a választók a “nem” válaszokat sugalmazó blőd kérdésekre érvénytelen szavazatot adjanak le. A jelek szerint épp ez döntött: ha a 8,2 millió szavazópolgárból kérdésenként még bő 320-330 ezren érvényesen, azaz például igennel szavaznak, a népszavazás érvényes lett volna.

A múlt vasárnapi elsöprő Fidesz-győzelmen a népszavazás érvénytelensége volt az egyetlen szépséghiba, a Nemzeti Választási Bizottsághoz el is kezdtek érkezni a civil kampány elleni kifogások. Az igazi meglepetésre egy hetet kellett várni, amikor kiderült, hogy az NVB a kifogások egy részének helyt adva megbírságolta a civileket. A határozat szerint



az Amnesty International Magyarország,

az Artemisszió Alapítvány,

a Szivárvány Misszió Alapítvány,

a Háttér Társaság,

a Labrisz Leszbikus Egyesület,

a Magyar Aszexuális Közösség,

a Magyar Helsinki Bizottság,

az Atlasz Leszbikus, Meleg, Biszexuális Transznemű és Queer Sportegyesület,

a PATENT Patriarchátust Ellenzők Társasága Jogvédő Egyesület,

a noÁr mi vagyunk! Nonprofit Kft.,

a Prizma Transznemű Közösség,

a Szimpozion Egyesület,

a Szivárványcsaládokért Alapítvány,

a Társaság a Szabadságjogokért

és a Transvanilla Transznemű Egyesület

megsértették a választási eljárásról szóló törvényben foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét, és ezért egyenként 176.400 forint bírságot kell fizetniük. Egy-egy másik NVB-határozat a Háttér Társaságot és az Amnesty International Magyarországot még a kiszabható maximális 3-3 millió forintra is bírságolta a Facebookon megjelent, érvénytelen szavazásra buzdító posztjaikért.

Az NVB egy március végi határozat indoklásában már kimondta, hogy "az érvénytelen szavazat egy jogsértő szavazat, szembemegy a népszavazás céljával és a Ve. (a választási eljárásról szóló törvény) rendelkezéseivel, az ilyen szavazatra való buzdítás ezért egy jogellenes tevékenység."

Akkor ebből a nonszensz szövegből még nem lett ügy, pedig az, hogy a választási panaszokat elbíráló testület szerint jogsértő egy népszavazáson érvénytelenül szavazni, még a laikus jogérzék szerint is orbitális hülyeségnek tűnik. A törvény pontosan definiálja, hogy mely esetekben számít egy voks érvénytelennek, de arra még csak utalás sincs benne, hogy az érvénytelen szavazat jogsértő lenne, és ezért ellentétes a népszavazás céljával.

Érvénytelen népszavazási szavazólap

A véleményszabadság alkotmányos alapjog, amit kampányok idején még a szokásosnál is szigorúbban véd a törvény. Alapjog gyakorlását kizárólag mások alapjogának védelme érdekében lehet korlátozni. Ha egy szavazópolgár a népszavazáson feltett kérdést hülyeségnek tartja, és ezt azzal fejezi ki, hogy érvénytelenül szavaz, akkor ha az NVB szerint ez jogsértő, közölniük kéne, hogy kinek és milyen alapjogát sérti.



Ahogy a civilek a Kúriához hétfőn benyújtott, a 444-nek is elküldött felülvizsgálati kérelmükben írják, az Emberi Jogok Európai Egyezményének 10. cikke szerint az alábbi érdekek tehetik egyáltalán lehetővé a szólásszabadság korlátozását: a nemzetbiztonság, a területi sértetlenség, a közbiztonság, a zavargás vagy bűnözés megelőzése, a közegészség vagy az erkölcsök védelme, mások jó hírneve vagy jogai védelme, a bizalmas értesülés közlésének megakadályozása vagy a bíróságok tekintélyének és pártatlanságának fenntartása.

Nem véletlen, hogy az NVB nem jelölte meg, hogy miért kell korlátozni a választók véleményszabadságát. A felsoroltak közül egyik eset sem áll meg, ha embereket racionális indokok alapján érvénytelen szavazat leadására biztatják egy népszavazáson.

A márciusban felvett fonalat tovább gombolyítva az NVB kormánypárti többsége most oda lyukadt ki, hogy az érvénytelen szavazásra buzdító népszavazási kampány „nemcsak szétfeszíti, hanem át is töri a közvetlen hatalomgyakorlás alkotmányos célját és a mögötte meghúzódó jogalkotói akaratot”.

2016-ban a kvótanépszavazás előtt a Kutyapárt arra buzdította a választókat, hogy szavazzanak érvénytelenül, és a lefotózott szavazólapot osszák meg az MKKP erre készített telefonos appjával. A Kutyapártot az NVB és a Kúria is elmarasztalta. Strasbourgig kellett menniük, hogy ott végre kimondják: semmilyen törvényt nem sértettek meg, és bár a véleményszabadsághoz fűződő jognak lehetnek korlátai, de ezek közül egyik sem merült fel, az NVB és a Kúria döntései ezért sértették a véleményszabadság szabad gyakorlását.

A szándékosan érvénytelen szavazat magától értetődő módon jelenti a vélemény kinyilvánítását. Nem tudja széttörni a közvetlen hatalomgyakorlás alkotmányos célját, ahogy az NVB kormánypárti többsége állítja, mert azonos vele: azt mutatja, hogy a megkérdezett választópolgár nem ért egyet a kérdésekkel, és azokon keresztül a népszavazás intézményének kiüresítésével. Ha ugyanis érvényes, a népszavazás eredménye három éven keresztül kötelezi az Országgyűlést, hogy a témában milyen határozatokat hozhat. Aki azonban a feltett kérdések körében egyáltalán nem akarja, hogy az Országgyűlésnek kötelezettsége keletkezzen, az ezt a szándékát azzal tudja kifejezni, ha távol marad vagy érvénytelenül szavaz. A joghatás ugyanaz, csak épp az érvénytelen voks erősebb üzenet.

Szeretném-e, hogy az oviban az óvónéni a nemváltoztatást népszerűsítő foglalkoztatást tartson a gyerekemnek? Nyilván nem. Reális veszély ez? Nyilván nem. Amikor a hatalom a népszavazás leple alatt manipulálni akar, hogy aztán rám hivatkozva hozzon törvényeket, akkor a véleményemet a sugalmazott válasznál pontosabban fejezi ki, hogy “elmentek ti a picsába”. Mivel ezt érvénytelen szavazattal szeretném kifejezni, a közvetlen hatalomgyakorlásnak ezt a módját választom. Ha nem válaszolhatom tudatosan azt egy hazug népszavazási kérdésre, hogy nem tetszik a kérdés, az nyilvánvalóan súlyosan sérti a véleményem szabad kinyilvánításához fűződő jogomat.

Civil kampányanyag az érvénytelen népszavazás után.

Azt, hogy az NVB jogértelmezése mennyire önkényes, jól mutatja, hogy az érvénytelen szavazatot sehol a világon nem tekintik jogszerűtlennek. Sőt, sok helyen kifejezetten szerepel a választási lehetőségek között. Ez az angol rövidítéssel a NOTA (None of the Above - a fentiek közül egyik sem) voks, és ha egyes országokban az ilyen tiltakozó szavazatból van a legtöbb, választás esetén új kiírásra van szükség, új jelöltekkel.



A strasbourgi bíróság nagykamarájának 2020-as kutyapártos döntésével egyetlen bíró nem értett egyet, az orosz Dmitrij Dedov. Érdekes módon most pont az ő véleménye tükröződik vissza az NVB-hez benyújtott kifogásokban. Erre Fazekas Tamás, a Helsinki Bizottság ügyvédje hívta fel a figyelmünket.

Fazekas szerint nem derül ki az NVB határozatából, hogy

miért épp 176.400 forintos bírságot vetett ki a 15 civil szervezetekre,

miért bírságolták meg a Prizma Közösséget, amelyik nem is jogi személy,

miért bírságolták meg az Artemissziót, a Patentet és az Atlaszt, amelyek tagjai ugyan a Magyar LMBT Szövetségnek, ám nem vettek részt a népszavazási kampányban, továbbá

probléma, hogy nincs tisztázva a tényállás, tehát hogy mi a baja a kifogások benyújtóinak és az NVB-nek a kifogásolt hirdetésekkel, hiszen nincs megjelölve sem azok forrása, sem az, hogy melyik szöveget tartják jogsértőnek és miért, ahogy az sem, hogy melyik szervezetnek mi köze a szövegekhez, és hogy mi az érintettsége a kifogástevőnek.

És ezek csak a formai kifogások. Fazekas szerint a tartalmiak legalább ilyen súlyosak:



nincs tisztázva, hogy ha nem tiltja a törvény az érvénytelen szavazat leadását, akkor miért lenne jogsértő így szavazni,

logikailag sem áll meg, hogy miként lehet az erre való felhívás jogszerűtlen,

a határozat tartalmi alapon korlátozza a véleménynyilvánítás szabadságát, és az egész tulajdonképpen leginkább egy politikai deklaráció a kormány népszavazása mellett.

A civilek a beadványban elismerik, hogy a három említett szervezet kivételével valóban érvénytelen voksolásra biztatták a választókat. De az NVB szerintük akkor sem spórolhatta volna meg, hogy rögzítse a tényállást, tehát hogy az egyes megbírságolt szervezetek mikor, hol és pontosan milyen tartalmú kampányanyagokat tettek közzé.

Arra is felhívják a figyelmet, hogy 2016-ban az Alkotmánybíróság népszavazási kérdésre adható lehetséges válaszként fogadta el az érvénytelen voksot. De a Kúria joggyakorlat-elemző csoportjának véleménye szerint is lehetőséget kell adni népszavazáson az érvénytelen szavazatra. És a népszavazásnak épp azért van érvényességi küszöbe, hogy az állampolgárok a távolmaradásukkal vagy az érvénytelen szavazatukkal fejezhessék ki, hogy mit gondolnak a kérdésről.