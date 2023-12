A kemény és a nem annyira kemény kérdések ideje

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, a szűk közelmúlt legfontosabb-érdekesebb cikkeivel. Például ezzel a néggyel:

Az élet itthon

photo_camera Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

Csütörtök délelőtt Orbán Viktor megtartja évi egy kormányinfóját, ilyenkor a nemzetközi sajtó mellett a független hazai szerkesztőségek is kérdezhetek tőle általában, természetesen mi is ott leszünk, és a történésekről tudósítunk majd. A miniszterelnök szerda este már bemelegített, amikor a TV2-s Gönczi Gáborral ült le egy „interjúra”, és olyan kérdéseket kapott, amik talán már magát Orbánt is meglepték.

Szerdán eldőlt, hogy Juhász Péter a Kutyapárt jelöltjeként elindul a belvárosi polgármesteri címért. Nincs egyedül, ő a negyedik ellenzéki, aki benevezett a 2024-es versenybe. Interjúnkból kiderül, hogy miért gondolja, hogy nem is akar itt nyerni az ellenzék vagy hogy miért nem álltak be mögé egységesen az ellenzéki pártok.

Az állandóan a magyar belpolitikába történő külföldi beavatkozási kísérletek miatt sopánkodó Szijjártó Péter talán csak egyetlen témáról még beszél gyakrabban: hogy mi zajlik más országokban, és hogy ezt miért tartja elfogadhatatlannak. Különösen látványos ez, amikor a magyar kormánnyal jó kapcsolatban álló külföldi politikusokat saját hazájukban idéznek az igazságszolgáltatás elé. Cikkünk apropója amúgy az volt, hogy szerda reggelre kiderült, Colorado állam bírósága eltiltaná a jelöltségtől Donald Trumpot, amire persze Szijjártó pillanatokon belül és dühösen reagált.

Emellett hír volt szerdán, hogy Márai orosz tankokról szóló, 56-os versével kívánt boldog karácsonyt a budavári Fidesz, a megváltozó munkaerőpiaci helyzetre utalhat, hogy bezár az egyik legismertebb programozóiskola, tízmilliárdos csereprogramot indít a kormány az Erasmusból kizárt modellváltó egyetemeknek, valamint hogy

Napi érdekes, de semmiféle komolyabb relevanciával nem bíró hírek rovatunkban beszámoltunk arról, hogy a Kecskemét a világ legmagasabb focicsapata, és írtunk arról is, hogy Magyar Nyelvőr Díjat kapott az Anna, Peti és Gergő szerzője, Bartos Erika.

A világ körülöttünk

photo_camera Jarosław Kaczyński szerda délután a TVP székházában Fotó: WOJTEK RADWANSKI/AFP

Az új lengyel kormány átvette az irányítást a közmédia felett, ami 8 évig szolgált a PiS propagandaadójaként. Bár Jarosław Kaczyńskiék a köztévé székházába vonulva próbálták megakadályozni a műveletet, a kulturális miniszter az összes régi vezetőt lecserélte. Közben az országban hatalommal való visszaélés miatt két év börtönbüntetésre ítélték Mariusz Kamińskit, az októberben leváltott a Jog és Igazságosság (PiS) kormány belügyminiszterét, valamint egyik miniszterhelyettesét, Maciej Wąsikot.

Szerbiában is eseménydúsan telnek a választás utáni napok: az ellenzék szerint a fővárosba buszoztatott boszniai szerbek döntötték el a belgrádi választást, és azt ígérik, minden nap tüntetni fognak, amíg meg nem semmisítik a szerintük elcsalt helyhatósági választások eredményét. És Szlovákiában is voltak tüntetések az új kormány ellen, ezrek vonultak utcára több városban is.

Közben az EU-ban megegyeztek a szigorított migrációs törvénycsomagról, amit a magyar kormány máris nagyon utál, a Lakmusz megírta, hogy hamisan reklámozza az új nemzeti konzultáció, hogy „Brüsszel” el akarja törölni a magyar kormány kedvenc intézkedéseit. És hír volt még, hogy

Könyvek

A Nobel-díjas Karikó Katalin önéletírása, a farkasbőrbe bújt úttörő farkaskutató kalandjai és az egyszarvúkért rajongó Mátyás királyról megemlékező tanulmánykötet még simán befér a karácsonyfa alá, és a Qubit mindegyikről részletesen írt 2023-ban.