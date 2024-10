Orbán Viktor a családi pótlék megduplázásáról beszélt, majd észrevétlenül javította magát

Orbán Viktor a péntek reggeli rádióinterjújában azon túl, hogy belengette, szerinte két-három éven belül lehetséges, hogy egymillió forint legyen a havi átlagbér, azt is mondta, hogy megdupláznák a családi pótlékot. Mármint azt az összeget – egy gyerek esetén ez 12 200 forint –, amit több másfél évtizede nem emeltek, annak ellenére sem, hogy az utolsó, 2008-as emelés óta értéke a felére csökkent.

Orbán mondata a duplázásról azért is volt furcsa, mert áprilisban, amikor az LMP kezdeményezésére az országgyűlésben is téma volt a családi pótlék emelése, Hende Csaba, az Országgyűlés törvényalkotási bizottságának kormánypárti elnöke az emelést azzal utasította vissza, hogy „aki nem dolgozik, az ne is egyék”.

Orbán Viktor a reggeli rádióinterjú után a Facebookra posztolta ki, hogy „a következő évben kétszeresére emeljük a gyerekek után járó családi adókedvezményt”, képes posztjához pedig még azt a megjegyzést is odaírta: „Ebből nem engedünk!” Családi pótlékról azonban itt már szó sem volt.

Pedig rádióinterjújában a családi pótlék megduplázását ígérte, sőt, kijelentette, hogy: „ebből nem engedek”. Egy mondattal később viszont már szemrebbenés nélkül családi adókedvezményről beszélt. De nézzük újra, mit mondott pontosan a miniszterelnök:

„Ez egy családbarát kormány, amiből soha sem engedünk, ha ezt a csontot megfogtuk, mint a blöki, nem engedjük ki a fogaink közül, ez pedig a családoknak a támogatása. Mert el akarunk jutni oda, hogy ha valaki vállal egy, két, három gyereket, akkor az ő személyes életszínvonala és vagyoni helyzete, jövedelmi és vagyoni helyzete az ne legyen rosszabb, mint azoké, akik nem vállaltak gyereket. Mert a gyermek persze személyes ügy, és a család, apuka, anyuka személyes boldogsága, de közben közérdek is, mert ha van gyerek, akkor van jövő is, és az nemcsak a család szempontjából fontos, hanem a nemzeti közösségünknek is fontos, ezért nem szabad lemondani arról, hogy egy fair elbánásban részesüljenek a gyereket nevelő szülők. Ezért most az inflációs megpróbáltatás után, ezen már túl vagyunk, most meg kell emelni kétszeresére a gyerekek után járó családi pótlékot, tehát a következő évben ennek meg kell történnie, én ebből nem engedek.”

Rögtön ezek után már így folytatta: