Hoppáré, mekkora visszatérés Hoppálé!

Hoppál Péter lesz újra a kulturáért felelős államtitkár. Az alapján, hogy milyen kevés emléket hagyott maga után, amikor 2014 és 18 között már volt ugyanebben a pozícióban, nagy izgalmakra nem kellene számítani.

Csakhogy a legutóbbi államtitkársága óta Hoppál lett a Fidesz egyik legaktívabb Facebook-harcosa, aki pont annyira tolja túl a legbutább mémek terjesztését, mint amennyire a rajongást a miniszterelnök felé.

A most 49 éves, eredetileg egyházzenész és karnagy, majd iskolaigazgató pécsi politikus országosan akkor lett ismert, amikor 2013-ban a Fidesz szóvivője lett. Ez a Fidesz esetében nem az a nagyon kreatív munka, eleget is tett a feladatnak: felmondta azt, amit előírtak neki, legyen az a tüntetőkre lövetésre személyesen utasító Gyurcsány Ferenc vagy a trafikokról szóló égbekiáltó hazugság. És bár ő maga is megpróbált azzal érvelni egy - Bajnai Gordonról szóló hazugság miatt indított - perben, hogy pártszóvivőként csak szolgaian felolvassa az elé tett sajtóanyagokat, a Kúria jobb véleménnyel volt a mindenkori Fidesz-szóvivőkről, de legalábbis Hoppálról, mert úgy ítélték meg, hogy "szuverén személyiség, saját gondolatokkal, meggyőző érvrendszerrel", így felelős a szavaiért is.

Ha maradt volna szóvivő, minden bizonnyal ő lett volna az első, akik mémekkel válaszol sajtótájékoztatón a kérdésekre. De mielőtt ez megtörténhetett volna, jött az első kulturális államtitkársága.

Hoppál Péter akkori kultúráért felelős államtitkár 2014. június 19-én. Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI

Nehéz összefoglalni, hogy milyen örökséget hagyott hátra az első államtitkársága alatt. Ő maga például szívesen hangoztatja, hogy

„Soha annyi kulturális fejlesztés nem volt a millennium óta, mint az én négy évem alatt”.

És akár kommentekben is megvédi a tevékenységét.

Amikor a komolykodó államtitkárságnak vége szakadt 2018-ban, akkor robbant be igazán Hoppál, a politikai filozófus.

Volt miért rákapcsolnia. Hoppál a pécsi Fidesz vezetőjeként volt kénytelen átélni azt, hogy a 2018-as választáson a független Mellár Tamás elvitte a város egyik mandátumát, a 2019-es önkormányzati választáson pedig az ellenzéki polgármester-jelölt, Péterffy Attila győzött.

Ennek ellenére Hoppál maradhatott a pécsi Fidesz vezetője, ezt pedig bőven túlkomenzálta. Az önkormányzati választás miatti frusztráltsága pedig valamiért a lehülyézett budapestieken csattant, azzal a mémmel, hogy Budapestet megölte az emberi butaság. (A szintén ellenzéki városvezetőt választó pécsiekkel Hoppál kiméletesebb volt.)

Budapest valahogy tényleg beakadt nála.

Megosztotta példul a Coca-Cola elleni bojkottfelhívást, mert a cég "az agresszív közterületi homoszexuális reklámkampányt ráerőszakolta a budapestiekre".



Nehezen viselte Trump vereségét.

Alhokolistázta Junckert és kitette a nagy egyenlőségjelet Marx és Hitler közé.

De szívesen hazaárulózta a Momentumot és annak politikusait is.

Hoppál egyébként nem szakadt el teljesen az Emberi Erőforrások Minisztériumától azután sem, hogy Kásler Miklós Fekete Péterre cserélte le. A kulturális alapellátásért felelős miniszteri biztos lett, ezért havi 1,3 milliót kapott az Emmitől.

A kampányban azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy Pécs főterén egyszerűen kihúzta a kábelt abból a kivetítőből, amelyen az ellenzéki jelöltek kampányfilmjeit adták. Arra, hogy miért tette, egészen kacskaringós válaszokat adott. Előbb azt mondta, hogy „polgári engedetlenségből” cselekedett, mert szerinte példátlan, hogy folyamatos menjen egy főtéri kivetítőn a politikai propaganda. Aztán módosított, és azt mondta, hogy a magyar kormánypárti sajtót ért nemzetközi baloldali hackertámadásra adott egyértelmű, de határozott választ.

De még ezen is változtatott, az MTI-nek küldött közleményében azt írta, hogy elnémította „azt a hazugságözönt”, amely a kivetítőből „folyamatosan ordított napok óta a védtelen járókelők fülébe, fertőzve az agyukat”. Majd nemrég újabb, minden bizonnyal nem utolsó magyarázatot adta a Magyar Nemzetnek nyilatkozva.

Eszerint ő ugyan elviselte, hogy az ócska baloldali propagandát sugárzó kivetítő csak úgy ontotta a hazugságokat, „de az utolsó csepp az volt a pohárban, amikor az ’56-os baranyai hősök sajtótájékoztatót szerettek volna tartani a megyeházán. Arra akarták kérni ezek a tiszteletreméltó idős emberek a pécsi választókat, hogy a kommunistákkal jogfolytonos baloldal helyett Kővári Jánost és engem támogassanak. Csakhogy behallatszott a sajtótájékoztatóra kijelölt terembe a propagandát árasztó hangszóró. Méltatlan lett volna, ha nyolcvanöt-kilencven éves, Kádár börtöneit megjárt hősöknek ilyen hazugságok hangzavarában kell beszélniük, úgyhogy kimentem, és arra kértem a kivetítőre vigyázó biztonsági őrt, hogy legalább erre a kis időre állítsák le. Azt mondta, nem teheti, a főnöke pedig rám nyomta a telefont, úgyhogy intézkedtem. A jegyzőkönyv kedvéért: nem rongáltam meg semmit, csak széthúztam három kábelt”.

Mindenesetre a választókerületi választási bizottság az akcióért megbüntette félmillió forintra, de egy szinttel feljebb a Nemzeti Választási Bizottság 20 ezer forintra mérsékelte a büntetést. Egyébként most már kimondottan büszke a választási szabályok megsértésére

Hízelkedésben nincs párja

Hoppál Péternek csak Hoppál Péter lehet a kihívója, ha apró figyelmességekkel lehet jelezni a feltétlen lojalitást.



Van például egy jeles nap, május 31-e. És van valaki, aki soha nem felejti el, mi is történt aznap 1963-ban.

Hamarosan újra május 31-e, az már biztos, hogy egy köszöntője lesz Orbánnak.

Hogy aztán ezt mennyien fogják látni, az már egy másik háború része, amit Hoppál a szólás- és véleménynyilvánítás szabadságáért vív a világot behálózó ismert nemzetközi céggel, amelyik szemérmetlenül üldözi Hoppált. A politikusnak a kampány alatt minden posztja alatt megjelent az a szöveg, hogy nem mind a 25 ezer követőjéhez jutnak el a bejegyzései. És a Facebook a jelek szerint semmit sem bízott a véletlenre, még azt is megpróbálta elhallgatni, hogy óraátállítás lesz:

Hoppál maga egyébként korábban határozottan utasította vissza, hogy az első államtitkárságára ő maga jelentkezett volna be. Szerinte aki ezt állítja, „annak halvány lila dunsztja sincs a Fidesz belső működési rendjéről. Nálunk nem lehet jelentkezni pozícióra, nálunk dolgozni kell, keményen, s akkor kiválasztanak”.

Az biztos, hogy ő már akkor jelezte, hogy kemény dolgozik, amikor a nemzet kapitánya elkezdte összehívni az új kormánya tagjait.

Csák János parlamenti meghallgatásán még nem ült az új főnöke mellett, de ott volt azért a teremben már, a miniszterjelölt mögött.

Hogy lelkesedésben nincs párja, azt bizonyította azzal is, hogy kétszer is kitöltötte ugyanazt a nemzeti konzultációt, követői rossz memóriájában bízva.

Ezek után nem csoda, hogy olyan nagy tiszteletben tartja a nemzeti konzultációt, amit ha bántanak, történelmi léptékű visszavágástól sem riad vissza.

De tényleg nincs olyan terület, ahol ne venné fel a harcot.

Legyen az klímaváltozás

Fotó: Hoppál Péter/Facebook

Netán foci, hiszen Hoppál szerint nem letérdelni a meccsek előtt olyan, mint nem karlendíteni 1940-ben Berlinben.

De ne maradjon ki a gasztronómia sem.

Szerencsére azt is láttatni engedi, hogy mi történt volna, ha egy másik nagy időszakban születik.

Hoppál volt a Mindennapos Éneklés Bizottságának a tagja is, de ebben áttörő sikert nem sikerült elérnie. Az viszont kétségtelen, hogy ő a legtöbb hangszeren játszó fideszes politikus.

De gitározik és orgonán is játszik. Emellett kiemelt vendégként beszáll a templomi éneklésbe:

És karmesterkedik is.

Hoppál Péter, az Emberi Erõforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára a kétszáz éves múlttal rendelkezõ Helikoni tehetségkutató fesztivál kórus kategóriájának zárásaként a részt vevő középiskolásokból összeállt közel 1700 tagú kart vezényli a keszthelyi Balatoni Múzeum parkjában 2018. április 20-án. A kórus Kodály-Berzsenyi A magyarokhoz címû mûvét adta elő. Fotó: Varga György/MTI/MTVA

Egy saját könyv a fa alá

Karácsony (mármint nem a budapesti Rákosi) és Hoppál úgy összetartoznak, mint fideszes politikus Facebook-posztja és az alatta lévő fideszes politikusok kommentjei. Került ki már a képviselő úr a pécsi karácsonyfára díszként, még a fideszes városvezetés alatt.

Hoppál Péter átvágja a gyerekek által tartott nemzeti színű szalagot a pécsi karácsonyfa díszén. Forrás: Szabad Pécs olvasói fotója

Legutóbb pedig egy igazi különlegességet tett a fa alá. Mégpedig a saját könyvét. Ha valaki azt állítja, hogy alighanem ez minden idők egyik legérdektelenebb magyar közéleti könyve, azzal simán vitába lehetne szállni, de minek. A Haza szolgálatában címet viselő kötet ugyanis nem más, mint Hoppál Péter parlamenti felszólásainak gyűjteménye (2009-2021). Az összesé, amikor szót kapott. De ezt tényleg úgy kell elképzelni, hogy ha egy vitához hozzászólt egy kétperces hozzászólásban, az is bekerült a könyvbe.

Sajnos a bekiabálások nem, pedig abban erős igazán. Csak egyetlen példa, amikor a szépemlékű Bangónét istenkáromlással vádolta meg a Parlamentben:

BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP): (…) Az meg, amit önök mondanak a pedagógusokról, hogy majd a kormányhivatal eldönti, hogy tényleg a munkahelyén fertőződött-e meg vagy nem: honnan az istenből tudja a kormányhivatal (Dr. Hoppál Péter: Hogy beszélsz?), hogy ott fertőződött meg vagy nem ott fertőződött meg?! (Dr. Hoppál Péter: Hogy beszélsz?) A másik meg, hogy felháborító (Dr. Hoppál Péter: Hogy beszélsz?), hogy önök még azt is lekommunikálják (Dr. Hoppál Péter: Nem otthon vagy!), hogy majd 60 százalékát megkapja a fizetésének, és majd ha a kormányhivatal eldöntötte, hogy ott fertőződött meg, akkor megkapja a maradék 40 százalékot.(Dr. Hoppál Péter: Milyen kulturálatlan megszólalás ez?) Államtitkár úr, szerintem ez mindennek a teteje, amit művelnek a dolgozókkal Magyarországon! Köszönöm szépen. (Dr. Hoppál Péter: Istenkáromlás…) Szerintem te ne vedd a szádra az Istent! (Dr. Hoppál Péter: Szégyelld magad!)

Az elnöklő Jakab István: Tisztelt Országgyűlés! Képviselő aszszonynak jelzem (Bangóné Borbély Ildikó közbeszólása.): az Isten nevét hiába fel ne vedd! (Dr. Hoppál Péter: Ennyi!) Kérem, ezt jegyezze meg! Ez a magyar Országgyűlés. Ezt mint református hívő ember visszautasítom. (Bangóné Borbély Ildikó: Én is az vagyok, de én legalább…) Kérem! (Dr. Hoppál Péter: Szégyelld magad!) Kérem! (Tordai Bence: Nincs benne a házszabályban!)”

Hogy ne csak szűk körben forgassák a magyar politikai retorika egyik csúcsteljesítményét, a Hoppál-család kiadásában megjelent könyvből a politikus ajándékozott valamennyi kormánytagnak és az összes polgármesternek a választókerületéből. Még Péterffy Attilának is.

Van utánpótlás

Ha Hoppált nagyon elfoglalja majd az államtitkárság, és az azzal járó protokollfeladatok, akkor is lesz Hoppál a Facebookon. A képviselő kinevelte már az új generációt is, fia, Hunor áll majd a harcmezőn a demokrata.hu publicistájaként és még egy pár napig a Pesti TV szerkesztő-műsorvezetőjeként.