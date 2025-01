Toroczkai László a Mi Hazánk évértékelőjén elmondta, mire döbbent rá ebédrendelés közben

„Ha a rendőr intézkedik, akkor a bűnöző részéről csak a tisztelet és a félelem jelenhet meg, és nem a liberális jogvédő, meg a TASZ.”

Az elmúlt évek a magyarok reneszánsza helyett a zsidók reneszánszát és a cigányok gyarapodását hozták.

Szeretnénk, ha Rogán Antal mindent, de mindent tudna rólunk?

A Tisza párt Wass Albert-idézetekkel zavarja össze a magyarokat, pedig igazából ellenség.

Ilyen kérdések és kijelentések hangoztak el a Mi Hazánk Mozgalom évértékelőjén.

Nagyot fordult a magyar politikai világ a Mi Hazánk Mozgalom legutóbbi évértékelője óta. Toroczkai László pártelnök még mindig a „disznófejű nagyurak” ellen harcol, igaz őket már mások képviselik Magyarországon. A 2024-es választásokon a pártnak köszönhetően átalakított Fővárosi Közgyűlésbe egy politikusuk sem került be, a vidéki önkormányzatokban erősödni tudtak, míg az Európai Parlamentben 6,71 százalékot szerezve Borvendég Zsuzsannával képviseltetik magukat a Szuverén Nemzetek Európája csoportban. Bár az idén tartott dombóvári időközi választáson a Fidesz toronymagasan nyert, Dúró Dóra közel 20 százalékot tudott elérni 30 százalékos részvétel mellett.

Toroczkai László pártelnök szerint az elmúlt egy év a földindulásszerű változásokról szólt, amelynek középpontja az északi civilizáció volt, ahol rádöbbentek, hogy közeleg a vég, ha nem teszünk valamit. „Az a tét, hogy egyáltalán megmaradunk-e” – mondta Toroczkai, aki szerint erre változásra volt a reakció az orosz-ukrán háború kitörése és Donald Trump győzelme is.

Toroczkai szerint nyugaton az embereknek elege lett a Black Life Matter-ből, a woke-ból és a szivárványzászlóból, keleten pedig az egypólusú, Amerika által dominált világrendből. A pártelnök szerint a változások közepén áll Magyarország, amely szintén átalakul. „Néhány hónap alatt megváltozott a politikai képlet Magyarországon. Egy csomó párt szó szerint a padlóra került” – mondta Toroczkai.

A pártelnök szerint a tavalyi felfordulás óta időszak után három párt maradt talpon, amelyek meghatározzák, hogy a jövő évi választásokon milyen irányba megy tovább Magyarország. (Lényegében minden párt próbálja azt kommunikálni a Tisza párt megjelenése óta, hogy a Tisza és a Fidesz mellett ők maradtak fent egyedül.) Toroczkai szerint a Fidesz erkölcsi értelemben összeomlott, nincs is programja – ellenben a Mi Hazánkkal, akinek volt korábban egy programja (erről itt írtam), amelyet már tavaly elkezdtek frissíteni.

Magyar Péterről azt mondta, hogy mindenféle programpontokat lopkod a többi párttól. „Ez a céljuk, hogy összezavarják az embereket. Egy Wass Albert-idézettel, piros fehér zöld zászlóval, utána pedig a Meta jogtanácsosával” – mondta Toroczkai utalva a Tisza EP-képviselőjére, Dávid Dórára, aki a Metának dolgozott korábban. Mivel a Tisza a Toroczkai által liberális globalistának tartott Európai Néppárthoz (EPP) csatlakozott, a Mi Hazánk a saját és a magyarság ellenségeként tekint rá.

A program

Toroczkai szinte tökéletes közbiztonságot akar, amihez szerinte csak politikai akarat szükséges. Azt mondta, szakítani kell a régi SZDSZ-es mentalitással, amely „szerint a bűnözőnek több joga van, mint az áldozatnak. A bűnöző elveszítette személyiségi jogait, amikor a magyarra rátámadt.” Toroczkai szerint vissza kell adni a rendőrségnek a megbecsülést, „ha a rendőr intézkedik, akkor a bűnöző részéről csak a tisztelet és a félelem jelenhet meg, és nem a liberális jogvédő, meg a TASZ”. Azt mondta, továbbra is támogatna egy népszavazást a halálbüntetésről, de szerinte a parlamenti politikusok elzárkóznak a párbeszédtől.

„Magyarország a covid-őrület óta egyre kevesebbet költ GDP-arányosan az egészségügyre” – mondta Toroczkai, aki ha kormányra kerülne, megduplázná a pénzt a szektorban. Ezentúl a megbetegedés megelőzéséért is tennének, amit az országban elérhető élelmiszerek minőségével garantálnának. Toroczkai Donald Trump után Magyarországot is kiléptetné az Egészségügyi Világszervezetből (WHO).

A vidék megmentésének fontosságáról is beszélt, említette az MDF-piachoz hasonló Hazai Piacokat (erről itt írtunk), illetve az exportsegítő irodájukat, amellyel magyar gazdáknak segítenek külföldön értékesíteni az árukat.

És hogy miből finanszíroznák a programot? Toroczkai szerint feleslegesen költünk jelenleg ennyi pénzt az államra, a Mi Hazánk rengeteg forrás szeretne felszabadítani. Bürokráciacsökkentésről is beszélt, ami mostanság Elon Musk miatt eléggé trendi kifejezéssé vált. Toroczkai az EU-s forrásokkal is számol, amit úgy szerezne vissza, ahogy egyébként Orbán is szeretné: elfoglalná Európát. Ezért tartja szükségesnek a külföldi szövetségeseket.

A múlt

A beszéd egyébként úgy kezdődött, hogy Toroczkai a múltba tekintett, és nem jó dolgokat látott. Azt kérdezte, hogy az elmúlt években bár a magyarság reneszánszára számítottak igazából „a zsidóság reneszánsza jött el”, idézte Orbán Viktort 2017-ből.

„Kik azok, akik gyarapodtak? A cigányság lélekszáma az elmúlt 30 esztendőben megduplázódott, miközben az integrációjukra fordított százmilliárdokat ellopták” – mondta Toroczkai, aki szerint nemhogy nem integrálták a cigányságot, de egyenesen

„a magyarokat integrálják a cigánysághoz. Ha valakinek ez túlzásnak tűnik, ne csak a fiataljainkra nézzen, hogy milyen kultúrát követnek, milyen zenét, hogyan alakítják át a nyelvünket nem magyar jövevényszavakkal. Ha ez nem elég, akkor nézze meg, hogy a magyar kultúra napján Orbán Viktor cigányzenészekkel köszönti a magyar kultúrát.”

A Fidesz gazdaságpolitikáját is kritizálta, amely szerinte túlságosan nagyban támaszkodik külföldi cégekre és a vendégmunkásokra, amiből semmi haszna nincs a magyaroknak.

Soha nem született olyan kevés magyar gyermek, mint a tavalyi esztendőben, míg a meddő párok száma megháromszorozódott, mondta Toroczkai, aki szerint ez azért van, mert rossz minőségű ételekkel mérgeznek minket. Toroczkai szerint a magyarságot képviselő pártoknak foglalkoznia kéne ilyen témákkal, de a Fidesz kudarcos volt a gyermekvédelem terén – példaként hozta a kegyelmi botrányt és Till Tamás gyilkosának ügyét. Ezután pedofilhálózatokról beszélt, melyet homofóbiával vegyített. (Erről a tipikus szélsőjobbos húzásról a Lakmusz írt itt.)

Toroczkai elmesélte, hogy délelőtt megpróbált ételt rendelni, de az alkalmazás lefagyott, ami szerinte rámutat arra, milyen veszélyes a teljes digitális átállás. „Képzeljük el, ha ezek az alkalmazások leállnak, és nem tudjuk elintézni az ügyeinket. (...) Ami ennél sokkal rosszabb, hogy gonosz kezekbe kerül minden adatunk, úgy hogy ezek a rendszerek sokkal többet tudnak rólunk, mint mi saját magunkról” – mondta Toroczkai.

„Ki az, aki örül, hogy mindent, de tényleg mindent tudnak róla, és az összes ilyen információt Rogán Antal kezeli” – utalt Toroczkai a Rogán által indítványozott digitális állampolgárság projektre, melynek keretében az utolsó betűig digitalizálnák a magyarokat. (Ez egyébként a Fideszben sem tetszik mindenkinek.) A Mi Hazánk aláírásgyűjtést indított a digitális adatgyűjtés ellen.

Külföldi szövetségesek

A német szélsőjobbos Alternatíva Németországért (AfD) EP-képviselője, Tomasz Froelich is felszólalt. Szerinte a Mi Hazánk az AfD-hez hasonlóan felismerte, hogy az EU jelenlegi legnagyobb problémája a 2015 óta tartó migrációs válság. Elmesélte, milyen borzalmakat hoztak a nyitott határok Németországba, és hogy bár Magyarország szerencsésebb helyzetben van, ha a „valódi jobboldal” nem biztosítja a civilizáció fennmaradását, elér ide is baj.

Donald Trump hatalomba lépésével a patriotizmus és a konzervativizmus visszatér, a woke-izmus pedig távozik, állapította meg Froelich, aki szerint ez lehetőségeket biztosít a jobboldal számára. Szerinte a brüsszeli elitnek nem tetszik a váltás, és vissza akar majd vágni. „Eljött a mi pillanatunk, hogy meglovagoljuk a hullámot, és minden eddiginél továbbnyomuljunk. Németországban a pártunk várhatóan az eddigi legjobb országos választási eredményt fogja elérni” – mondta Froelich.

Kitért arra, hogy Elon Musk az X-en támogatta az AfD-t, és hogy azzal Musk, hogy leült a párt elnökével beszélgetni, mainstreammé tette az AfD-t. Szerinte eddig is elég figyelmet kaptak, merthogy Németországban be akarják tölteni őket – Froelich értelmezésében azért, mert ők fenntartják, hogy van olyan, hogy német kultúra, amely nem helyettesíthető bevándorlással. (Valójában inkább azért, mert a náci időket idéző módon beszélnek bevándorló hátterű németek tömeges kitoloncolásáról propagálják. Egyébként nem csak a politikusok, de több százezer német polgár is betiltaná a pártot.)

photo_camera Toroczkai László, Dúró Dóra és Novák Előd a Mi Hazánk évértékelőjén Forrás: Mi Hazánk Mozgalom/YouTube

A Mi Hazánk európai pártcsaládjának, a Szuverén Nemzetek Európának elnöke, és a szélsőjobbos bolgár Újjászületés párt politikusa, Sztaniszlav Sztojanov is felszólalt. Arról beszélt, hogy a Mi Hazánk kezdetektől fogva fontos szövetségese volt a bolgár pártnak, amely az európai politikai kirekesztés ellenére is tudott eredményeket elérni. Sztojanov szerint az EU nem problémákat old meg, hanem újakat hoz létre, mint az illegális bevándorlás, a demográfiai válság vagy az európai zöld megállapodás, „amelyeknek az árát mindannyian fizetjük”.

Az eseményen a nagy sikerű Mi Hazánk magzatvédő dalpályázatának harmadik helyezettje, a nemzeti-keresztény Hetero Sapiens együttes énekese is fellépett.