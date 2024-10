Lázár János újabb 40 állami kastélytól szabadulna meg

„A kastélyok, nemzeti jelentőségű műemlékek fenntartása drága mulatság, nem olcsó szórakozás. Inkább a jómódú városok, közösségek és emberek hobbija tud lenni” – mondta Lázár János építési és közlekedési miniszter, miután bejelentette, hogy januárban újabb körben mintegy negyven kastélyt hirdetnek meg privatizációra. Lázár figyelmeztette a versenybe beszálló önkormányzatokat, hogy olyan tőkeerős cégekkel kell majd versenyezniük, mint a Mol, az OTP, a Richter, a Magyar Bankholding vagy a 4iG, írja az MTI.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Szóba került a szabadkígyósi Wenckheim-kastélyt is, amelyért néhány napja a hódmezővásárhelyi és a szabadkígyósi önkormányzat is bejelentkezett. Azt is mondta, a kastély emelete és melléképületei további felújítást igényelnek, ami nagyjából 8 milliárd forintot venne igénybe. Lázár elmondta, tiszteletben tartja az önkormányzatokat, de hozzátette, hogy szerinte „tőkeerős partnerre van szükség”, aki a felújítás mellett az üzemeltetésre is tud forrást szánni – a következő tíz évben összesen mintegy 8-10 milliárd forintot.

A szabadkígyósi képviselő-testület kedden döntött arról, hogy kikéri a kastélyra vonatkozó pályázat részletes felhívását egy forintért – a kastélynak otthont adó településen kívül egyébként minden más településnek tízmilliót kell fizetnie ezért. Hódmezővásárhely szintén kedden jelentette be, hogy pályáznak a szabadkígyósi kastély tulajdonjogának megszerzésére. Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester akkor arra biztatta az összes önkormányzatot, hogy a nemzeti kincsek megmentése érdekében tegyenek azért, hogy a kastélyok ne kerüljenek magánkézbe. Azt is elmondta, hogy nem fogják túlvállalni magukat a vásárlással.

A Lázár János vezette minisztérium augusztus végén tette közzé azoknak a kastélyoknak a listáját, amelyeket bizonyos feltételek mellett magánkézbe adnának, a szabadkígyósin kívül – amit 3,2 milliárdért újítottak fel 2022-re – többek között a dégi Festetics-kastély, a füzérradványi Károlyi-kastély, a nádasdladányi Nádasdy-kastély, a sümegi Püspöki Palota és a tatai Esterházy-kastély is a listán van. Aki ezek egyikét megvenné, annak tízmillió forintot kell kifizetnie, hogy megtekinthesse a kiszemelt kastélyok dokumentációját.

A szabadkígyósi Wenckheim-kastély 1875-1879 között épült Ybl Miklós tervei alapján. Az egyik első tulajdonosa az a gróf Wenckheim József Antal volt, akiről egyes feltételezések szerint Jókai Mór az Egy magyar nábob című regényének főhősét mintázta.