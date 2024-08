Az ifjú KNDP-s behúzott félmilliárd forint EU-s pénzt egy faluszéli vidámparkra, majd amikor bedőlt a projekt, amnéziás lett

Néhány éve egy átlagos, évi pár millió forintból működő Hajdú-Bihar megyei kulturális civilszervezetet átvett egy ifjú KDNP-s EU-s pályázati szakértő.

A szervezet nem sokkal később 500 milliót nyert EU-s pályázaton, hogy turizmusfejlesztés címén kisvasutas élményparkot építsen ugrálóvárral, csúszdával, étteremmel, mindennel.

Nem sikerült összehozni. A pénz nagy részét „céltól eltérő felhasználás” miatt már visszavette az állam, 21 milliót a mai napig követel rajtuk.

A történetben sok a furcsaság: a főszereplő menet közben kiszállt, és a 444-nek azt állítja, nem emlékszik semmire. Aki váltotta őt, azt mondja, neki valójában nem volt köze a dolgokhoz. Az egyesület ma már elérhetetlen.

A projektben több szálon feltűnik egy debreceni KDNP-s képviselő, a párt megyei elnöke is.

Ebes az utolsó település a 4-es út mellett Debrecen előtt, ha valaki Budapest felől érkezik. A község nem ér össze az úttal, egy hosszú, üres földterület választja el a forgalomtól. A terület egyik végében ma egy több száz millióból felépült élményparknak kellene lennie, amely vonzza a turistákat.

De élménypark nincs, a terület továbbra is üres. És hiába keressük az ügy főszereplőit is. A projektre egy civil szervezet nyert EU-s pénzt, ám az már elérhetetlen, a vezetése lecserélődött, az egykori elnöke eltűnt a közéletből, és pályázatokkal foglalkozó civil állásából is távozott. A befuccsolt pályázat történetében feltűnő emberek közül egyvalaki van, aki azóta is a posztján van: egy debreceni KDNP-s képviselő, a megyei fejlesztési ügynökség ügyvezetője.

A nyertes civil szervezet exvezetőjét Szajbert Ákosnak, a KDNP-s politikust Korbeák Györgynek hívják. Kettejük pályája sokszorosan összefonódik. A debreceni egyetem földrajz szakán végeztek 2010-ben, ekkor Korbeák már a helyi KDNP ifjúsági tagozatának, az IKSZ-nek az elnöke volt. Szajbert diploma után csatlakozott hozzá elnökségi tagként. Városi titkár lett, volt, hogy ők ketten képviselték a szervezetet egy eseményen, így történt például egy nagyváradi rendezvényen is.

Átvették az egyesületet