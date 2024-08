Vádemelés jöhet a szolnoki vadasparkban tanítványát felrúgó karateedző ügyében

A rendőrség befejezte a szolnoki kalandparkban történt bűncselekmények vizsgálatát, és vádemelési javaslatot tett a Szolnoki Járási Ügyészség felé.

A. Tibor volt az a karateedző aki úgy felrúgott egy 8 éves kisgyereket a szolnoki kalandparkban, hogy a fiú megpördült és a fejére esett. Mindezt a kalandpark kamerája is rögzítette, ők voltak azok, akik feljelentést is tettek az eset miatt, és nyilvánosságra hozták a videót.

A Szolnoki Rendőrkapitányság nyomozást rendelt el, és július 29-én kiskorú veszélyeztetése miatt gyanúsítottként hallgatta ki A. Tibor 56 éves nagykátai lakost, akit később súlyos testi sértés kísérletével is meggyanúsítottak.

A. Tibor a cselekmény elkövetését beismerte.

Azt, hogy a gyanúsított a vádemelési javaslattal érintett bűncselekményeken kívül további sértettek sérelmére követett-e el bűncselekményt, a rendőrség külön nyomozásban vizsgálja - írta a Szolnoki Járási Ügyészség.

Korában a sajtóban megjelentek hírek arról, hogy A. Tibor lelkileg és testileg is bántalmazta volt barátnőjét, illetve több volt tanítványa is bántalmazásról számolt be. Ezeket a vádakat A. Tibor tagadta.

A karateedző az eset kirobbanása után lemondott pozícióiról, és írásban bocsánatot is kért, később azonban törölte az erről szóló posztokat. A férfi ellen a Magyar Karate Szakszövetség is eljárást indított, és eltiltotta minden oktatási tevékenységtől.

A. Tibor önéletrajza szerint negyven éve foglalkozott kyokushin karatéval, ennek a sportágnak a szövetségi kapitánya is volt. 2020-ban „Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” Életműdíjjal tüntették ki, a díjat dr. Novák Katalin adta át, aki akkor még család- és ifjúságügyért felelős államtitkár volt.