A sok eső miatt rekordtermés lesz a mezőgazdaságban, de az árakon semmit sem érzünk

Sok év után idén tavasszal végre nem sújtja aszály a mezőgazdaságot, de ennek ellenére sem a termelőknek, sem a fogyasztóknak nem jön enyhülés.

A gazdák tavalyi veszteségeit az idei rekordtermés sem fogja pótolni, miközben a világpiacon folyamatosan az olcsó ukrán gabonával kell versenyezniük.

Sem a kenyér, sem a dinnye, sem a cseresznye nem lesz olcsóbb idén a pultokon, mert ezeknek az árát a kedvező időjárás csak nagyon kis részben befolyásolja.

Még ha nem is feltételen örülünk neki, de nagyon jót tett a mezőgazdaságnak az a rengeteg eső, ami a télen és aztán tavasszal (sőt nyár elején) hullott. Legalább két éve van folyamatosan aszály tavasszal Magyarországon, de idén néhány kistérséget leszámítva szinte mindenhol volt elegendő csapadék.

„Az országos kép egyértelműen pozitív, szinte sehol sincs aszály. Már most látszik az őszi vetésű kalászos gabonatermésen, hogy rekordtermés lesz idén. Az olajos magvak és a kukorica is messze jobb állapotban van az Alföldön, mint tavaly ilyenkor” – mondja Raskó György agrárközgazdász.

Raskó szerint az is nagyon biztató, hogy a tavalyi rossz gyakorlattal ellentétben, most feltöltötték a víztározókat, tehát ha július-augusztusra mégis beköszöntene az aszály, akkor sem lenne okunk aggódni. Az öntözők és tározók építésével egy másodpercre sem szabad leállni, mert hiába ilyen jó az idei tavasz, a globális felmelegedés miatt arra kell számítani, hogy jövőre ismét aszály lesz.

Az idei kedvező csapadékmennyiségből viszont sajnos nem az következik, hogy a gazdák elégedetten hátradőlhetnek, tavaly annyi veszteségük volt ugyanis, hogy ezért idén se tudnak nyereségesek lenni. Raskó számításai szerint a gazdáknak mintegy hektáronként 7 millió tonna gabonát kellene megtermelniük ahhoz, hogy a tavalyi veszteségek után nullára jöjjenek ki a költségeik. Ennyit pedig még Magyarország sosem termelt meg.

Tehát a gazdáknak ez már semmiképpen sem lesz nyereséges év a rekordnagyságú termés ellenére sem. „A sok esőnek köszönhetően a kalászos gabonák, az olajosok és a kukorica ára, de csak ezeké, várhatóan alacsonyabb lesz, mint a háború kitörése előtt, viszont a baromfi és sertésárak tovább fognak emelkedni, mert Nyugat-Európában is hiány van belőlük. Németországban sosem volt még ilyen drága a sertéshús kilója, ez pedig a magyar árakat is nyomja” – magyarázza Raskó.

Ettől még nem lesz olcsóbb a kenyér

Raskó szerint a malmok most a tavalyi árszint feléért tudják megvenni a gabonát, tehát olcsóbb lesz a liszt. Ebből kifolyólag költségnövekedés szinte biztos, hogy nem lesz, viszont csökkenés sem, tehát nem lesz olcsóbb a kenyér, ami a leggyorsabban dráguló termékek egyike a magyar rekordinflációban. A tavalyi árhoz képest 53 százalékkal drágábban tudunk most kenyeret venni a legfrissebb inflációs adatok szerint.

„Sokan el szokták felejteni, hogy például a fehér kenyér árában a liszt költsége csupán 15 százalékot tesz ki. A pékségek energiafogyasztása drasztikusan megdrágult a magas energiaárak miatt, ezt pedig nem kompenzálja ki a búzaár csökkenése” – mondja Raskó.

Erre szintén rárakódik még az is, hogy a malmokban, pékségekben dolgozók bére átlagosan 15 százalékkal emelkedett.

Sőt, Raskó szerint akár további drágulás is várható, ugyanis június 15-től bevezetik az uniós hulladékgazdálkodási hozzájárulást, tehát hozzájárulást kell majd fizetni minden becsomagolt termék után. Ez a hozzájárulási díj pedig természetesen be fog épülni a termék árába is.

Drága lesz a dinnye és a cseresznye is

Nem csak a kenyér, de a görögdinnye, a cseresznye és más szezonális zöldségek, gyümölcsök sem lesznek olcsóbbak idén nyáron. A gabonafélékkel ellentétben a kertészeti termesztésben, tehát a zöldségek és gyümölcsök terén, az árakban egyáltalán nem fogjuk érezni, hogy tavasszal több eső esett.

Paragi Márton, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének (MOSZ) titkárságvezetője szerint ez azért van, mert ezeknek a termékeknek az árát alapvetően nem az időjárás alakítja.

Raskó György is ezt fejti ki: „Ezek a termékek azért nem tudnak olcsóvá válni, mert a termesztésük rengeteg energiát emészt fel, gondoljunk csak az üvegházak felfűtésére. Emellett a kézimunka is nagyon megdrágult, a szedési költségek mintegy 100 százalékkal emelkedtek. Ez azt jelenti, hogy például a cseresznye szedési költsége kilogrammonként 350-400 forintba kerül, miközben régen a boltokban került ennyibe a cseresznye kilója.”

Magyarországon nagyon kevés a külföldi vendégmunkás, ezért az ő olcsó munkaerejükre sem lehet számítani.

Raskó szerint tehát bár az eső nagyon jót tett a dinnyetermésnek, mennyiség lesz belőle bőven, de kizártnak tartja, hogy a tavalyinál olcsóbban adják el. A szakértő úgy látja, hogy azért is ilyen magasak ezeknek a termékeknek az árai, mert ezeken még mindig 27 százalékos az áfa, a multiláncokban pedig 31 százalék, mert rárakódik még egy 4 százalékos kiskereskedelmi különadó, míg más országokban az áfa összesen 5-6 százalék. Szerinte a kormány feladata lenne, hogy a kertészeti termények áfáját levigye 5 százalékra.

„A magyar történelemben most először külföldön, például Lengyelországban, Ausztriában vagy Spanyolországban olcsóbb a friss zöldség és gyümölcs, mint Magyarországon” – jegyzi meg.

Mivel azonban termés lesz bőven a kertészeti mezőgazdaságban, a magyar lakosság viszont épp a zöldségen és gyümölcsön próbál spórolni, ezért várhatóan ezek a termények is exportra kerülnek majd a gabonához hasonlóan.

Ukrán importtilalom

Június 6-án az Európa Bizottság meghosszabbította szeptember 15-ig az ukrán gabona importtilalmát bizonyos országokban, köztük Magyarországon is. Magyarország azért vezette be az importtilalmat, mert az olcsó ukrán gabona nagyon leverte a magyar árakat, ami miatt bajba kerültek a gazdák. A tilalom eredetileg június 5-ig szólt, de a keleti tagállamok összefogásának köszönhetően sikerült átvinni Brüsszelen az akaratunkat.

Paragi Márton szerint bár az importtilalom bevezetése egy nyilvánvalóan EU-ellenes döntés volt, de úgy véli, ha már ilyen bátor volt a magyar kormány, hogy meglépte, hónapokkal hamarabb kellett volna, így viszont a döntés megkésett.

„Mire bevezették az importtilalmat, addigra már bődületes mennyiségben jött be ukrán gabona az országba, emiatt az egész piac be van most fagyva, mert a malmok bevásároltak az olcsó ukrán gabonából, a raktárak tele vannak” – mondja.

Raskó György szerint nincs szüksége Magyarországnak import gabonára, számításai szerint körülbelül 3-4 millió tonna magyar búzát és körülbelül 1 millió tonna magyar árpát így is külföldön kell majd eladni. A külföldi piacon viszont az olcsó ukrán gabonával fogjuk versenyben találni magunkat, ami majd megnehezíti a gazdák dolgát. Hazai szinten Raskó szerint viszont áremelkedésre a következő hónapokban nem kell számítani, bár hozzáteszi, hogy a háború alakulása még hozhat fordulatot.

Paragi Márton úgy látja, hogy a világpiacon nagyon levitte az árakat az ukrán gabona: a háború előtt 400 euróért lehetett eladni egy tonna búzát, most pedig csak 200 euróért. Ráadásul nem csak a hazai malmok vannak ukrán gabonával telítve, de a külföldi raktárak is, ezért már például Boszniába, Romániába és Olaszországba is nehéz eladni a magyar gabonát.

Ráadásul egy 2022-es kormányrendelet miatt sok kereskedelmi kapcsolata megromlott Magyarországnak, ugyanis a magyar gabona kiviteléhez külön hozzájárulás kellett, amelyre a minisztériumnak 30 napja volt. Paragi viszont azt mondja, hogy ez nem az a műfaj, ahol a külföldi felvásárlók várnak harminc napot, hogy megtudják lesz-e gabona vagy sem.

Paragi szerint az ukrán mezőgazdaság a jövőben is hatalmas árnyékot fog vetni Magyarországra, ugyanis ugyanazt termelik meg, mint mi, csak akkora mennyiségben, amivel nem lehet felvenni a versenyt.

Az alacsony árak miatt sem lesz könnyű a tavalyi veszteséges évet feltornázni, de Paragi szerint tovább nehezíti a gazdák helyzetét az is, hogy nagyon nagy volt az áremelkedés az úgynevezett input anyagoknál is. Például a gáz magas ára miatt a gazdák csak nagyon drágán jutottak hozzá a műtrágyához, amiből sokan jól be is táraztak, így most ennek az árát is valahogy vissza kéne hozni.

A magyar mezőgazdaság az uniótól függ

Raskó György szerint azt nem szabad elfelejteni, hogy az utóbbi évek átlagában a magyar termelők jövedelmének 80 százaléka európai uniós támogatásból származik.

A híresztelésekkel ellentétben ezeket a támogatásokat meg is kapják a gazdák, ugyanis normatív támogatásokról van szó, és Raskó szerint ha ez nem lenne, akkor egy év alatt összeomlana a magyar mezőgazdaság. Ezért is tartja nagyon felelőtlennek Nagy Márton agrárminiszter kijelentését, hétfőn beszélt arról, hogy függetleníteni kell a magyar gazdaságot az uniós forrásoktól. Raskó szerint a mezőgazdaság esetében mintegy 900 milliárd forintról van szó, ezért a kérdés az, hogy ezt mégis miből tervezi pótolni a kormány.

Paragi azt mondja, hogy a gazdák kártalanításához nem csak uniós, hanem nemzeti támogatásra is van szükség, ahogy például Lengyelországban is történik az ukrán gabonakrízis kapcsán. Magyarországon viszont a nemzeti források kimerültek, az uniós támogatásoknak meg még csak a felosztásáról van szó.

Mindemellett az uniós támogatásokhoz is nehezebb most már hozzáférni, de a kormányzati kommunikációval ellentétben nem azért, mert Brüsszel elzárta a csapot, hanem mert új rendszert vezettek be. Paragi azt mondja leegyszerűsítve, hogy most már nem elég bemondani, hogy mit, hol fognak termelni és arra felvenni a támogatást, hanem szigorú feltételrendszerhez kötik a kifizetést. Ez egyben le is lassítja a folyamatot, mert a tagállami terveket el kellett fogadtatni az EU-val, ráadásul az ehhez kapcsolódó hazai jogszabályalkotás is rengeteget csúszott, még most is zajlik értelmezése az egyes kötelzettségeknek.

Az alaptámogatáson túl plusz támogatás jár, ha a termelés megfelelően környezetbarát. A környezetvédelmi szempontoknak viszont nem könnyű megfelelni, egyelőre nagyon zavarosak és átláthatatlanok, a gazdák, akik belemennek, nem igazán tudják még, hogy mit vállaltak. Ugyanakkor kénytelenek bevállalni, mert ha csak az alaptámogatást fogadják el, de nem akarnak zöldek lenni, akkor kevesebb forráshoz jutnak, mint tavaly.

Raskó György szerint a kormány inflációs várakozása túl optimista. Az élelmiszerinflációt csak részben fogja az megállítani az, ha az emberek nem vásárolnak. Tehát például a tej lehet, hogy valóban olcsóbb lesz, mert ha az emberek nem vesznek tejet, akkor az a gazdák nyakán marad, így kénytelenek lesznek olcsóbban eladni. Ez viszont nem igaz a tartós élelmiszerekre, ott nincs ilyen jellegű nyomás, ezért azoknak áraiban nem is várható csökkenés.

Raskó György úgy véli, hogy az idei kedvező csapadékhelyzet ellenére nincs jó helyzetben a magyar mezőgazdaság, mert külföldön az ukrán gabona nyom le minket, belföldön meg az infláció.