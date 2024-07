A lövés után

Jó reggelt! Ennek a hírlevélnek azzal kellene kezdődnie, és jórészt arról kellene szólnia, hogy milyen szépen legyőzték a spanyolok az angolokat az Eb döntőjében. De ez a vasárnap a Trump elleni merénylet napjaként fog bekerülni a történelemkönyvekbe.

Megint megtörtént

photo_camera Fotó: ANNA MONEYMAKER/Getty Images via AFP

Egy kampányrendezvényen rálőttek Donald Trumpra, akinek a fülét találta a lövedék. A gyűlés résztvevői közül egy ember meghalt, ketten súlyosan megsérültek. A merénylőt a helyszínen lelőtték, és bár kiderültek róla információk, egyelőre nem sokat tudunk róla, miért és hogyan te. A támadást sorra ítélték el a világ vezetői, Joe Biden pedig fel is hívta riválisát, vizsgálatot rendelt el, és nemzeti egységre szólított.

Trump azt mondta: Isten akadályozta meg az elképzelhetetlent. Gyorsan kiengedték a kórházból, és folytatja a kampányt. Egy férfi látta a tetőn mászó fegyveres támadót, de hiába próbált szólni a rendőröknek. A titkosszolgálat vizsgálja, milyen mulasztások történtek.

Az Axios szerkesztői arról írnak, hogy a támadás „sokkoló volt, de nem meglepő”. Az utóbbi években több erőszakos, fegyveres támadás történt vezető amerikai politikusok ellen. Ezeket sok politikus azonnal, akár a részletek megismerése előtt is, az ellenfelei számlájára írta. Ez most sincs másként: egyes republikánus vezetők a Trump-ellenes kampányt okolják, egyes demokraták a majdnem meggyilkolt volt elnök gyűlöletkeltő retorikáját. Szijjártó Péter is azonnal hozzátapasztotta a történteket a saját szlogenjükhöz: szerinte Thomas Matthew Crooks azért lőtt, mert Trump békepárti.

A donor

photo_camera Fotó: Netflix

Több ezer utódja lehet annak a holland férfinak, aki kontroll nélkül adományozta spermáját a világ minden országában. Jonathan Jacob Meijer csak Hollandiában 5-600 gyerek biológiai apja lehet. A hosszú szőke hajú, kék szemű, megnyerő külsejű férfi családok százait, ezreit verte át világszerte.

Málna -> kivi

photo_camera Fotó: LILIAN CAZABET/Hans Lucas via AFP

Málnatermesztő nagyhatalomból kivitermesztő lett Magyarország a klímaváltozás miatt. Mert hogy reagálnak a növények erre az irdatlan melegre? Úgy, hogy inkább északabbra költöznek. Az elmúlt 50 évben 200 kilométerrel északabbra tevődött egyes növények termesztése. Korszerű öntözőrendszer kialakításával lenne esélyünk megtartani a kukoricát, de ez évtizedes munka, és még nem kezdtünk hozzá.

Nem retró, hanem örök

photo_camera Fotó: Botos Tamás

Menetrend szerint közlekedő járat helyett indítottak retró vonatot a hétvégén a Balaton északi partjára, csakhogy erről a jegyvásárlásnál a MÁV nem tájékoztatta az utasokat, az élményért viszont plusz 900 forintot kellett fizetni. A vonat pedig maximum a német turistáknak volt retró.

Jó blog

photo_camera Fotó: Vlad Braga

Színházi társulatot vezetett, sikeres filmet rendezett, közösségi teret nyitott itthon, de ősztől inkább New Yorkban tanul tovább Boross Martin. Szerinte szinte minden független műhelynek lassan-lassan az aktivizmus felé kell ellépnie, ha meg akarja őrizni a függetlenségét.