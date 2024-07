Orbán Hszinek: Mindig a béke oldalán vagyunk

A magyaroknak fontos, hogy Kína szorgalmazza a békét a világban, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Pekingben, ahol Hszi Csin-ping kínai elnökkel találkozott.

A kormányfő felidézte, hogy a magyarok két és fél éve egy háború árnyékában élnek.

A magyar békeszerető nép. Békére, egyensúlyra és harmóniára törekszik, ezért „mindig a béke oldalán vagyunk, és sohasem a háború oldalán” – mondta.

„Számunkra nagy jelentősége van” annak, hogy Kína szorgalmazza: a világban ne háború, hanem béke legyen, jelentette ki.

„A Magyarország szomszédságában zajló konfliktus esetében is nagyra értékeljük az ön békekezdeményezését” – mondta Orbán Viktor, Hszi Csin-pingnek címezve szavait.

Felidézte, hogy a kínai elnök két hónapja Magyarországra látogatott. A kormányfő történelmi jelentőségűnek nevezte az akkori találkozót. Hozzátette: komoly megállapodásokat kötöttek, de ami még fontosabb, több nemzedékre is megalapozták a két nép közötti barátságot, mert Hszi Csin-ping látogatása meggyőző és szívélyes volt, amely bizonyította a magyar embereknek Kína Magyarország iránti jóindulatát és tiszteletét.

„Több nemzedék is meg fog még élni abból a látogatásból, annak a látogatásnak az emlékéből, amit ön tett Budapesten” – jelentette ki Orbán Viktor.

Megköszönte a kínai elnöknek, hogy emelték a két ország kapcsolatainak szintjét.

„Az eltelt két hónapban is folyamatosan dolgoztunk, hogy ezt a formát tartalommal töltsük meg” – mondta, megköszönve, hogy előrehaladást érhettek el a delegációik az együttműködésben. Orbán Viktor gratulált Hszi Csin-pingnek Kína szilárdságához és stabilitásához, amelyet „ebben a viharos világpolitikában” az egész világ számára jelent.

Orbán Viktor Kijev és Moszkva után magyar idő szerint vasárnapról hétfőre virradó éjjel érkezett meg Pekingbe, a békemisszió harmadik állomására. Ezzel be is igazolta, amit tegnap még csak feltételeztünk: Kijev, Moszkva és Azerbajdzsán után Kínába utazott.

Orbán Viktor július elsején vette át az EU soros elnökségét fél évre. Hogy mennyire tárgyal ezeken az útjain az EU nevében és felhatalmazásával, az kérdéses: Orbán és Putyin is arra utalt a nyilatkozatában, hogy igen, miközben Josep Borrell EU-s külügyi és biztonságpolitikai főképviselő szerint ez egyáltalán nem így van.

Hétfőn egyébként Annalena Baerbock német külügyminiszter jött volna Budapestre, de a találkozót Magyarország pénteken, azon a napon, amikor Orbán Viktor váratlanul Moszkvába repült, lemondta. „Békemisszió hétfőn: jó reggelt, Peking!” - írta ki a Facebookra Szijjártó Péter külügyminiszter is, néhány kép társaságában, így kétségünk sem lehet arról, mi is volt az az előre nem látható ok, ami miatt a német külügyminisztert parkolópályára tette.

(Via MTI)