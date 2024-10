Fekete-Győr András: Mert ahol zsarnokság van képviselőtársaim, ott zsarnokság van

„Önök felfüggesztett szabadságvesztéssel, Damoklész kardjaként próbálnak fenyegetést elérni nálam. Én ott leszek, ott fogok harcolni. Ha akarnak, dugjanak érte börtönbe. Most már tényleg csak egy hajszál választ el tőle. Dugjanak börtönbe, megyek, de én ott leszek kint az emberekkel, most pedig kivonulok a magyar parlamentből, de ne féljenek, önök is ki fognak, csak önök nem önszántukból. Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!” – mondta október 21-én, hétfőn, utolsó parlamenti felszólalásában Fekete-Győr András, mielőtt átadta mandátumát Cseh Katalinnak.

A Momentum volt elnöke azért veszítette el mandátumát, mert október 17-én jogerősen felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a bíróság, amiért 2018-ban füstgyertyával tiltakozott a rabszolgatörvény-ellenes tüntetéseken a hatalom ellen.



A Fővárosi Ítélőtábla a másodfokú ítéletet helyben hagyva a szintén momentumos Szarvas Koppány Bendegúzt 2 év szabadságvesztésre, 3 év felfüggesztéssel, Fekete-Győr Andrást 1 év szabadságvesztésre 2 év felfüggesztéssel ítéli csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt (Fekete-Győr esetében társtettesként).

„Úgy döntöttem, önszántamból, hogy ma fogok utoljára beszélni az önök parlamentje előtt, ha és amennyiben önök a megfosztás eljárás végével nem citálnak be. Egem ültettek önök a vádlottak padjára, de mindannyian tudjuk, hogy ez a történet nem rólam szólt. Ez a történet a megfélemlítésről szólt, és itt ér össze a történet az Egy mondat a zsarnokságról című Illyés Gyula versnek a soraival” – kezdte Fekete-Győr András utolsó felszólalását, miután elmondta, hogy az „Orbán rendszer által leuralt Fővárosi ítélőtábla egy koncepciós perben” ítélte el őt.

„Most már értjük, mire gondolt a költő. Újra értjük, hogy miért félthetjük a munkánkat, miért félthetjük a családunk megélhetését, hogy miért félthetjük az előremenetelünket ebben a rendszerben, ha ennek a hatalomnak nem tetsző módon viselkedünk” – mondta Fekete-Győr, aki azzal folytatta, „újra látjuk, hogy már szemrebbenés nélkül kell tudomásul vennünk azt, hogy az önök propagandájában minden áldott nap valakivel vagy valamivel szemben önök valótlan, lejárató propagandát hajszolnak. Újra mindenki látja és újra értjük, hogy ha önök valamire rá akarják tenni a kezüket, akkor ráteszik a kezüket”.

„...látjuk és érezzük, hogy hogy újra zsarnokság van Magyarországon. Minden gondolatban, minden ki nem mondott szóban és minden mozdulatban újra zsarnokság van. Mert ahol zsarnokság van képviselőtársaim, ott zsarnokság van.”

Ezután arról beszélt, hogy „egyre több a párhuzam '56 októbere és a mai Magyarország között”, mert „a mai magyar kormány reggel, délben és este is orosz érdekeket képvisel”.

„Önök szuverenitásvédelmi hivatal néven és címén újra AVH-t működtetnek Magyarországon, aminek egyik vezetője egy korábbi III/III-as tiszt, vagyis ügynök volt. A Pegazus-botrány óta pedig azt is tudjuk, hogy önök a megfigyelést és a lehallgatást újságírók és politikusok ellen is visszahozták.”

„Önök nemhogy a tiszteletet nem adták meg, önök ennek a háznak a falai közötti munkát kiüresítették” – mondta Fekete-Győr, majd hozzátette: „Önök a választóknak sem adják meg a tiszteletet”. A politikus utolsó parlamenti felszólalását az alábbi videón lehet végignézni.