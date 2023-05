Hétvégi kötelezők: hamisgulyás a szájba, paprikaspré a szembe

A tömjénfüstös hétvége után vurstlis hangulatban indult a hét és a hónap, hogy aztán gyorsan könnygázfelhőbe fulladjon. Ezek az elmúlt öt nap nagyobb cikkei.

Oktatás < Oszlatás

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs/444

Ahogy heti hírlevelében írta Uj Péter: „Az államrendre halálos veszedelmet jelentő, élesre fent VANS hátizsákokkal és emberi élet kioltására is alkalmas kockás ingekkel támadó középiskolás diákokkal szemben a lehető leghatározottabban lépett fel a rendőrség: sisak, plexipajzs, könnygáz, oszlatás, mielőtt még valamelyik kis terrorista zsírkrétájával kárt tehetne az Orbanita kolostor rendkívül értékes homlokzatában vagy valami.”

Egy dühös, cserbenhagyott generáció alapélménye lett a könnygázszag - vontuk le a tanulságot a szerdai diáktüntetés után. A TASZ jogásza azt mondta nekünk, hogy nem volt elegendő indok ilyen erőszakos rendőri fellépésre. A Karmelita előtti rendőri fellépés ikonikus arcával (lásd a fenti képen), a 17 éves Hidász Mátéval is beszélgettünk, aki órákon át a szemét sem tudta kinyitni az arcába fújt könnygáztól, aztán elengedték a rendőrök. A sors fintora, hogy - mint az a szülei nyilatkozatából kiderül - a brutális intézkedést elszenvedő fiú igazi NER-es mintacsaládból jön, egyházi gimi, 6 testvér, diakónussá felszentelt apa.

A rendőrség fellépését gyermekjogi szervezetek - köztük az Unicef és a Hintalovon - is elítélték.



Fun fact: Soros György neve előkerült Orbán rádióinterjújában, de az ablaka alatt lefújt diákok nem

Qubit: A ma civilek ellen használt könnygáz hatóanyagait a vietnámi háborúban még vegyi fegyverként vetették be

M. I. van?

photo_camera Illusztráció: Nicolas Economou/NurPhoto via AFP

Herczeg Márk folytatja misszióját, hogy felhívja a figyelmet a mesterséges intelligencia kockázataira. Írt arról, hogy amióta megjelent a ChatGPT, a Google már nem osztja meg az AI-ról szóló tanulmányait. És alaposan feldolgozta kedves szerzője, Max Tegmark cikkét a 13 legtipikusabb válaszról, amiket az emberek a Don't Look Up (Ne nézz fel!) című szatírában az aszteroida-vészhelyzetre, a valóságban pedig az AGI-vészhelyzetre adnak.

(De a témával való ismerkedést továbbra is ezzel a kétkezes cikkel érdemes kezdeni.)

Pápalátogatás after

A múlt hétvége nagy eseményének voltak utórezgései. Először Buda Péter volt nemzetbiztonsági tiszt fejtette ki, valójában micsoda az az ortodox egyház, amellyel a pápa is tárgyal, a magyar kormányról nem is beszélve. Moszkva és Kijev is tagadta, de Ferenc pápa bizalmasa szerint igenis létezik a titkos vatikáni béketerv, és pár hónapon belül látható eredményei is lesznek.

Ezekről, továbbá állam és egyház, no meg a magyar propaganda és a migráns pápa viszonyáról Csurgó Dénessel is beszélgettünk a Newsroom podcastben.

Mi kis hazánk



„Le kéne venni a röhögős fejet” - mondta Filemon Mihály, aki úgy változtatta meg a speciális nevelési igényű gyerekét egyedül nevelő anya munkarendjét, hogy ne tudja elvinni a gyerekét a szomszéd faluban található iskolába.

Egyetlen vigaszuk, hogy pár hónapig még kompenzációt kapnak.

Lakmusz: Joggal büszkélkedett Orbán a szakképzés eredményeivel?

Nagyvilág

photo_camera Az üzemanyagárak miatt tüntetők a barikádoknál Port-au-Prince-ben Fotó: Georges Harry Rouzier/Anadolu Agency via AFP

A kormány fennhatósága összeomlott a legszegényebb karibi országban, ahol egyre brutálisabb bandaháborúk tombolnak. Haitit egy korábbi elnökgyilkosság lökte még mélyebbre az erőszak spiráljában.

A két hete kezdődött fegyveres konfliktust nem sikerült megfékezni. Minden tűzszünet percek alatt omlik össze, és komoly a veszélye egy többoldalú, kaotikus polgárháborúnak. Aki teheti, menekül az országból.

Borzongató interjút adott a Vice-nak Marija Lvova-Belova.

A First Republic bedőlése után a legnagyobb amerikai bank még nagyobb lett. Ezt előzetesen biztos nem akarták volna Washingtonban, de kialakult helyzetben valószínűleg senkinek nem volt jobb ötlete. Az igazi kérdés persze az, hogy ezzel tényleg vége van-e a 2023-as bankválságnak.



Fogyasztásra alkalmas?

Miklósi kolléga hosszú útja a forró meggylevestől a hamisgulyásokon át az édes bolognaiig. Többé nem akadékoskodik, amikor délután azzal jönnek a gyerekek, hogy éhesek.

A HHC-t elektromos cigaretta, gumicukor vagy egyszerű növény formájában a THC legális alternatívájaként árulják, Magyarországon is egyre többen rendelik.

Velünk élő történelem

photo_camera Ungváry Krisztián egy ukránpárti tüntetésen 2022. ápriliban. Fotó: Botos Tamás/444

Mit kell tenni a demokráciákban, hogy az itt élők optimistábbak legyenek, jobban bízzanak a rendszerükben, mint az autokráciák lakói? Ezekre a kérdésekre ad praktikus válaszokat egy új könyv, amelynek szerzője, Charles Dunst arról is beszélt a 444-nek, hogy mit tanulhat belőle a pechére autokráciában élő olvasó.



Az ukrán lakosság minden jel szerint nem hajlandó elfogadni a sorsot, amit Putyin nekik szán - mondta a történész legutóbbi előadásán.

A lakmuszos Diószegi-Horváth Nóra remek podcastet ötölt ki: Csernobilról kérdezi az újságírót, aki anno adásba engedte az atomkatasztrófa hírét, két kutatót, illetve a közmédia mai működését feltáró újságírót.