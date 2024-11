10 jó étterem vidéken 2024-ben

Hol lehet 2024-ben Budapesten kívül jót enni? A néhány napja megjelent 444 jó hely Magyarországon kalauzból többek közt ez is kiderül. Könyvünkben az országot nyolc régióra osztottuk fel, így a Dél-Dunántúltól az Észak-Alföldig és a Balatontól Budapest környékéig segítünk eligazodni, térképekkel és a 444 szerzőinek tuti tippjeivel megtámogatva.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Ezzel a kalauzzal a kezedben akár egy napod, akár egy hosszú hétvégéd, akár egy teljes heted van, felfedezheted Magyarország olyan részeit is, amiket korábban talán nem is ismertél. És nem csak az ország legjobb éttermei vannak benne, hanem kocsmái és szálláshelyei, látnivalói és kilátói, strandjai és rendezvényei, hangulatos falvai és izgalmas túraútvonalai is.

Meg lehet rendelni a 444 webshopjából, és persze kapható minden jó könyvesboltban. Karácsonyi ajándéknak is ideális.

Az itt következő tíz éttermet az ország különböző régióiból válogattuk. Van köztük egészen olcsó és egészen drága hely is, az egyetlen közös pont, hogy mindegyikben jót lehet enni.

photo_camera Komplett étkezés a mályinkai Iszkorban Fotó: Iszkor/Varga Tamás

AN-2

Kevés magyar étteremben lehet olyan díszletek közt enni, mint az orfűi AN-2-ben. A rendelés elkészültére várva, majd evés közben is évszaktól függően lehet nézni a Pécsi-tó kajakosait, úszóit vagy horgászait, ugyanis az AN-2 közvetlenül a tó partján, egy konténerből üzemel. A fő profilt a jól kitalált és nagy műgonddal összerakott hamburgervariációk jelentik. De ezeken túl is mindig van 2-3 különleges fogás az étlapon, ami lehet szendvics koreai kimchis császárhússal vagy vietnámias banh mi steakkel.

Horgonyzó

Tiszalökön nem számít az ember világszínvonalra, de a Horgonyzó volt az egyik legkellemesebb meglepetés, amibe útikalauzunk írása közben belefutottunk. Annál a mangalicaköröm-krokettnél, amit itt egy napsütéses áprilisi délutánon színes spárgákkal tálaltak fel, nem ettünk jobbat ennek a könyvnek a megírása közben. A burgereknek és a nápolyi stílusú pizzáknak köszönhetően ez a környék legnépszerűbb étterme, de érdemes az étlap ötletesebb részéről rendelni.

Iszkor

A hely, ami új szintre emelte a falusi éttermeket Magyarországon. Ezt a műfajt hívják szerzői konyhának, ami az egykori mályinkai kocsmából kialakított Iszkorban azt jelenti, hogy amennyire lehet, a környéken szezonálisan beszerezhető alapanyagokból (mangalicából, borjúból, vadakból, bükki sajtból) készítenek jól kitalált, folyamatosan megújuló fogásokat. Nyáron csak a terasz üzemel, asztalt foglalni szezontól függetlenül kötelező. Egy hosszabb bükki kirándulás után is tökéletes.

Lelkem Kisvendéglő

A kisvendéglő önmeghatározás talán kicsit félrevezető, mert a csendes Dörgicsén üzemelő Lelkem elég messze áll attól a kockás abroszos világtól. A hangulat leginkább olyan, mintha vendégségbe érkeztünk volna egy nagyon jól főző ismerősünkhöz. A közvetlen és barátságos kiszolgálás is sokat tesz hozzá az élményhez, de a Lelkemet az emeli fel a balatoni gasztroszíntéren, hogy a séf itt saját, remek ízlése szerint főzhet azt, amihez kedve van. Ha olyan, akkor paradicsomos pacalt, ha olyan, akkor tokhalat mángolddal.

Más Tészta

Sok magyar pizzériában van kint Diego Armando Maradona képe, de egyikben sincs annyira a helyén, mint a herendi Más Tésztában. Ez a pizzéria ugyanis a helyi klub, a Porcelán SK sporttelepén üzemel, néhány lépésre magától a focipályától. Ahogy az ilyen nápolyi stílusú helyeken lenni szokott, pizzán kívül itt csak édességet lehet enni. A pultnál lehet választani, majd a teraszon elfogyasztani a kemencében percek alatt elkészülő pizzát. A választék a legegyszerűbb marinarától a mindenféle olasz felvágottakkal megpakolt verziókig terjed.

Noble’s

Ahhoz képest, hogy milyen felkapott, az Őrségben kevés helyen lehet jót enni. Kivéve, ha a régiótól kicsit délre eső Nemesnépen üzemelő Noble’st az Őrséghez csatoljuk.A korábban csárdaként működő, étterem azt nyújtja, amit sajnálatosan kevés hely ebben az országban: a legismertebb magyar ételek színvonalas elkészítését a rántott májtól a cigánypecsenyéig. A kerthelyiség hatalmas fája és a ráaggatott lámpák alatt egy nyári vacsora különösen nagy élmény.

Öreg Prés

A butikhotelként és delikáteszboltként is üzemelő móri Öreg Prés étterme népies külsőségek közt képviseli a klasszikus nagypolgári magyar konyhát. Nagy hangsúlyt helyeznek a Móri borvidék pincéit bemutató borlapra, de a főszerep az étlapé. Ezen egymás alatt sorakoznak az olyan hagyományos fogások, mint a vadas, a brassói vagy a borjúbécsi, mind olyan alapanyagokból és olyan biztos kézzel elkészítve, hogy azzal kevesen tudnak versenyezni az országban. Ráadásul a színvonalhoz képest nem is drága hely ez, ahova Budapestről sem rossz ötlet kiugrani.

Trabert Hof

A Dél-Dunántúl egykori sváb falvai közül több is az éledezés jeleit mutatta az utóbbi néhány évben. Feked több szempontból is kiemelkedik a mezőnyből, például azzal, hogy nem is svábok lakják, hanem a fuldai apátság közeléből érkezett Stiftsfuldaerek, akik a stifoldernek is kölcsönadták a nevüket. Stifoldert természetesen a Trabert Hofban is készítenek, előételnek pedig gyakorlatilag kötelező azt a felvágottválogatást kérni, amely a stifolder több változatát, valamint további kolbászokat és sonkákat vonultat fel. A főételek közül is érdemes a svábosat rendelni, mondjuk, konfitált mangalicatarját házi készítésű nudlival és savanyú káposztával.

Vasüzlet

A jelenleg téli álmot alvó Vasüzlet ugyan Balatonfüreden van, de szeparálva a parthoz közeli nyüzsgéstől, ami jót tesz a helynek. A Vasüzlet konyhájának legfontosabb eszköze a faszenes grill, amin a húsok készülnek a csirkesasliktól a porchettáig. Ez a látszólagos egyszerűség kiegészül olyan egyedi ötletekkel és ügyes megoldásokkal, amilyen a különös formájú és még különösebb ízű, de tökéletesen működő rántott padlizsán, enyhén ázsiaias ízeivel. A kiszolgálás a helyhez illően baráti, az itallapon az alkoholos és az alkoholmentes szekció is nagy műgonddal lett összeválogatva.

Veszely Csárda

A stratégiailag a Gyula és Békéscsaba közötti országút közepénél elhelyezkedő Veszely gyakorlatilag az egyetlen csárda Magyarországon, ami valódi gasztronómiai élményt nyújt. Az étlapon ott vannak a klasszikus csárdafogások, a brassói, a birkapörkölt és a többi, már ezeket is magas színvonalon készítik, de ezekből kiindulva bevetnek színvonalasabb alapanyagokat, modernebb technikákat is. Így van itt pacalpörkölt is marhalábszárral, de jól kitalált ételekkel igyekeznek kiszolgálni még a vegetáriánusokat is.