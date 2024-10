Szexuális bűncselekménnyel vádolja Lakatos Márkot Ábrahám Róbert, Lakatos visszautasítja az állításokat

Szexuális bűncselekmény elkövetésével vádolta meg Lakatos Márk stylistot Ábrahám Róbert. A Pesti Srácok volt újságírója interjút készített egy kitakart arcú, névtelenül nyilatkozó fiatal férfival, aki azt állítja, hogy évekkel ezelőtt egy új cipőért cserébe orális szexet folytatott Lakatossal.

A fiú a videóban azt mondja, hogy a történtek idején 15 éves volt. Állami gondozásban, a II. kerületi Bolyai gyermekotthonban élt, és nagyon szeretett volna egy új cipőt, azonban nem volt pénze rá. Ekkor került kapcsolatba egy „kerítővel”, aki megkérdezte tőle, hogy belemenne-e, hogy egy férfival szexuális kapcsolatba kerüljön a cipőért cserébe.

A fiú az elmesélése szerint elfogadta az ajánlatot, és később a Batthyány téren találkozott a „kerítővel”, majd Lakatossal, és a megbeszéltek szerint megtörténtek a dolgok. A fiú azt állítja, Lakatos többet kért tőle, mint ami a megállapodásukban szerepel, és megzsarolta, hogy egyébként nem kapja meg a cipőt.

Ábrahám videójában egy másik kitakart arcú férfi is megszólal, aki azt mondta, a történtek idején a gyermekotthon nevelője volt. A férfi azt állítja, egy intézetis foglalkozáson a fiú először neki mondta el, hogy Lakatos szexuálisan bántalmazta őt.

Ábrahám az ügyben az ügyészséghez fordult. Október 21-én benyújtotta a bizonyítékait, köztük a két vallomást. A Fővárosi Főügyészség a leadott információkat október 25-én a Budapesti Rendőr-főkapitányságnak továbbította, ahol még aznap nyomozást indítottak ismeretlen tettes ellen.

Lakatos október 27-én reagált a vádra. Instagram-oldalán azt írta, a leghatározottabban visszautasítja az állításokat, a hatóságokkal pedig teljes mértékben együttműködik. Hozzátette, hisz benne, hogy az igazság mindenki számára nyilvánvalóvá válik.

Megkerestük a BRFK-t, és megkérdeztük, hogy történt-e már bármiféle nyomozati cselekmény az ügyben, illetve azt, hogy a nyomozás elindítása a feljelentés tartalmának ismeretében, mérlegelés után történt, vagy ez ilyenkor automatikus lépés-e.

Megkerestük a Bolyai Gyermekotthont is, hogy tudnak-e az interjúról, illetve mi az álláspontjuk az állításokról. Amint válaszok érkeznek, közölni fogjuk.

Alaptalan pedofilvádat vágtak össze egy korábbi interjújából

Ábrahám Róbert nem sokkal ezelőttig a Pesti Srácok munkatársa volt. 2020-ban Osváth Zsolttal készített videóinterjút, amelyben Osváth arról beszélt, hogy szexcsetelt egy fiúval. A videót idén márciusban, a kegyelmi botrányra reagáló civil tüntetés után a kormányközeli média újra elővette, tendenciózusan megvágta, és azt állították róla, hogy Osváth 18 év alatti fiúval csetelt. Mint kiderült, ez technikailag valóban így volt, csakhogy a fiú 18 év felettinek adta ki magát, így csőbe húzva őt. A Pesti Srácok helyreigazítást közölt az ügyről, mire Ábrahám Róbert bejelentette felmondását, majd mégis maradt.

Október elején viszont tényleg felmondott az akkor már Mediaworkshöz tartozó Pesti Srácoknál, és azt írta, bizonyos jobboldali körökben „már rég telibe szarják az összes erkölcsi alapot”.

Ábrahám volt, aki július közepén megütötte Puzsér Róbertet és így súlyos testi sértéssel gyanúsították, amelyet aztán visszavontak. De ő volt az is, aki 2023-ban, az orosz–ukrán háború kitörésének évfordulóján szervezett békekiállást a Kossuth térre, ahol többek között fellépett Gődény György patikus, a Rablópártok című film fontos szereplője, Jeszenszky Zsolt publicista és Dopeman, az Országház egykori fantomja. A 444-nek akkor elmondta azt is, hogyan értette, hogy „minden veszélyes ideológiát vagy zsidók kreáltak, vagy zsidók vezetnek”.

Ismert emberek is véleményt mondtak

A mostani üggyel kapcsolatban több ismert ember is megszólalt. Nagy Ervin színész azt írta, egy kegyelmi ügytől visszhangos országban létfontosságú és szimbolikus az igazság teljes körű feltárása. Akkor is, ha az kegyetlen és fájó, de akkor is, ha általa csak egy ócska karaktergyilkosságra derül fény. Ameddig a nyomozás nem zárul le, Nagy úgy tekint az általa 30 éve ismert Lakatosra, ahogyan eddig.

Reagált Kajdi Csaba „Cyla” influenszer is. Instagram-oldalára feltöltött videójában arról beszélt, hogy a pedofíliával és a gyermekbántalmazással szemben mindig fel kell lépni, a vétkeseknek vállalniuk kell a felelősséget. Ebben az esetben azonban még nincsen ítélet, így ő sem tud ítélkezni.