Orbán Balázs a nőgyűlölő Andrew Tate dicséretével dicsekszik

„Magyarország az utolsó remény, tesó. Úgy tűnik, az EU többi része szétesőben van” – ezt Andrew Tate írta Twitteren, Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai tanácsadója pedig azonnal pakolta is ki a nőgyűlölő influenszer dicséretét, amihez azt írta, „meglepő bók”.

Bár ha azt nézzük, hogy Tate nemrég már jelezte rajongását Orbán Viktor iránt, annyira nem meglepő a mostani megnyilvánulása sem.

Az már inkább, hogy Orbán Balázst ezek szerint lehet, hogy elkerülték azok az információk is, miszerint Andrew Tate ellen nemrég már a londoni bíróság is elfogatási parancsot adott, és hogy ellene emberkereskedelem és nemi erőszak miatt emeltek vádat Romániában. Tate munkásságát ebben a cikkben mutattuk be részletesen: kamaszfiúknak szóló „életmódtanácsokból” és hangosan vállalt nőgyűlöletből épített karriert, a román hatóságok vádja szerint a konkrét bűnözés mellett.

Az amerikai–brit kickbokszbajnokból lett valóságshow-szereplő, majd influenszer Tate-et és testvérét Romániában is gyanúsítják azzal, hogy elrabolt és pornográf tartalmak készítésére kényszerített hat fiatal nőt. Ezenkívül három nő vádolta Tate-et azzal, hogy megerőszakolta őt, nemrég pedig egy brit nő is jelentkezett, ő azt állítja, hogy Andrew Tate addig fojtogatta szex közben, amíg el nem ájult. A román ügyészség lefoglalta Andrew Tate és testvére, Tristan Tate teljes romániai vagyonát, benne több ingatlannal és luxusautókkkal.

(Tate Magyarországgal kapcsolatos megjegyzését egyébként már csak Orbán Balázs screenshotján találtuk, a Twitteren nem.)