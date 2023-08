Hétvégi olvasnivalók kivételezésekről, jachtokról és gyilkos robotokról

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, az elmúlt hét legérdekesebb-nagyobb anyagaival. Sokféle hírlevelünk van, itt lehet közöttük válogatni.

Hajó

photo_camera Mészáros Lőrinc a ROSE D'OR szuperjachton Fotó: Németh Dániel/444

A hét főszereplője egyértelműen a jacht volt, melynek fedélzetén Németh Dániel lefotózta a Mészáros-családot. Máltai iratokból pedig azt is kiderítettük, hogy Mészáros Lőrinc szuperbankjának lízingcége a hivatalos tulajdonosa az új szuperjachtnak. Írtunk arról is, hogy komoly állami segítséggel született meg a bank, ami Mészáros Lőrincék alá rakta a vadonatúj hajót, Uj Péter pedig arról írt hírlevelében, hogy nem nagyon látni itt mást, csak sima tolvajlást.

Más jármű, de utánajártunk, miért vergődik annyira a magyar vasút, és mi kéne a feltámadásához, és megnéztük a tetőző Drávát, a folyón ugyanis ötven éve nem volt példa hasonló árhullámra. Hazai hír volt az is, hogy a szervezők szerint politikai nyomás hatására három vidéki helyen is visszamondták a táborukat, így a Szikra Mozgalom végül a Népligetben szervez majd egyetlen napos eseményt,

Körbenéztünk a Szigeten (egyelőre csak az árakkal kapcsolatban), írtunk a számos magyar szállásadót érintő Booking-botrányról, és mivel egy ideje már vízapokalipszist vizionálnak a propagandalapok, megnéztük, vajon ki áll a brutális díjemelés ördögi terve mögött.

Szintén a magyar mindennapokkal kapcsolatos kérdés, hogy mit iszik a magyar, és milyen következményei vannak ennek: idén megjelent tanulmánykötet lapjain merültünk mélyre a hazai alkoholhelyzetben.

Iskolák

A Corvinuson tavasszal több etikai vizsgálat is zajlott egy vizsga miatt, melynek során egy diákkal kivételeztek az egyetem vezetői, miután a hallgató befolyásos szülei panaszkodtak az egyetemen. A vizsgálatok első fokon elmarasztalták az egyetem rektorát, Takáts Elődöt és a Corvinus két másik vezetőjét. Másodfokon azonban fölmentette őket az egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriuma és a rektorhelyettes, bár azt senki nem vitatta, hogy valóban kivételeztek a hallgatóval. Az etikai vizsgálatot elindító oktató, Ádám Zoltán a 444-nek adott interjújában részletesen elmondta, az ő nézőpontjából hogyan nézett ki a vizsgabotrány.

Erőszak és rend

photo_camera Fotó: Kiss Bence

Juhász István másfél éve egy igazoltatás során obszcén szóval illette az intézkedő rendőröket, akik helyben előállították, fogdára szállították. Itt a férfit állítása szerint a fogdaőr úgy megrugdosta, hogy eltört a bordája. A kiengedése után a kórházban orvos is igazolta, hogy „testi erővel okozott sérüléseket szenvedett”, a bordája pedig valóban eltört. Júniusban első fokon elítélték a faszfejezés miatt, az általa indított bántalmazási perben viszont vádemelés sem történt.

Nyugati

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Megnéztük a Nyugati tér történetét bemutató kiállítást, és eltöprengtünk azon, hogy vajon milyen jelen és jövő várhat Budapest egyik legforgalmasabb és hányatottabb sorsú terére.

A világ

photo_camera Fotó: WOLFGANG KUMM/dpa Picture-Alliance via AFP

Az idei, látványos AI-robbanás után sorra merülnek fel súlyos morális és technikai kérdések. A héten részletesen foglalkoztunk azzal, hogy mi a teendő, ha egy nyelvi modell hazugságokat terjeszt rólunk, illetve hogy mit művelhet majd az AI a hadiiparban (semmi jót amúgy.)

Hiába volt pusztító forróság idén nyáron az Egyesült Államokban is, a legbefolyásosabb republikánus thinktank már nagyban készül arra, hogy a következő elnök hogyan kaszálhatja el az eddigi klímaintézkedéseket. És klímaváltozáshoz kapcsolódott az a cikkünk is, melyben arról írtunk, hogy élhetetlenné melegszenek a tengerek az egyik legfontosabb tengeri élőlény számára. Foglalkoztunk amerikai belpolitikával is hosszabban, megnéztük, mit jelenthet Trump számára a vádemelések sorozata.

Színház

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs/444

Június elején hirdették ki a színházi támogatások listáját, ami a sokat látott színházi embereket is meglepte. Fontos közfeladatot ellátó műhelyek alig kaptak néhány milliót, míg számos valódi színházművészeti eredményeket felmutatni nem tudó szervezet annyi pénzt kapott, ami 4-5 független társulat éves működését is fedezni tudná. Az idei Ördögkatlanon nagy szerepet kaptak a független társulatok, a fesztiválon beszélgettünk a szféra szereplőivel: Rozgonyi-Kulcsár Viktóriával, a Jurányi Ház vezetőjével, Benkó Bence és Hegymegi Máté rendezővel, valamint Vilmányi Benett színésszel.

Tévé

photo_camera Fotó: HBO

Elindult a HBO magyar hídépítős realityja, és mint írtuk, a Hídban az elméleti fizikussal, ipari formatervezővel, transznemű influenszerrel és erősemberrel felálló csapattal próbálták megújítani a valóságshow-k műfaját, de csak részben sikerült.

Sportok

Kristin Harila és Tendzsen Serpa 92 nap alatt megmászta a Föld összes 8000 méternél magasabb hegyét. A rekord bravúros, hegymászószakmai szempontból mégsem ér túl sokat, írtuk a hét elején, azóta pedig már az is kiderült, hogy Harilát azzal vádolják, csapatával csúcstámadás közben magára hagyott egy haldokló hordárt.



Miután a Fradit simán kiverő feröeri KÍ Klaksvík menetelése megy tovább a Bl-selejtezőkben, írtunk hosszabban is a 31 évesen befutó csatárukról, aki amúgy civilben dúsgazdag vezérigazgató. És ha már foci, az angol bajnokság nyitánya elejére megírtuk, milyen történelmi sikerre készülhet idén a Guardiola vezette City, és bemutattuk a walesi Wrexham hollywoodi felfutását.