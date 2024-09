A tanévnyitó előtt is tüntettek a Madách Imre Gimnáziumnál

Hétfő reggel többen tiltakoztak a Madách Imre Gimnázium épülete előtt, miután pár napja azonnali hatállyal leváltották Mészáros Csaba igazgatót - tudósított a Telex.

Maruzsa Zoltán azután lépett, hogy a tantestület úgy döntött, nem veszik el a mobilt a diákoktól. Ezt egy augusztusi rendelet írja elő, meghagyva azt a szabadságot, hogy a tanár pedagógiai okból felmentést adhasson alóla, akár egész tanévre.

Az iskola ezzel a lehetőséggel élt, Maruzsa viszont úgy gondolta, nem maradhat az az igazgató, aki nyíltan szembe megy a jogszabállyal. Hogy pontosan miben ment szembe az iskola, még nem árulta el a Belügyminisztérium.

photo_camera Egy korábbi tiltakozás jelei a Madách Gimnáziumnál Fotó: Madách Imre gimnázium/Facebook

Azt, hogy pontosan mit kell csinálni a mobilokkal, nem egyértelmű. Az egyik szakszervezet szerint el sem kell venni a mobilt, ha egész tanévre szól a felmentés, az egyik szakképzési centrum vezetője viszont úgy gondolja, ha szükség van a mobilra, azt csak órák alatt lehet visszaadni a diákoknak, egyébként elzárva kell tartani.

A tantestület pár napja közös énekléssel búcsúztatta az igazgatót, most pedig egy „tanév nemnyitóra” gyűltek össze a tiltakozók. Megjelentek tanárok, volt és jelenlegi diákok is. Elhangzott, hogy a tüntetéssel nem csak Mészáros Csaba felé fejezik ki szolidaritásukat, hanem kiállnak a gimnázium többi tanára mellett is.

Vizi Dávid színész elszavalta Ady Endre Ifjú szívekben élek című versét, majd Kálid Artúr színész olvasott fel egy szöveget, amit még korábban írt a felmentett igazgató. Ebben a gimnáziummal kapcsolatos emlékeiről, élményeiről írt. (Mészáros felmentése másnapján a Facebookon arról posztolt, hogy „nem a tények számítanak, hanem a botrány és a precedens.” Egyébként újra tanítani fog.)

A tüntetésen a tantestület is nagy tapsot kapott. Az egyik tanár a színpadon arról beszélt, talán soha nem kezdték ilyen nehéz helyzetben a tanévet, ennek ellenére elkezdik, majd az érintettek bementek a valós tanévnyitóra.

Délutánra a Tanítanék Mozgalom szervez tüntetést a Belügyminisztérium elé.