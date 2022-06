Rómának elege van a rollerpokolból, januártól szigorú szabályok jönnek

Piazza del Gianicolo, Róma, elektromos roller Fotó: ANDREAS SOLARO/AFP

Új szabályokat vezetnek be a római hatóságok, miután a városban teljesen elszabadult a rollerpokol.

Az elmúlt években olyan mértékben pörgött fel a bérelhető elektromos robogók piaca, hogy mára hét cég összesen 14 500 rollere teríti be az olasz fővárost.

A szabályozatlan rollerezésnek komoly közlekedési kockázatai vannak.

A Codacons fogyasztóvédelmi szervezet szerint az elmúlt két évben 17 ember halt meg Olaszországban elektromos robogókkal kapcsolatos incidensek következtében. A római rendőrség az AFP szerint havonta átlagosan 15 balesetet regisztrál.

Carlo Rienzi, a Codacons vezetője Rómát „vadnyugatként” jellemezte, ahol a robogók ott közlekednek, ahol nem szabadna, gyakran két emberrel a fedélzeten, sebességkorlátozás nélkül, járdán is akár, veszélyeztetve a gyalogosok biztonságát.

A hatóságok ezért most igyekeznek szabályozni a rollerezés feltételeit. Az új szabályok között szerepel, hogy az elektromos robogókat csak felnőttek használhatják, akik hivatalos igazolvánnyal rendelkeznek, és a városban háromra korlátozzák a rollereket üzemeltető cégek maximum számát. Tervezik továbbá azt is, hogy a rollereket csak kijelölt helyeken lehet majd parkoltatni, hogy a véletlenszerűen otthagyott rollerek ne akadályozzák a gyalogosforgalmat. Sebességkorlátozást is bevezetnek: 20 km/óra lesz a határ az utakon és 6 km/óra a gyalogosövezetekben. A szabályozás várhatóan 2023 januárjában lép életbe.

A közhangulat változásában nagy szerepet játszott az az eset, amikor nemrég egy amerikai turista és párja 25 000 euró értékű kárt okozott, miután elektromos rollerükkel lezuhantak Spanyol lépcsőn. (Guardian)