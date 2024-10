Az egészségügyet, a lakhatási problémákkal küzdő embereket és állatmenhelyeket is támogat olimpiai jutalmából Losonczi Dávid

Losonczi Dávid birkózó múlt hétfőn térdoperáción esett át, így három hetes kényszerpihenőjét tölti – írja az MTI. A róla szóló hírből kiderül, hogy 15 millió 700 ezer forintos olimpiai jutalmát, amelyet ötödik helyéért kapott, kiegészítette 16 millióra és mind felajánlotta jótékony célokra. Augusztusban már megírtuk, hogy Losonczi nem tartja meg az összeget, most az is kiderült, hogy mire jut majd belőle. Azt mondja, az egészségügyet, a lakhatási problémákkal küzdő embereket és állatmenhelyeket is egyaránt szeretne belőle támogatni.

photo_camera Losonczi Dávid Fotó: PUNIT PARANJPE/AFP

„Nekem az emberség az elsődleges célom, hogy azért szeressenek, aki vagyok, ne azért, amit elértem. Nyilván nem az ötödik helyért mentem ki, de az emberek ettől függetlenül is szerettek, azért, aki vagyok. Ez minden szempontból nagyon sokat adott, hatalmas motivációt jelent a jövőre. Szóval mindent összevetve: nagy lecke, drága tanulópénz volt Párizs, mégis pozitív élményként maradt meg” – mondta az ESMTK sportolója. „Megvan mindenem, tizenhatmillió forinttal nem lennék se több, se kevesebb, azoknak az embereknek viszont nagy szükségük van rá, akiknek ezt adom. Soha nem a pénzért birkóztam, a célom az, hogy dicsőséget szerezzek Magyarországnak, és egészen biztos, hogy a jövőben is ugyanígy gondolkozom” – tette hozzá.