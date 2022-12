Az Országos Bírói Tanács beleállt a konfliktusba a Kúria elnökével

A kormányzat a jogállamiságot kikezdő működési anomáliák miatt kénytelen hozzányúlni a bírósági szervezetrendszerhez, ellenkező esetben Magyarország több ezer milliárd forint uniós támogatástól eshet el.

Márciusig teljesíteni kell a jogállamisági (hivatalos nevén feltételességi) mechanizmus első „szupermérföldkövéhez” tartozó feltételt: meg kell erősíteni a bírói önkormányzatiságot, és azon keresztül a bírók, az ítélkezés függetlenségét. Ez csak a két bírósági csúcsvezető mostani túlhatalma rovására történhet meg.

A 2012-ben felállított magyar bírósági rendszernek három fő oszlopa van. Az ítélkezési csúcsszerv a Kúria, az igazgatásért az Országos Bírói Hivatal felel. Mindkettő vezetőjét a Parlament választja, kétharmados többséggel. Az erősen centralizált rendszerben az ellensúlyt, a szabályok betartását, az önkormányzatiság érvényesülését a bírók által választott Országos Bírói Tanácsnak kéne felügyelnie.

Az OBT azonban nem, vagy csak alig tudja betölteni ezt a felügyeleti funkciót, tíz évvel ezelőtt ugyanis a feladathoz nem kapott valódi hatásköröket. Mivel az OBT kritikáit a hatalom mindeddig látványosan negligálta, a konfliktus elsődleges terepe a nyilvánosság lett.

Szerdai ülése előtt, létrehozása óta először sajtóreggelit tartott az OBT. Apropót nem közöltek, de nem is kellett: az igazságszolgáltatás Brüsszel által kikényszerített reformja miatt a testület súlya jelentősen nőni fog. Ez már csak azért is így van, mert

az Európai Bizottság elvárja, hogy a parlament az igazságügyi reform részeként készülő törvényjavaslatok előkészítésébe az OBT-t is vonja be.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor / 444

A másik aktuális ok az, hogy a testület és a Kúria elnöke, Varga Zs. András közötti, eleve nem túl jó viszony az ősszel elmérgesedett. (Az OBT-nek a Kúria elnöke is a tagja, de Varga Zs. egyéb teendőire hivatkozva kimentette magát.) Ennek közvetlen előzménye az, hogy október végén az OBT két tagja, Matusik Tamás és Vasvári Csaba találkozott David Pressman új amerikai nagykövettel. Emiatt ellenük a kormány- és a közmédiában lejáratókampány indult, amibe Varga Zs. is bekapcsolódott. A bírók látogatását "közfelháborodásra okot adónak" nevezte, az OBT tisztázó közleményét pedig sértő tartalmúnak. Pár héttel később aztán ő találkozott a nagykövettel.

A sajtóesemény elején az OBT soros elnöke, Bohli Eszter rögtön le is szögezte, hogy Matusik és Vasvári a tudtával, hivatalos minőségben, az OBT nemzetközi kapcsolattartásra és sajtószóvivői feladatra kijelölt tagjaiként látogattak a követségre (azért nem Pressman ment az OBT-hez, mert a testületnek máig nincs székháza). A magánakcióról, illetve a két bíró politikai motivációiról szóló állítások ennek értelmében légből kapottak.

A sajtóreggeliről az OBT tagjait betámadó kormánymédia és a közmédia is távol maradt. Az Európai Bizottság november 30-án hozta nyilvánosságra, hogy az ősszel bevezetett magyar reformokat nem tekintik kielégítőnek. A bíróságokhoz kapcsolódva négy további tágabb igényt jelöltek meg:

az OBT hatáskörének jelentős kiszélesítését,

a Kúria működésének reformját a politikai befolyás csökkentése érdekében,

azt, hogy közhatalmi szervek ne támadhassanak meg bírósági döntéseket a (kormányhoz lojális) Alkotmánybíróságon,

és hogy a Kúria ne akadályozhassa, hogy a bírók, ha akarnak, az Európai Bírósághoz forduljanak az általuk tárgyalt ügyekkel.

Vasvári Csaba kijelentette, hogy az OBT-t nem vonták be a jogállamisági mechanizmus igazságügyi feltételeinek előkészítésébe, "sem az igazságügyi kormányzattal, sem az Európai Bizottsággal nincs e téren kapcsolatunk". Hozzátette, hogy a testület még nem alakította ki az álláspontját az uniós reformjavaslatokról (amelyek egyébként jelentős átfedést mutatnak az OBT korábbi kritikáival, javaslataival).

photo_camera Vasvári Csaba

Fotó: Bankó Gábor / 444

Emlékeztetett rá, hogy 2018 óta nyolc javaslatot tettek a rendszer reformjára, hiszen az Európa Tanács GRECO szervezetének jelentése és az EB jogállamisági jelentése is kimondta, hogy

az OBT a hatásköreinek alkalmatlansága miatt nem képes betölteni az alkotmányos funkcióját. A OBT javaslatainak sorsa azonban ismeretlen, nem lehet tudni, hogy azok túljutottak-e a mindenkori OBH-elnök asztalfiókján - mondta Vasvári Csaba.

Több OBT-tag hangsúlyozta, mekkora szükség lenne arra, hogy a testület jogi személyiséget kapjon. Annak hiányában ugyanis teljesen ki van szolgáltatva az általa ellenőrizendő OBH-elnöknek. Hiába van nevesítve az Alaptörvényben, az OBT-nek nincs költségvetése, székháza, nem tudnak rendezvényeket, konferenciákat tartani, szerződéseket kötni, bírósághoz fordulni, de

még a sajtóreggeli pogácsáinak megvásárláshoz is az OBH elnökének aláírása kellett, ahogy a testület irodai aszisztensének is Senyei a munkáltatója. A "pénzpóráz" illusztrálására Vasvári felidézte, hogy Senyei elődje, Handó Tünde még az OBH-honlap működtetésének havi 30 ezres költségét sem volt hajlandó jóváhagyni.

Az OBT-nek régi problémája, hogy az OBH elnöke a bírókirendelési jogát kvázi visszaélésszerűen használja (a kirendelés, azaz a bírók már bíróságokra történő átmeneti áthelyezésének lehetősége erős és ellenőrizetlen potenciális fegyelmezési eszköz a vezetők kezében). Gond van a kúriai kinevezésekkel is: ha a pályázaton győztes bíró helyett a 2-3. helyezettet nevezik ki, ahhoz az OBT jóváhagyása szükséges. A még hátrébb végzőket egyáltalán ki sem lehetne nevezni. Ezt azonban Varga Zs. András a többes pályáztatás átláthatatlan, az önkényes beavatkozást lehetővé tévő alkalmazásával rendre megkerüli, aminek megakadályozására az OBT-nek semmilyen eszköze nincs.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor / 444

Az OBH-n a Handó-érához képest némileg javult a vezetői pályázatok és kinevezések gyakorlata. Az OBT kiszolgáltatottságát ugyanakkor jól mutatja, hogy Senyei György maga dönti el, mire tér ki és mire nem a testületnek tartott féléves és éves tájékoztatók keretében, az OBT pedig nem fogalmazhat meg kérést felé.

Az OBH működését felügyelő testületnek még az iratbetekintéseknél is meg van kötve a keze.

Bár a hatályos jog lehetővé teszi az OBH iratainak tanulmányozását, a Hivatal elnöke ezt minden további nélkül megtagadhatja az OBT számára. Így nem tudta az OBT vizsgálni

a bírósági vezetők béren kívüli jutalmait (ami a kézben tartásuk egyik legjobb eszköze),

a Fővárosi Törvényszéknek a Schadl-Völner ügyben a FT elnökének eljárásáról készített jelentését,

és a bírói kirendelésekkel kapcsolatos iratokat.

Vasvári Csaba felidézte az OBT által márciusban elfogadott új bírói etikai kódex ügyét is. Ennek előzménye, hogy nincsenek érvényes etikai eljárási szabályok. Ugyan egy éve Hajas Barnabás, az IM azóta a Kúria egyik tanácsának élére távozott igazságügyi államtitkára kezdeményezte az etikai szabályok felállítását, és a munkába az OBT delegáltjait is bevonták, a folyamat megrekedt.

Ezt látva az OBT maga készített etikai kódexet. Varga Zs. András viszont nem vett részt a munkában, mert szerinte Alaptörvény-ellenes, hogy annak bevezetőjében nincs hivatkozás az Alaptörvényre, és emiatt az Alkotmánybírósághoz is fordult. Vasvári erről azt mondta, hogy etikai kódex a bírói önszabályozás része, nem jogi norma, ezért szükségtelen az alaptörvényi hivatkozás.

photo_camera Hilbert Edit

Fotó: Bankó Gábor / 444

Hilbert Edit azt hangsúlyozta, hogy az OBT évek óta ugyanazokat az anomáliákat jelzi, de az észrevételeiket soha emmilyen jogalkotói lépés nem követte. Ehelyett azt hallgathatták, hogy az OBT tagjai kerékkötők, akik szükségtelen konfliktusokat generálnak.

„Mi csak a jogainkkal éltünk: konzekvensen, évek óta ugyanazt mondjuk.”

A Brüsszel által elvárt, a bíróságokra vonatkozó reform talán legkényesebb része a Kúria vezetőihez kapcsolódik, két ponton is. Az egyik a kinevezésük, amiben az EU nagyobb szerepet szán a Kúria érintett tanácsainak, az OBT véleményét pedig egyenesen megkerülhetetlenné, kötelező erejűvé tenné. Ez pont olyasmi, amit az OBT eddig nagyon hiányolt, és ami egészen biztosan nagyon csípné a kormánytöbbség szemét.

De van egy még kényesebb kérdés. Az OBT 2020-ban nem támogatta Varga Zs. András kinevezését az elnöki posztra. Varga ugyanis korábban nem dolgozott rendesbíróságon bíróként, nem volt tárgyalótermi tapasztalata, kinevezését az tette lehetővé, hogy a Fidesz egy törvénymódosítással lehetővé tette, hogy az alkotmánybírók, ha kérik, mandátumuk lejárta után pályázat nélkül, automatikusan bírói kinevezést kapjanak.

Csakhogy Brüsszel márciusig ezt a kiskaput is bezáratná. Vasvári Csaba a 444 kérdésére Varga Zs. jövőjével kapcsolatban megerősítette az OBT álláspontját: csak az lehessen bíró, aki elnyer egy bírói pályázatot. Hozzátette ugyanakkor, hogy Magyarországon mindenki törvényes bírónak tekinthető, amíg ezt egy bíróság meg nem cáfolja. Ez pedig értelemszerűen felveti a kérdést: maradhat-e a reform után a pozíciójában olyan bírósági vezető, aki pályázat nélkül lett bíró?