Még keményebben odacsaphat Irán a szabadságért tüntető tömegeknek

Az Iráni Forradalmi Gárda főparancsnoka, Husszein Szalámí október 29-én azt mondta: „Ne jöjjetek az utcákra! Ez a tüntetések utolsó napja.”

Az ellentmondást nem tűrő kijelentés minden valószínűség szerint arra utal, hogy az iráni vezetés a korábbinál jóval vehemensebben fog fellépni a tiltakozó tömegekkel szemben, akik több mint egy hónapja töltik meg az utcákat országszerten. A rettegett Forradalmi Gárda a legelitebb katonai egység, főparancsnoka közvetlenül a legfőbb vezető, Ali Hámenei ajatollah alárendeltje. Eddig leginkább a rendőrség és a Gárda alá tartozó félkatonai baszidzs milíciák szálltak szembe a tüntetőkkel, a gárdistákat a tüntetések kitörése óta még nem vetették be - úgy tűnik, mostanáig.

Az Iráni Forradalmi Gárda hadgyakorlaton. Fotó: WANA NEWS AGENCY/via REUTERS

A tüntetések ugyanis a héten sem csitultak, sőt, újabb löketet adott nekik egy fontos dátum.



Szerdán több mint tízezren gyűltek össze Szakkezben szerdán, hogy megemlékezzenek Mahsza Amíniről, aki 40 napja halt meg - hagyományaik szerint a 40. nap jelzi a gyászidőszak végét.

Amíni szeptember 16-án, három nappal azután vesztette életét, hogy letartóztatta az erkölcsrendészet, mondván nem megfelelő módon viselte a fejkendőjét. A nők öltözködését szigorító új rendeletet az ország keményvonalas elnöke, Ebrahím Raíszi augusztus 15-én írta alá, és arcfelismerő technológiával tervezik betartatni. A szakkezi születésű, kurd Amínit már emiatt a törvény miatt zaklatták a rendőrök Teheránban. Szemtanúk szerint a 22 éves nőt a rendőrségi kisbuszban megverték, és valószínűleg ennek következményeibe halt bele az őrizetben. A rendőrség „szerencsétlen balesetnek” nevezte a halálát és a hivatalos verzió szerint intézkedés közben szívrohamot kapott, amit meglévő betegsége okozott. A nő családja nem kérhetett fel orvost a halottkémi vizsgálathoz. Mahsza Amíni méltatlan halála váltotta ki a tüntetéshullámot, neve, arcképe pedig azonnal a szabadság jelképe lett.

Az első hét eseményeiről itt írtunk, azóta a helyzet eszkalálódott:

Különböző jogvédő csoportok adatai szerint eddig a tüntetésekben legalább 250-en életüket vesztették - köztük gyerekek is -, több mint 12 ezer embert pedig őrizetbe vettek. Igazságszolgáltatási vezetők ezen a héten bejelentették, hogy több mint 600 embert állítanak bíróság elé a tüntetésekben vállalt szerepük miatt. A demonstrációk mellett egy dolog volt konstans: az, hogy Irán vezetői szerint a békétlenség mögött az ország ellenségei állnak, vagyis Izrael, az USA, az Egyesült Királyság és Szaúd-Arábia.

Természetesen a biztonsági erők is tisztában voltak a 40. nap jelentőségével. Már előre felszólították a családot, hogy ne tartsanak megemlékezést, és azzal fenyegették őket, hogy ellenkező esetben a fiuk életéért is aggódhatnak.

Szakkez több bejáratát lezárták, a temetőbe és Amíni sírjához vezető utakkal együtt, mégis több tízezer tüntető jelent meg, gyalog, motorral és autóval is. A tüntetők a temetőnél azt kiabálták, „Halál a diktátorra!” (vagyis Hámeneire) majd elindultak a városközpontba. A Gárda-közeli Fars hírügynökség arról tudósított, hogy körülbelül 2000 ember gyűlt össze a Zindan téren és azt kántálták, „nő, élet, szabadság”. A kurdok lakta területeken működő Hengaw jogvédő csoport mellett szemtanúk is beszámoltak arról, hogy a biztonsági erők nemcsak könnygázt vetettek be a gyászoló tömeg ellen, hanem közéjük is lőttek. Videók tanúsága szerint akkor történt ez, amikor egy kisebb csoport a kormányzó irodája felé haladt. A régió városaiban aznap a hasonló tiltakozásokon 50 tüntetőt sebesítettek meg a lövések.

Tüntetők Teheránban, Mahsza Amíni virrasztásán október 26-án. Fotó: SOCIAL MEDIA/via REUTERS

A hatóságok azt mondták, a biztonsági erők „kénytelenek” voltak fellépni a zavargások ellen, majd megpróbálták blokkolni az internetet. Kurdisztán kormányzója, Iszmáel Zárej-Kúsa az állami szólamot fújta: „Az ellenség és a médiájuk próbálja Mahsza Amíni halálát ürügyként felhasználni arra, hogy újra feszültséget keltsen, de szerencsére a helyzet teljesen stabil a tartományban” - mondta az IRNA állami hírügynökség szerint.

De nemcsak Kurdisztán városaiban voltak demonstrációk szerdán, hanem Teheránban is, ahol például az Amirkabir egyetem diákjai azt kiabálták a rendőröknek:

„Mi szabad nők vagyunk, ti vagytok a kurvák!”

Iszfahán és Ahváz egyetemistái is tiltakoztak, Mesedben pedig elégették az ajatollah nagyméretű képét. A Hengaw arról is beszámolt, hogy nemcsak tüntetések voltak, hanem sztrájkok is, Szakkezen kívül még legalább hat másik városban.

Az Egyesült Államok szerdán több mint egy tucat iráni vezetőt szankcionált a tiltakozásokon való erőszakos fellépés miatt. A Fehér Ház később azt közölte: aggódnak amiatt, hogy Moszkva tanácsokat adhat Iránnak ahhoz, hogyan kezeljék a tüntetéseket, felhasználva „az orosz ellenzékiek elnyomása terén szerzett széles körű tapasztalatait”. Korábban az iráni hatalom fellépése miatt szankciókat vezetett be az Egyesült Királyság, és az Európai Unió is erre készül.

Összecsapás a biztonsági erők és a tüntetők között október 27-én, Harramabád mellett, a 16 éves meggyilkolt lány sírja közelében. Fotó: -/AFP

Az ENSZ október 28-án aggodalmát fejezte ki Irán az őrizetbe vett tüntetőkkel való bánásmódja miatt. Információik szerint ugyanis



a hatóságok a sebesült tüntetőket a kórházból egyenesen a fogdába viszik, a fogdában lévőknek nem biztosítanak orvosi ellátást, a halottak testét pedig nem adják ki a családjuknak, illetve zaklatják a családtagokat. Több esetben csak azzal a feltétellel hajlandók kiadni a holttestet, ha a család megígéri, hogy nem tart temetést és nem beszél a médiának. Ennek hírére ismét tömegek kántálták, hogy halál Hámeneire és a baszidzsra, például Záhedán városában is. Az IRNA egy halottról és több mint egy tucat sebesültről számolt be. Előkerült egy videó is, amin egy biztonsági erők által fejbelőtt 12 éves gyerek volt látható.

Záhedánban nem először kritikus a helyzet: négy hete ott volt a tüntetők és a rendőrök közti eddigi legvéresebb összecsapás, több tucatnyian vesztették életüket. A tartományi biztonsági tanács akkor azt ígérte, kártérítést fizetnek az áldozatok családjainak és kinyomozzák, mi történt, de ez csak újabb tüntetők vegzálását jelentheti. A Fars hírügynökség a gyerek pénteki agyonlövését is a tüntetőknek tulajdonította, a tanács szerint pedig felfegyverzett „disszidensek” miatt tört ki az összecsapás. Mahedánban is könnygázt vetettek be a tüntetők ellen pénteken, akik Molotov koktéllal vágtak vissza.

Az Egyesült Államok eközben igyekszik összehívni az ENSZ Biztonsági Tanácsát, az ügyben november 2-án kerül sor egy informális ülésre. A találkozón Sirin Ebádi Nobel-békedíjas aktivista és Nazanín Boniádi színésznő fognak felszólalni, valamint Dzsaváíd Rehmán, az ENSZ iráni emberi jogokért felelős nyomozója. Teherán szerint azonban az ülést Washington azért szervezi, mert tudomást szereztek az iráni hírszerzési minisztérium és a Forradalmi Gárda hírszerzőinek közös jelentéséről, mely az Egyesült Államokat tette a tüntetések fő felelősévé.

Mahsza Amíni elhíresült fotója

Ebben azt állítják, hogy az amerikaiak évek óta készültek erre a beavatkozásra, rengeteg pénzt és szervezést belefeccölve, sőt két iráni újságírónőt is kiképeztek (őket már rögtön a tüntetések kitörésekor letartóztatták), akik elsőként tudósítottak Mahsza Amíni ügyéről. „Ahelyett, hogy az USA reagálna az iráni hírszerzés által felvetett kérdésekre, előre menekül, és az emberi jogok szelektív támogatását demonstrálja” - mondta egy meg nem nevezett kormányzati forrás az iráni állami hírügynökségnek. Irán szerint az Egyesült Államok folyamatosan visszaél az ENSZ platformjával saját politikai céljai érdekében, és kettős mércét alkalmaz Iránnal szemben.

A szerdai ülésig azonban még további véres incidensek történhetnek, ha a forradalmi gárdisták valóban nekimennek a tüntetőknek. (Guardian, Reuters, Al Jazeera)

Címlapkép: Fejkendő nélküli fiatal tüntető lány október 26-án, a Mahsza Amíni sírjához vezető úton. Fotó: UGC/AFP