Pumpapálya, vidraszobor: bukása óta szórja a pénzt a gárdonyi fideszes városvezetés

Az önkormányzati választáson 18 év után kiszavazták a hatalomból Gárdony fideszes polgármesterét.

Tóth István június végére és július 10-re is összehívott egy-egy képviselő-testületi ülést.

Ezen több pénzt osztottak ki beruházásra, mint amennyi 2022-ben az egész éves keret volt. Az erről döntő 11 képviselőből csak 5 nyert mandátumot a következő ciklusra.

Az újonnan megválasztott polgármester és képviselőtársai petícióval akadályoznák meg, hogy a távozó városvezetés kisöpörje a kamrát.

Megkeresésünkre a távozó polgármester, akit például onnan ismerhetünk, hogy rendőröket hívott padokat rendbetevő kutyapárti aktivistákra, annyit üzent, hogy nem kíván nyilatkozni.

„Nekem nincs bajom a beruházásokkal, amikről szó van, azok között vannak fontos, időszerű, sőt, olyan fejlesztések, amik már régóta esedékesek lennének. A bajom a nagyságrenddel és az időzítéssel van. Azzal, hogy most nagyságrendileg annyi pénzt akarnak elkölteni két hét alatt, mint amennyit tavaly vagy tavalyelőtt egész évben, miközben ha jogilag még legitim is a testület, politikailag már nem az” – mondja kérdésemre Szigetvári Péter leendő gárdonyi önkormányzati képviselő. A június 9-i választáson független egyéni jelöltként győzte le az eddigi fideszes képviselőt, és ezzel nem volt egyedül.

photo_camera Tóth István, aki 18 éven át vezette Gárdonyt



A 8 egyéni választókerületből csak 4-et nyert fideszes (öt éve még 7-et), és míg a 12 tagú képviselő-testületben most Tóth István polgármesterrel együtt 8 Fidesz-KDNP-s van, ősztől már csak 5 lesz (Tóth legutóbb azzal került be a híreinkbe, hogy rendőröket hívott a városban padokat rendbetevő kutyapárti aktivistákra). És a polgármestert sem Tóth Istvánnak hívják majd, a VITE civil szervezet színeiben indult Eötvös Pál Árpád 60:40 százalékos arányban győzte le a várost 18 évig vezető Tóthot. Öt éve Tóth 49,3 százalékot, az akkor az ellenzéki összefogás jelöltjeként induló Eötvös 31 százalékot kapott, és csaknem 20 százalékot ért független jelöltként az a Vágner Elza, aki most a DK listájáról került be a testületbe.

A gárdonyiak tehát lényegében megbuktatták az eddigi városvezetést, csak 3 fideszes képviselő tudta megtartani a mandátumát (a negyedik egyéni győztes és a kompenzációs listára bekerült fideszes 2019-ben nem lett képviselő). Jogilag azonban az őszi váltásig még a mostani városvezetés azt tesz, amit akar.

És Tóth Istvánék most nagyon akarnak.