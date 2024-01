Európa legkeményebb embere végre megkapja, ami jár

Jó Reggelt Magyarok! Sikeres hetet!

Itt éltem, itt halok, négy cikket mutatok:

Hiperorbánista turbószürrealizmus

Herczeg Márk mélyvízi búvárként merült alá az Orbánt őszinte rajongásból vagy éppen pénzért dicsőítő mémek Mariana-árkába, ahonnan a Fidesz-vallás főistenének hódoló kincseket hozott a felszínre. Antropológusok kutatási témája lehetne ez: a szóhasználattól a helyesírási megoldásokon át a vad vizuális trendekig.

Már alig várom, milyen alkotások születnek arról a hírről, hogy miniszterelnök úr formálisan is átveszi Európa, na jó, az Európai Tanács vezetését, ha azok a mocskos brüsszeli b..., na, majdnem kicsúszott, brüsszeli bürokraták nem tesznek keresztbe.

Stílus megfizethető áron: Szijjártó 90 ezer forintos fehér pólóban fotózkodott Csepregi Évával

A nagykovácsi kereszt lassan az új ferencvárosi paddá válik



Amerika visszavárja

photo_camera Fotó: TANNEN MAURY/AFP

A világ egyik legjobb egyetemét megrázó botrányban összesűrűsödnek a kultúrharc legfontosabb témái (szólásszabadság, cancel culture, kisebbségek reprezentációja), az Izrael és a Hamász közti háború nyugati utórezgései és az akadémiai világ jövőjének alapkérdései. Tágabban véve pedig az amerikai demokráciával szembeni súlyos fenyegetésekről is szól - írja a Harvard elnökének lemondása után kiváló vendégszerzőnk, Tábor Áron.

Közben Biden nagy beszédben fordult rá a kampányra és Trumpra, kijelentve, hogy a választás tétje az amerikai demokrácia túlélése. Utóbbinál még az sem biztos, hogy elindulhat a választáson, de ha igen, esélyesként szórhatja szanaszét a bölcsességet. Az újabb iskolai lövöldözésről például azt mondta az iowaiaknak, hogy tegyék túl magukat rajta, míg Orbánról sokadszorra is elismételte, hogy ő a legkeményebb ember Európában.

Az idő Putyinnak dolgozik

photo_camera Joe Biden (b2) és Volodimir Zelenszkij (j2) Kijevben a Szent Mihály Katedrális előtt 2023. február 23-án. Fotó: EVAN VUCCI/AFP

Ha jön Trump, minden borulhat az ukrán fronton is. Egyre több szó esik róla, hogy Ukrajna komolyabb támogatás nélkül 2024-ben vereséget szenvedhet. A Nyugat ezt megállíthatná, mégis lehet, hogy magára hagyják Kijevet. Ez világpolitikai szinten is beláthatatlan következményekkel járna: egyre többen kezdik beárazni az orosz győzelmet.

Podcastok

A Kiment, bejött podcast új adásában egy magyar zenész, aki keresztény misztikával tanít művészetet egy svéd egyetemen. Birtalan Áron tizenkilenc évesen New Yorkban koncertezett, ma már a Stockholmi Művészeti Egyetemen tanítja-kutatja, hogyan lehet egy közösségi élményre műalkotásként tekinteni.

A Borízű hangból pedig végre megszerezhettük a tudást, aminek sosem éreztük a hiányát: mi mindent neveztek el különböző katonákról, illetve milyen akadályokba ütközik a törpe csikóhalak megfigyelése.

Buli vagy nem buli?

photo_camera Fotó: Kiss Bence/444

Mi a fontosabb: a lakosság vagy az üzlet? Tényleg csak állatként lerészegedő turisták vannak az úgynevezett bulinegyedben? Belső-Erzsébetvárosban a legénybúcsús csapatok és sütőporos zacskók között videóztuk le, mi változott az elmúlt években, és ki mit tart a kerületrész legnagyobb problémájának.

Várni, csak várni

photo_camera Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Több mint 26 ezren vannak kórházi várólistán, szaruhártyaműtétre 2025 májusáig kell várni. A nyugat-dunántúliaknak 430 napot kell várniuk bizonyos térdprotézis-műtétekre, de az országos átlag is 263 nap.

Méltatlan körülményekre panaszkodnak a fővárosba vezényelt vidéki mentők: csak napi 20 perc szünetet kapnak, és általában több mint 12 órát dolgoznak.

A Szent János kórház elismerte, hogy akadozik az ellátás, ugyanakkor szerintük hangulatkeltés folyik. A II. kerületi polgármester cikkünk nyomán igyekszik utánajárni, mi indokolja, hogy a kerületében élők ellátását felfüggesszék a centrumkórházban.



Intelligens lábasfejűek

photo_camera Fotó: CREATIVE TOUCH IMAGING LTD/NurPhoto via AFP

Hány polipot éri meg összezsúfolni egy köbméteren, csak hogy mi is ehessünk poliphúst – hármat, ötöt, tizenötöt? Az ipari mértékű tenyésztés több etikai és környezetvédelmi kérdést is felvet. Miért esnénk újra abba a hibába, mint annyi más tömegesen tenyésztett állatnál? Miért kell három kiló számunkra is fogyasztható halat feláldozni egy kiló poliphúsért?