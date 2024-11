Leköszönt az evangélikus egyház vezetéséről Fabiny Tamás

photo_camera Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke lett az evangélikus egyház új elnök-püspöke - közölte az evangélikus egyház pénteken az MTI-vel.

A kétnapos zsinaton a 65 fős testület megválasztotta az országos elnökséget. Az országos felügyelői tisztségre immár negyedik alkalommal Prőhle Gergelyt - ő korábban az Orbán-kormány diplomatája volt, a PIM igazgatói székéből kipöckölték, most az NKE Stratégiai Tanulmányok Intézetének igazgatója. Az elnök-püspök helyettese Kondor Péter, a Déli Egyházkerület püspöke, az országos felügyelő helyettese Mészáros Tamás, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület felügyelője lett.

Az elnök-püspöki tisztségről leköszönő Fabiny Tamás, az Északi Egyházkerület püspöke 2017 novemberétől vezette az evangélikus egyházat, és mivel idén februárban elérte a nyugdíjkorhatárt, az újabb ciklusra nem vállalta a jelölést az elnök-püspöki pozícióra.

photo_camera Fabiny Tamás a budavári evangélikus templomban Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Az evangélikus egyházra általában viszonylag kis figyelem hárul, de Fabinynak voltak olyan reakciói, amelyekkel - a katolikus Beer Miklóshoz hasonlóan - kitűnt a magyar keresztény vezetők közül. Leginkább azzal, hogy akkor is határozottan hangoztatta a menekültek befogadásának keresztény üzenetét, amikor mindenki politikai célponttá vált, aki ezt megtette. De olyan furákat is mondott, mint hogy a keresztényeknek tennie kell a korrupció ellen, és az eutanáziáról is másképp gondolkozott, mint a kereszténydemokrata kormány.