Tettél ma már bejelentést a magyar életmód védelmében?

Klasszik külpol

Régi rajongója vagyok annak a békebeli újságírásnak, amikor egy-egy ország vagy térség friss történéseit foglaljuk össze alaposan, de szépen tömörítve. Amikor elég annyi apropó, hogy egy kicsit jobban szeretnénk érteni a külvilág egy kis szeletét. Tegnap három ilyet is publikáltunk: Izraelről, a Brexitről és Közép-Ázsiáról.

Háború ott és itt

photo_camera Fotó: DIMITAR DILKOFF/AFP

Már négymillió ukrán menekült él Európában, de a magyar kormány friss reklámja szerint nem ők az áldozatok, és nem is az oroszok által lemészárolt ukránok, hanem a brüsszeli szankciók által sújtott magyarok. Orbán közben nem győzi ecsetelni, milyen rossz lenne, ha Oroszország veszítene.

Eközben a hét hónapja tartó orosz ostrom a végéhez közeledhet Bahmutban. Eközben nemzetközi jogászok a herszoni kínzókamrákat vizsgálják. Eközben bucsai gyerekek kakaóznak a magyar parlamentben.

A Fidesz hátráltatja a NATO-bővítést, amit elvileg amúgy támogat: két héttel elhalasztja svéd és finn csatlakozásról szóló szavazást, és Hende Csaba vezetésével küld delegációt Svédországba. Közben a kormány fő üzenete az lett, hogy Gyurcsány szerelmes volt Putyinba 2007-ben. Ne kérdezzék, hogy ennek mi értelme van.

Kormányzati prioritások

photo_camera Fotó: DURSUN AYDEMIR/Anadolu Agency via AFP

Az Európai Bizottság szóvivője közölte, hogy az orvosi kamaráról szóló törvény is veszélybe sodorhatja a Magyarországnak szánt EU-s pénzeket: „A törvényjavaslat meghatározó lehet a Magyarország által vállalt kötelezettségek teljesítése szempontjából”.

Az Eurostat adatok alapján a magyar állam a negyedik legkevesebbet költi az EU-ban a szociális ellátásra, de saját magára az átlagnál többet költ. Egyelőre csak 10 százalékos béremelést ajánl a pedagógusoknak a Belügyminisztérium. A kultúráról ne is beszéljünk.

Persze vannak azért művészek, akiknek bőven jut pénz és hatalom: például a Fidesz frakcióülésén megjelenő filmeseknek. A kormány szeretné, hogy bejelentést lehessen tenni akkor is, ha valami veszélyezteti a „magyar életmódot” - de itt nem az intézményesített korrupcióra kell gondolni, hanem arra, hogy az anya nő, az apa férfi.



Az ellenzék helye

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Ellenzékiek beszélgetnek a szinte elképzelhetetlen politikai változásról egy alagsorban, hol járunk, a hetvenes években? Nem, ez 2023 Magyarország, ahol Orosz Anna vendége volt két politikai elemző, Lakner Zoltán és Unger Anna. Szerintük az ellenzéknek el kellene engedni azt, hogy választási ciklusokban gondolkodik.

Nem játék

photo_camera Fotó: KEVIN WINTER/Getty Images via AFP

Bella Ramsey beint a normáknak: a Last of Us nembináris főszereplőjének története azt mutatja: a szexuális identitás nem egyenlő az emberrel, a túlszexualizált testek kora lejárt, és erre a mainstreamben is kezdenek ráébredni.